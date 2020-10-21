Перед закупкой любое лекарство должно пройти госрегистрацию, такая процедура для российской вакцины от COVID-19 не проводится, - Минздрав
Никаких переговоров на государственном уровне о закупке или получении российских вакцин против коронавируса SARS-CoV-2 сегодня не ведется.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"В Украине лекарственные средства, в частности иммунобиологические препараты, допускаются к применению только после их государственной регистрации, кроме тех, которые изготавливаются в аптеках по рецептам врачей и на заказ лечебно-профилактических учреждений. Государственная регистрация лекарственного средства осуществляется на основании заявления и результатов экспертизы регистрационных материалов, проведенной Государственным экспертным центром МЗ Украины.
В то же время упрощенной процедурой регистрации могут пользоваться средства, которые уже зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канаде или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского союза.
Сейчас заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак в установленном порядке от каких-либо субъектов не поступало. Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине.
Поэтому любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрения российских вакцин как предмета для приобретения или получения не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне", - говорится в сообщении.
В Минздраве также напоминают, что Украина будет обеспечена вакцинами против коронавирусной болезни в рамках механизма COVAX, который объединил более 180 стран. Украина вошла в список 92 определенных механизмом COVAX стран, для которых предусмотрены вакцины фирмы AstraZeneca (UK) и Novavax (USA) бесплатно или по ценам ниже рыночных.
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Якийсь російський непотріб який ніхто не бачив вони вже називають "вакциною"...
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2785763391708210/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD2hl0SdNem5jm212UZ0EFFj_eoNK8_6BYOb-rzDAeok2Vb3MxujHrLOs6PrYPhEQp9R-1yJkmTpKrLURKDz0YXOT0ck-***************************************************************************************************************************--Pvmd72Jg1VMxNIDdnvGgVbhJVGbSwQErOkftThLmvlwIGp6Fgw_scwD6c5hTqPhT9uA_frV0H8FYfI9xwCkUMc2OswO7bDSudDRJVg_4fhEQyHnYKTyGx9IWQVQuhVpzn&__tn__=-R 9 ч. · https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2785761871708362?__tn__=K-R#
