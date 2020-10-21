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Россия удерживает 76 граждан Украины "по политическим мотивам", - МИД

Россия удерживает 76 граждан Украины

76 граждан Украины находятся в тюрьмах в РФ "по политическим мотивам".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщили в МИД Украины.

По данным ведомства, общее количество осужденных и задержанных украинцев в России составляет около 6 800.

Ранее сообщалось, что за рубежом задержаны 11 968 украинцев, 6 202 - осуждены.

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МИД (6933) россия (95308) украинцы (3860) политзаключенные (1622)


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Мне непонятно , где визовый режим с рашей ?
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21.10.2020 13:45 Ответить
Общее количество осужденных и задержанных украинцев в России составляет около 6 800 из 3-х с лишним миллионов, это немного
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21.10.2020 14:01 Ответить
 
 