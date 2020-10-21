Росія утримує 76 громадян України "з політичних мотивів", - МЗС
76 громадян України перебувають у тюрмах в РФ "з політичних мотивів".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомили в МЗС України.
За даними відомства, загальна кількість засуджених та затриманих українців у Росії становить близько 6 800.
Раніше повідомлялося, що за кордоном затримані 11 968 українців, 6 202 - засуджені.
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Envoy
показати весь коментар21.10.2020 13:45 Відповісти Мені подобається 0
Игорь from Russia
показати весь коментар21.10.2020 14:01 Відповісти Мені подобається 0
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