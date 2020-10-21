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Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса"

Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета

В Николаеве из-за протестов отменили встречу нардепов "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича с избирателями.

Об этом сообщает издание "Мой город", пеедает Цензор.НЕТ.

Встреча Медведчука была запланирована на 13:00 20 октября в концерт-холле "Юность". На ней Медведчук планировал представить кандидата в мэры Николаева от ОПзЖ Владислава Чайку.

Представители "Нацкорпуса" заблокировали вход в холл и не пускали никого внутрь. Они держали в руках плакаты с надписями "Стус придет за тобой", "Чемодан - вокзал - Россия" и "ОПзЖ = смерть". Под зданием дежурили около 50 представителей полиции и Нацгвардии.

Перед началом мероприятия там начали собираться представители ОПзЖ, между ними и "Нацкорпусом" возникали споры, но столкновений не было.

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В итоге встречу отменили. Сообщается, что Медведчук и Рабинович из Николаева поехали в Одессу.

Медведчук (1787) Николаев (2137) Одесса (7860) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+18
Це тобі за Стуса!!!
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21.10.2020 17:40
+16
Надеюсь в Одессе, его встретят как шуфрича
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21.10.2020 17:40
+15
почем некоторым актеришкам выступающим в Крыму запрещают на 5 лет въезд в Украину
а хитровжаренному мервечуку за поездки к ***** на консультации нет?
он что таки... бессмертный????
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21.10.2020 17:43
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Ящур хай лікує)) Санітари зробили свою справу!
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21.10.2020 17:37 Ответить
Вход должны перекрывать снайперы с хорошей дистанции.
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21.10.2020 17:44 Ответить
Краще дамой, в мордор.
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21.10.2020 17:39 Ответить
Пишуть в инеті , що захворів таки ковідом . Ще раз підтверждено , - де росія - там і брехня .
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21.10.2020 19:14 Ответить
Почему Мертвечук и его прокацапленные пособники не проводят встречи на окупированном крыму и дамбасе? Ведь они так хотели отдать ети территории Рашке. А теперь сами оттуда убежали и уже хотят отдать остальную часть Украины кремлю, чтобы потом убежать на Запад и США.
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21.10.2020 17:40 Ответить
Потому шо ти сходив на вибори і зробив це разом з бубочкою
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21.10.2020 17:43 Ответить
Це ты с****ка зробыв разом с Порохосвином. Ето ты визжало что Мертвечина ето безальтернативный Петин переговорщик а Ахметов безальтернативный кормилец всея Украины
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21.10.2020 18:01 Ответить
да да да надо было выбрать свыню
свыня суровым взглядом испепеляла мертвячука и беспощадно держал чекиста под шконкой
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21.10.2020 18:02 Ответить
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 7896
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21.10.2020 17:57 Ответить
Петя+Ахметов +Зеля= Медведчук
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21.10.2020 18:04 Ответить
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 1709
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21.10.2020 18:34 Ответить
ВО первых Мертвечук и его сепарская банда ето не Украина. Во вторых расскажи как Петя во время войны торговал с окупантами и даже завозил жигули в Украину которые толка через свои автосалоны приклеивая на тазы свою бирку *БОГДАН*или *РЕНО*. В третьих Зеленский такой же предатель как и Парашенко и не нужно мне им тыкать. В четвертых почему когда я все ети годы призывал не только бойкотировать а и уничтожать росийские товары меня порохосрань постоянно банила?
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21.10.2020 18:42 Ответить
Все це тому, що ви брехун. Вітаю, зараз ваша влада брехунів.
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21.10.2020 18:55 Ответить
Ага. тебе с Канады там виднее. Сиди там мой сраки старикам.
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21.10.2020 18:57 Ответить
ВО первых Мертвечук и его сепарская банда ето не Украина. Во вторых расскажи как Петя во время войны торговал с окупантами и даже завозил жигули в Украину которые толка через свои автосалоны приклеивая на тазы свою бирку *БОГДАН*или *РЕНО*. В третьих Зеленский такой же предатель как и Парашенко и не нужно мне им тыкать

