Перед закупкой любое лекарство должно пройти госрегистрацию, такая процедура для российской вакцины от COVID-19 не проводится, - Минздрав

Никаких переговоров на государственном уровне о закупке или получении российских вакцин против коронавируса SARS-CoV-2 сегодня не ведется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В Украине лекарственные средства, в частности иммунобиологические препараты, допускаются к применению только после их государственной регистрации, кроме тех, которые изготавливаются в аптеках по рецептам врачей и на заказ лечебно-профилактических учреждений. Государственная регистрация лекарственного средства осуществляется на основании заявления и результатов экспертизы регистрационных материалов, проведенной Государственным экспертным центром МЗ Украины.

В то же время упрощенной процедурой регистрации могут пользоваться средства, которые уже зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канаде или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского союза.

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Сейчас заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак в установленном порядке от каких-либо субъектов не поступало. Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине.

Поэтому любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрения российских вакцин как предмета для приобретения или получения не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне", - говорится в сообщении.

В Минздраве также напоминают, что Украина будет обеспечена вакцинами против коронавирусной болезни в рамках механизма COVAX, который объединил более 180 стран. Украина вошла в список 92 определенных механизмом COVAX стран, для которых предусмотрены вакцины фирмы AstraZeneca (UK) и Novavax (USA) бесплатно или по ценам ниже рыночных.

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