Керівництво https://www.facebook.com/moz.ukr/?__xts__%5B0%5D=68.ARBjU2HS_sEd8eSPLDFhDaj5TP5lKabw7sfm6UG21JTmBtxGhoGiYk3NJkqOQYy2t9tMul2Tfjpr1zaO-lQERwB4TpTS_Hzs8DyuXCV6wDDNjkZ5sSThHkz2JGBSeZc7-eelWg9xRETG2WHfpP-JOaOwWo7GcY306WhIRuu_7Qp-QTKhisnk6q9HklxrM_ejKXS8-nUJMAQRDONaeMblOJpvXHDPEsiUpWjIjkf7zKdPdFtHki7TzJT0Xl5ti6l5f4eZ4h1MuhGYwNNjYA_n2BgFOyyRWzd66lbbwslWqnTmKGNAjucCZtHSgozuOdG1kUFajlCyYOaqq1zZUHyctecoqX-P&__xts__%5B1%5D=68.ARD2hl0SdNem5jm212UZ0EFFj_eoNK8_6BYOb-rzDAeok2Vb3MxujHrLOs6PrYPhEQp9R-1yJkmTpKrLURKDz0YXOT0ck-***************************************************************************************************************************--Pvmd72Jg1VMxNIDdnvGgVbhJVGbSwQErOkftThLmvlwIGp6Fgw_scwD6c5hTqPhT9uA_frV0H8FYfI9xwCkUMc2OswO7bDSudDRJVg_4fhEQyHnYKTyGx9IWQVQuhVpzn&fref=mentions&__tn__=K-R Міністерство охорони здоров'я України ніяк не заспокоїться через закупівлі ліків. Мало того, що закупівлі зірвано і зараз по всій країні відчутний брак життєво важливих ліків. Мало того, що пацієнтські організації роблять роботу міністерства, самостійно закуповуючи ліки для пацієнтів. Мало того, що керівництво МОЗУ звинувачує всіх навколо у свої же бездіяльності. Мало того, що від браку ліків вже помирають люди. https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/?__xts__%5B0%5D=68.ARBjU2HS_sEd8eSPLDFhDaj5TP5lKabw7sfm6UG21JTmBtxGhoGiYk3NJkqOQYy2t9tMul2Tfjpr1zaO-lQERwB4TpTS_Hzs8DyuXCV6wDDNjkZ5sSThHkz2JGBSeZc7-eelWg9xRETG2WHfpP-JOaOwWo7GcY306WhIRuu_7Qp-QTKhisnk6q9HklxrM_ejKXS8-nUJMAQRDONaeMblOJpvXHDPEsiUpWjIjkf7zKdPdFtHki7TzJT0Xl5ti6l5f4eZ4h1MuhGYwNNjYA_n2BgFOyyRWzd66lbbwslWqnTmKGNAjucCZtHSgozuOdG1kUFajlCyYOaqq1zZUHyctecoqX-P&__xts__%5B1%5D=68.ARD2hl0SdNem5jm212UZ0EFFj_eoNK8_6BYOb-rzDAeok2Vb3MxujHrLOs6PrYPhEQp9R-1yJkmTpKrLURKDz0YXOT0ck-***************************************************************************************************************************--Pvmd72Jg1VMxNIDdnvGgVbhJVGbSwQErOkftThLmvlwIGp6Fgw_scwD6c5hTqPhT9uA_frV0H8FYfI9xwCkUMc2OswO7bDSudDRJVg_4fhEQyHnYKTyGx9IWQVQuhVpzn&fref=mentions&__tn__=K-R Максим Степанов продовжує втручатися в процес закупівель, аби повернути корупцію та в ручному режимі вирішувати, які ліки слід купувати.
Сьогодні на засіданні уряду Степанов може винести на голосування зміни до постанови, що дуже допоможуть йому це зробити.
Які зміни пропонуються? МОЗ України хоче самостійно визначати технічні та всі інші характеристики ліків, а потім передавати їх в ДП https://www.facebook.com/uamedpro/?__xts__%5B0%5D=68.ARBjU2HS_sEd8eSPLDFhDaj5TP5lKabw7sfm6UG21JTmBtxGhoGiYk3NJkqOQYy2t9tMul2Tfjpr1zaO-lQERwB4TpTS_Hzs8DyuXCV6wDDNjkZ5sSThHkz2JGBSeZc7-eelWg9xRETG2WHfpP-JOaOwWo7GcY306WhIRuu_7Qp-QTKhisnk6q9HklxrM_ejKXS8-nUJMAQRDONaeMblOJpvXHDPEsiUpWjIjkf7zKdPdFtHki7TzJT0Xl5ti6l5f4eZ4h1MuhGYwNNjYA_n2BgFOyyRWzd66lbbwslWqnTmKGNAjucCZtHSgozuOdG1kUFajlCyYOaqq1zZUHyctecoqX-P&__xts__%5B1%5D=68.ARD2hl0SdNem5jm212UZ0EFFj_eoNK8_6BYOb-rzDAeok2Vb3MxujHrLOs6PrYPhEQp9R-1yJkmTpKrLURKDz0YXOT0ck-***************************************************************************************************************************--Pvmd72Jg1VMxNIDdnvGgVbhJVGbSwQErOkftThLmvlwIGp6Fgw_scwD6c5hTqPhT9uA_frV0H8FYfI9xwCkUMc2OswO7bDSudDRJVg_4fhEQyHnYKTyGx9IWQVQuhVpzn&fref=mentions&__tn__=K-R Медичні закупівлі України .
