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МВФ о перспективах транша: Мы тесно сотрудничаем с правительством Украины

МВФ о перспективах транша: Мы тесно сотрудничаем с правительством Украины

Выделение следующих траншей для Украины по программе Stand-by будет зависеть от имплементации Киевом реформ, выполнения обязательств и других целей, предусмотренных Меморандумом по этой программе.

Об этом журналистам сказал директор Европейского департамента Фонда Альфред Каммер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В течение последних нескольких месяцев мы очень тесно сотрудничаем с (украинским. - Ред.) правительством относительно имплементации реформ, но также относительно их обязательств по Меморандуму и достижению целей, установленных в программе. Мы тесно взаимодействуем с ними по выполнению и соблюдению этих обязательств, и это взаимодействие будет продолжаться", - отметил представитель Фонда.

Таким глава Европейского департамента МВФ ответил на просьбу прокомментировать возможность получения Украиной следующих траншей Фонда до конца нынешнего года, о чем неоднократно заявляли в Киеве.

Также на Цензор.НЕТ: Для координации переговоров с МВФ создали рабочую группу, - Кабмин

По словам Каммера, в МВФ понимают, что программа Stand-By нацелена на поддержку макроэкономической стабильности в Украине, реагирование на коронакризис, но также на "реализацию целого ряда реформ, которые должны быть проведены в течение 18-месячного периода".

Автор: 

МВФ (3334) транш (279)


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Топ комментарии
+1
Коли вже цей кліщ МВФ відцепиться від України?!
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22.10.2020 05:51
+1
В данной ситуации, скорее Украина цепляется как клещ, Наживка уже проглочена, соскочить крайне проблематично. Попались....
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22.10.2020 07:43
+1
Про 15 млн. - кацапський фейк.
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22.10.2020 08:05
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То-то уряд став менше чухні проти. Напевно МВФ співробітничає настільки тісно, що те співробітництво уряд відчуває твердо у своїй дупі. Але дуже сподіваюся, що та зелена шобла цього разу легко не відскочить.
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22.10.2020 01:17 Ответить
Землю продадут, медицину просто уничтожили, идет приватизация, как и договаривались...чего они еще хотят? Какие еще реформы? Почему бы им не сказать открытым текстом?
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22.10.2020 01:39 Ответить
сказать что ты дурак? Да я вот прямым текстом и говорю, что неграмотный дурак
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22.10.2020 02:35 Ответить
Вы сами то можете сказать прямым текстом? В чем моя неграмотность?
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22.10.2020 03:04 Ответить
да во всем. МВФ требует не для себя, им наша земля нахер не нужна. Им нужно, чтобы у нас стабильная экономика развивающаяся была, чтобы платить по кредиту могли.

Мы не центр вселенной, мы маленькая экономика. Они ничего не хотят от нас, они-банк. Это мы приползаем на коленях, когда всё плохо, а плохо всё каждые 5 лет, потому что такие как ТЫ выбирают по популистов. Ведь нам просто никто в долг не даст, а если и дадут то по 10-15% по облигациям, а не под 3 как мвф. Ведь опять же такие как ты кричат, что нужно посылать мвф, объявлять дефолт, разговаривать с мвф "с позиции силы".
А землю все развитые страны продают, и крупным холдингам и всем подряд. Ну кндр не продает, и еще пара нищих стран. Классный ориентир. Я бы всех защитников землю в колхоз бы загнал.
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23.10.2020 16:48 Ответить
А вони давно сказали - аграрна країна з 15 млн. жителів.
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22.10.2020 05:53 Ответить
Про 15 млн. - кацапський фейк.
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22.10.2020 08:05 Ответить
о молодец шария посмотрел. едь в днр живи
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23.10.2020 16:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/476268 Половину тем соглашения, держат в секрете, видимо они очень "выгодные" для украинцев.
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22.10.2020 07:34 Ответить
А давайте так:
Вы нам - транш
А мы вам - это правительство
В любое пользование, воспитывайте их, учите, или переработайте на собачьи консервы - только сюда не возвращайте.
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22.10.2020 01:47 Ответить
відставка уряду Шмигаля не за горами
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22.10.2020 03:53 Ответить
Коли вже цей кліщ МВФ відцепиться від України?!
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22.10.2020 05:51 Ответить
В данной ситуации, скорее Украина цепляется как клещ, Наживка уже проглочена, соскочить крайне проблематично. Попались....
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22.10.2020 07:43 Ответить
Для того щоб зрозуміти, що таке економічний убивця і промоутер корупції - МВФ задайте собі питання -Якій країні допоміг МВФ і зробив її процвітаючою і передовою?
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22.10.2020 08:29 Ответить
 
 