Пророков нет в отечестве своем...
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21.10.2020 21:23 Ответить
Це тобі за Стуса!!!
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21.10.2020 17:40 Ответить
вот мелочь а приятно.
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21.10.2020 17:40 Ответить
Надеюсь в Одессе, его встретят как шуфрича
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21.10.2020 17:40 Ответить
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 9118
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21.10.2020 17:40 Ответить
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 2998
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21.10.2020 17:47 Ответить
Бурятмяспром.
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21.10.2020 17:54 Ответить
Написали б, що із підсмажених на Донбасі танкістів.
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21.10.2020 18:03 Ответить
Но хоть проплатил то "избирателям"? Или они зря собирались?
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21.10.2020 17:41 Ответить
Платформа за життя Медведчука і Рабіновича.
Кому вона здалась ?
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21.10.2020 17:42 Ответить
Совкодрочерам,які мріють про ковбасу по 2,20.Як син колаборанта мертвечук та аферист вадя рабинович їм її забезпечать - найбільша таємниця.
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21.10.2020 17:58 Ответить
Респект парням!
кацапов и ватников выжигать под корень!
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21.10.2020 17:43 Ответить
почем некоторым актеришкам выступающим в Крыму запрещают на 5 лет въезд в Украину
а хитровжаренному мервечуку за поездки к ***** на консультации нет?
он что таки... бессмертный????
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21.10.2020 17:43 Ответить
причина - в наявності чи у відсутності громадянства України.
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21.10.2020 17:55 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARR8WpXfY0vQwHmXMC-_RBrQAMyCDksgF6Ydt_Tvoy_hDcciJZkON7vApApYXmU_RmY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDvARJDh6vb8GwVRmAeFPNTy43gB95y2c3075xuHito-994wok84RMqceGkSWfTlMusOPOIWPQR5ugKBPKa_MBQiRPz55b2EBMCQKchpUik3SnY3BffWdRn-ZlGPTAa2w-WT-Niiil6wKdLvlRiseMOfaPGM2HzbnUQYp6pG8HFVWtnQRAeiJT_Jiln4CZyBiT9oMCE8m9mPGaVh-aYCWP5Pl7O4JNI1XzbNSkD3vCXDail51l-I7TbPYCX2Snxw99AUoNBVxiG5P4A3I13juzE0gi_WN0KDViHa676hkRc6HBJt-1eG4dWkkUoAfaaVthYQeWc3MxhUWEC4w&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158846680983953?__xts__%5B0%5D=68.ARDvARJDh6vb8GwVRmAeFPNTy43gB95y2c3075xuHito-994wok84RMqceGkSWfTlMusOPOIWPQR5ugKBPKa_MBQiRPz55b2EBMCQKchpUik3SnY3BffWdRn-ZlGPTAa2w-WT-Niiil6wKdLvlRiseMOfaPGM2HzbnUQYp6pG8HFVWtnQRAeiJT_Jiln4CZyBiT9oMCE8m9mPGaVh-aYCWP5Pl7O4JNI1XzbNSkD3vCXDail51l-I7TbPYCX2Snxw99AUoNBVxiG5P4A3I13juzE0gi_WN0KDViHa676hkRc6HBJt-1eG4dWkkUoAfaaVthYQeWc3MxhUWEC4w&__tn__=-R 1 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

І ще з пошти цих днів - дуже точне спостереження над поезією Стуса: саме так, "гуще, чем у Рильке", набагато: щоб одержати таку густину, потрібен був ще й досвід трансґенераційної травми, космічна пустка вивласнення-відчуження (розкуркулення), ввібрана з молоком матері ("Немає доми. Світ утратив вісь"), буденний жах ДНА ІСТОРІЇ, пережитий хлопчиком з тачкою серед бараків міста Сталіно ("зрозумів, що жити - тяжко"), біль концентрований, скам'янілий - біль мільйонів, ввібраний і перероблений однією геніальною душею (бо геній - це об'єм душі, а не тільки сума видатних здібностей!) на АНТРАЦИТ. Ні Рільке, ні хто інший із західних поетів не мав такого досвіду (хіба що Целан! - але він і не витримав, психіка дала збій...).

