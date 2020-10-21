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Новини
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"ЄС" вимагає від Кабміну не допустити банкрутства Національного ботсаду ім. Гришка

Національний ботанічний сад імені Гришка недоотримав 13,2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами нардепки Марії Іонової, через недоотримання в період карантину 13,2 млн гривень унікальний ботсад може збанкрутувати. Керівництво Ботсаду в розпачі, вони звернулися до депутатів із проханням захистити унікальний заклад і допомогти вирішити питання з фінансуванням.

Парламентарка зауважила, що цей конкретний приклад із Національним ботанічним садом ілюструє загальну ситуацію із втратою контролю за системою державного управління у команді Зеленського.

"З березня, коли Національний Ботанічний сад стикнувся з жорстким карантином і вся країна була в локдауні, відповіді, як закривати ці бюджетні асигнування, не були надані. І сьогодні, восени, ми стикнулися з тим, що 13,2 млн грн Національний Ботанічний сад недоотримав, і наразі є питання як заробітної плати, так і збереження цієї унікальної колекції", – зазначила Іонова.

"Ми всі звикли говорити про наслідки жорсткого карантину для економіки і не говоримо про те, які ще галузі постраждали і що має зробити держава для того, щоб убезпечити від вкрай негативних наслідків загалом", - зауважила нардепка Ніна Южаніна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іонова після засідання Кабміну: Людям потрібні ліки від коронавірусу, а не асфальтована дорога на цвинтар

За словами Южаніної, є частина коштів, які ботсад має заробити сам. Це 13,2 млн гривень, які завдяки продажу вхідних квитків він може заробити.

"Вони витрачалися саме на сплату комунальних платежів і частини заробітної плати працівників, які доглядають за всією унікальною колекцією нашого ботанічного саду. 66 млрд коштів, виділених у бюджеті на боротьбу з COVID-19, в тому числі передбачають і подолання різних наслідків, завданих жорстким карантином. У нас не знайшлося жодного міністра і прем`єр-міністра, який би звернув увагу на численні звернення від депутатів "Європейської Солідарності" щодо фінансової підтримки ботанічного саду імені Гришка. 13,2 млн гривень, які необхідні ботанічному саду для того, щоб продовжити своє існування, – просто вижити. Для того, щоб заплатити мінімальні заробітні плати працівникам Ботсаду і не дати можливості визнати ботанічний сад банкрутом, і забрати чи виставити на аукціон найпривабливіші землі на Печерських пагорбах", – застерігає Южаніна.

Нардепка звернулася до уряду й особисто прем'єр-міністра Шмигаля з вимогою вирішити питання фінансування Ботсаду імені Гришка.

Також читайте: Народна депутатка від "ЄС" Южаніна про "пенсійну страшилку" Шмигаля: Це те саме, що сказати людям - не платіть ЄСВ, однак нічого не отримаєте

Автор: 

Київ (19400) фінансування (3082) Южаніна (193) Іонова Марія (30) Європейська Солідарність (1081) ботсад (12)


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Топ коментарі
+2
действительно, главное шоп дорога была заасфльтирована, а куда она будет вести? да хоть в тупик твоего зебанутого сознания
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21.10.2020 12:59
+2
Для понаехавших дебилов по барабану все, что десятилетиями создавали поколения киевлян.
Надо все уничтожить, растащить по карманам и настроить побольше клоповников.
У них же дети, надо их понять.
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21.10.2020 13:12
+2
Наоборот! Обанкротить, выкорчевать, застроить ТРЦ.
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21.10.2020 13:15
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действительно, главное шоп дорога была заасфльтирована, а куда она будет вести? да хоть в тупик твоего зебанутого сознания
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21.10.2020 12:59 Відповісти
"ЄС" вимагає від Кабміну не допустити банкрутства Національного ботсаду ім. Гришка - Цензор.НЕТ 4395
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21.10.2020 13:15 Відповісти
твоя семейка русосвиней?
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21.10.2020 14:30 Відповісти
Для понаехавших дебилов по барабану все, что десятилетиями создавали поколения киевлян.
Надо все уничтожить, растащить по карманам и настроить побольше клоповников.
У них же дети, надо их понять.
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21.10.2020 13:12 Відповісти
Наоборот! Обанкротить, выкорчевать, застроить ТРЦ.
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21.10.2020 13:15 Відповісти
Для поехавшего криворогульного зебилья, ботсад - лакомый кусочек. Тут можно настроить ******** высоток с видом на днепр. Яркий пример зебильного беспредела - парк пушкина, где зебилы отгрохали высотку.
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21.10.2020 13:46 Відповісти
Зелёная шобла разрешает Комарницкому высоточку рядом с питомником, и всё - проблема решена.
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21.10.2020 17:46 Відповісти
ну так весна-лето клиентов не было....
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22.10.2020 03:13 Відповісти
 
 