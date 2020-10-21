Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса"

В Николаеве из-за протестов отменили встречу нардепов "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича с избирателями.

Об этом сообщает издание "Мой город", пеедает Цензор.НЕТ.

Встреча Медведчука была запланирована на 13:00 20 октября в концерт-холле "Юность". На ней Медведчук планировал представить кандидата в мэры Николаева от ОПзЖ Владислава Чайку.

Представители "Нацкорпуса" заблокировали вход в холл и не пускали никого внутрь. Они держали в руках плакаты с надписями "Стус придет за тобой", "Чемодан - вокзал - Россия" и "ОПзЖ = смерть". Под зданием дежурили около 50 представителей полиции и Нацгвардии.

Перед началом мероприятия там начали собираться представители ОПзЖ, между ними и "Нацкорпусом" возникали споры, но столкновений не было.

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В итоге встречу отменили. Сообщается, что Медведчук и Рабинович из Николаева поехали в Одессу.