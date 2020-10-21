Россия удерживает 76 граждан Украины "по политическим мотивам", - МИД
76 граждан Украины находятся в тюрьмах в РФ "по политическим мотивам".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщили в МИД Украины.
По данным ведомства, общее количество осужденных и задержанных украинцев в России составляет около 6 800.
Ранее сообщалось, что за рубежом задержаны 11 968 украинцев, 6 202 - осуждены.
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Envoy
показать весь комментарий21.10.2020 13:45 Ответить Мне нравится 0
Игорь from Russia
показать весь комментарий21.10.2020 14:01 Ответить Мне нравится 0
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