Що це означає? Що хтось в міністерстві за закритими дверима буде вирішувати, які конкретно ліки купувати. Простіше кажучи, матиме можливість спокійно писати відповідні тендери під конкретного виробника і з цього отримувати відкати. Наприклад, якщо МОЗ напише, що конкретний препарат може закуповуватися лише в таблетках, а в капсулах ні, і буде лише один виробник препарату в таблетках, то саме він 100% переможе в тендері. Це саме може стосуватися дозування та інших характеристик препаратів. Це дуже спрощений приклад. Але такий механізм дозволяє в ручному режимі вирішувати хто саме виграє тендер та створить ідеальні умови для завищення цін.
Така схема зовсім не нова - за часів Богатирьової так було вкрадено майже 1 млрд гривень, ліки купувалися за завищеними цінами на 20-40%, а вакцини сумнівної якості - у фірми свого сина.
Окрім іншого, в цих змінах до постанови не прописана низка процесів, що ще більше затримуватиме процес закупівель, який і так зірвано. Питанням залишається хто саме і як писатиме тендери в МОЗ України? Для цього потрібне створення окремих груп з залученням фахівців, чого в змінах до постанови взагалі немає.
Це далеко не перша спроба керівництва МОЗУ втрутитися у процес закупівель і перебрати його в кабінети міністерства. Спочатку випадкові міністри - Скалецька та Ємець фактично нічого не зробили, аби процес закупівель у цьому році розпочався вчасно. Більше того, останній намагався призначити в Медичні закупівлі свою "довірену особу", а коли голова ДП Arsen Zhumadilov розповів про це публічно, Ємець ініціював службове розслідування.
Потім купу перепон почало створювати сьогоднішнє керівництво МОЗУ - спочатку з закупівлями костюмів для медиків, які саме ж закупило за завищеними цінами, внесенням змін до постанови, яка дозволила вручну контролювати закупівлі, та через це дуже і дуже затягнула їхній процес, проти ДП були ініційовані службові розслідування через помилки і бездіяльність МОЗУ, хоча при цьому на столах в міністерстві місяцями лежали непідписані документи, які буквально блокували роботу ДП.
Мертвечук 17 октября заявлял что после привития этой вакциной у него выработались антитела
19 октября прошла новость, что метрвечук заболел короной
ВОПРОСЫ?
Привел его заявления
"Кум путина врать не будент" (с) ))))
Разве что рашки
Говорят КТО ПЕРВЫМ НАЧНЁТ ПРОДАВАТЬ ВАКЦИНУ - тот и автор вируса. Раша продала Бразилии 50 млн вакцин
Вакцина сделана на основе вакцины от ящура 😀😀😀
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання на COVID-19, вже забрав життя понад мільйона людей і підірвав економіки багатьох країн світу. Нас намагаються переконати в тому, що всесвітня пандемія - результат випадкового збігу обставин та генів. Але факти вказують на те, що це - біологічна зброя, новий інструмент гібридної війни. І епідемія, що прокотилася світом - це планомірна операція. Як Росія перетворила коронавірус на біологічну зброю? Навіщо це хутину ? Який ефект матиме пандемія на міжнародні відносини? Дивіться відео.
Об этом в https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=684115792513523&id=100027453259737 Facebook сообщил врач Мариупольской городской больницы №1 Михаил Сорокин. "Вероятно, меня завтра либо отстрелят, либо уволят, но я больше молчать не могу!" - начал свой пост он.
Медик рассказал, что от коронавируса умер его коллега - бывший заведующий отделением травматологии первой городской больницы Виктор Русанов. Вместе с ним Сорокин проработал 37 лет.
"Уверен, что реаниматологи четверки (Русанов лечился в ГБ №4. - Ред.) сделали все возможное. Но что твориться в городе в отношении подготовки к "короне"? У нас был срок в семь месяцев. В марте я писал об этой проблеме и необходимых конкретных действиях в Мариуполе. Не заметили!" - возмутился врач.
По его словам, сегодня в больницах города "абсолютный дефицит кислородных точек". Врач назвал полным абсурдом наличие коек для инфицированных без кислородных линий.https://www.obozrevatel.com/society/covid-19-vrach-iz-mariupolya-zayavil-o-plohoj-podgotovke-bolnits.htm