"Донецький екзистенціалізм" - колись, думаю, з'явиться й такий термін. І моторошні "дитячі" (насправді ох ні!) повісті Григора Тютюнника (який теж не витримав...), і агіографічне житіє-в-поезії Івана Світличного, і ціла їх зоряна плеяда за плечима Стуса - тих, хто прагнув дати голос цьому стражденному степу 20-го століття, але був обірваний на півслові, - все виструнчиться перед очима нащадків як цілість, як дзеркало ("свічадо", за Стусом), в якому ми нарешті виразно вгледимо, з якого мороку, з яких бездонних шахт розпачу під кінець століття видряпувалися на світ...
І що дало нам силу вижити.
Стус залишив людству ХУДОЖНІЙ ключ до трагедії українського Донбасу. І, через нього, - до трагедії ВСІЄЇ України. Навіть попри те, що написане ним в останні 5 рр. вертухаї знищили, - того, що вціліло, досить, аби нові покоління змогли повернути цей ключ в замку...
І тому, насамперед - а не тільки через якогось там одного сина поліцая, - гебня, стара й нова, завжди буде старатись одного з найбільших поетів 20-го ст. Василя Стуса - принизити, змалити, "демістифікувати", оббрехати (як вони це робили за його життя - читайте в спогадах Михайла Хейфеца, якого роками вмовляв начальник зони: "Он вас обманывает, Михаил Рувимович, никакой он не поэт...").
Не даваймо збити собі оптику.
Будьмо уважні (с).
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21.10.2020 18:37 Ответить
***
Цей біль - як алкоголь агоній,
як вимерзлий до хрусту жаль.
Передруковуйте прокльони
і переписуйте печаль.
Давно забуто, що є - жити,
I що є - світ, і що є - ти.
У власну вічність увійти
дано лише несамовитим.
А ти ще довго сатаній,
ще довго сатаній, допоки
помреш, відчувши власні кроки
на сивій голові своїй.

Василь СТУС
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21.10.2020 18:49 Ответить
Народові не соромно знову за рашистів голосувати ?
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21.10.2020 17:43 Ответить
Там одни рашистские кандидаты-уголовники, почитайте в Интернете хотя бы про этого чайку и его бизнес
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21.10.2020 17:47 Ответить
Якому саме народові ? Серед українців живуть різні народи.
Серед них і народ Медведчука і Рабіновича.
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21.10.2020 17:47 Ответить
Можете еще почитать про дятлова, круглова, гранатурова,и тд. На этом фоне даже тухлый мэр выигрывает
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21.10.2020 17:50 Ответить
От і добре - треба так робити щоб у цього мерзотника українська земля "горіла" під ногами!!!
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21.10.2020 17:44 Ответить
Кацапська мразь знову хоче влаштувати другий донбас, но вже на інших територіях, де також достатньо ватної наволочі.
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21.10.2020 17:45 Ответить
Мертвечук підбирає вже зовсім відморожену вату. Латентну забира слуга урода і За майбутнє.
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21.10.2020 17:45 Ответить
не ожидала такого от "нацжонов" ?
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21.10.2020 17:45 Ответить
НацКорпус
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21.10.2020 17:53 Ответить
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 524
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21.10.2020 17:55 Ответить
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 254
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21.10.2020 17:56 Ответить
Йому ж сказали на расєю,хіба Одеса то росєя?
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21.10.2020 17:56 Ответить
Медведчука на гиляку!
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21.10.2020 17:56 Ответить
А Дзинзя повідомляв, що мертвечук - в лікарні з ковідом. Значить, набрехав.
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21.10.2020 17:57 Ответить
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 5305
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21.10.2020 17:58 Ответить
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 1396
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21.10.2020 18:01 Ответить
А мы то надеялись что ему не ту рашен вакцину от ковида вкололи, или не туда. И наш "чахлик не вмирущий" наступил на свое заветное яйцо и сломал иголку. ( Блин.. опять мимо.)
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21.10.2020 18:31 Ответить
Это просто камильфо, видеть чахлика невмирущого на дно пробитым.
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21.10.2020 18:33 Ответить
Опзжопных пидоров не пустили в Николаев,,🤣
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21.10.2020 18:46 Ответить
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве

Боюсь что его скоро погонят как Царева,Если бы не охрана так бы наверно и было.
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21.10.2020 21:17 Ответить
обосцались кремлевские крысы
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21.10.2020 21:45 Ответить
Где закрытие кац каналов. Где мовные квоты по зомбоящику
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21.10.2020 22:37 Ответить
 
 