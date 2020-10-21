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Росія утримує 76 громадян України "з політичних мотивів", - МЗС

Росія утримує 76 громадян України

76 громадян України перебувають у тюрмах в РФ "з політичних мотивів".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомили в МЗС України.

За даними відомства, загальна кількість засуджених та затриманих українців у Росії становить близько 6 800.

Раніше повідомлялося, що за кордоном затримані 11 968 українців, 6 202 - засуджені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суди РФ виселили з окупованого Криму майже 600 українців. Понад 140 тис. росіян зареєструвалися на півострові, - МЗС

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МЗС (4106) росія (64846) українці (2536) політв'язні (1355)


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Мне непонятно , где визовый режим с рашей ?
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21.10.2020 13:45 Відповісти
Общее количество осужденных и задержанных украинцев в России составляет около 6 800 из 3-х с лишним миллионов, это немного
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21.10.2020 14:01 Відповісти
 
 