МВФ о перспективах транша: Мы тесно сотрудничаем с правительством Украины
Выделение следующих траншей для Украины по программе Stand-by будет зависеть от имплементации Киевом реформ, выполнения обязательств и других целей, предусмотренных Меморандумом по этой программе.
Об этом журналистам сказал директор Европейского департамента Фонда Альфред Каммер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В течение последних нескольких месяцев мы очень тесно сотрудничаем с (украинским. - Ред.) правительством относительно имплементации реформ, но также относительно их обязательств по Меморандуму и достижению целей, установленных в программе. Мы тесно взаимодействуем с ними по выполнению и соблюдению этих обязательств, и это взаимодействие будет продолжаться", - отметил представитель Фонда.
Таким глава Европейского департамента МВФ ответил на просьбу прокомментировать возможность получения Украиной следующих траншей Фонда до конца нынешнего года, о чем неоднократно заявляли в Киеве.
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По словам Каммера, в МВФ понимают, что программа Stand-By нацелена на поддержку макроэкономической стабильности в Украине, реагирование на коронакризис, но также на "реализацию целого ряда реформ, которые должны быть проведены в течение 18-месячного периода".
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Мы не центр вселенной, мы маленькая экономика. Они ничего не хотят от нас, они-банк. Это мы приползаем на коленях, когда всё плохо, а плохо всё каждые 5 лет, потому что такие как ТЫ выбирают по популистов. Ведь нам просто никто в долг не даст, а если и дадут то по 10-15% по облигациям, а не под 3 как мвф. Ведь опять же такие как ты кричат, что нужно посылать мвф, объявлять дефолт, разговаривать с мвф "с позиции силы".
А землю все развитые страны продают, и крупным холдингам и всем подряд. Ну кндр не продает, и еще пара нищих стран. Классный ориентир. Я бы всех защитников землю в колхоз бы загнал.
Вы нам - транш
А мы вам - это правительство
В любое пользование, воспитывайте их, учите, или переработайте на собачьи консервы - только сюда не возвращайте.