Россия удерживает 76 граждан Украины "по политическим мотивам", - МИД

76 граждан Украины находятся в тюрьмах в РФ "по политическим мотивам".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщили в МИД Украины.

По данным ведомства, общее количество осужденных и задержанных украинцев в России составляет около 6 800.

Ранее сообщалось, что за рубежом задержаны 11 968 украинцев, 6 202 - осуждены.

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