МВФ о перспективах транша: Мы тесно сотрудничаем с правительством Украины

Выделение следующих траншей для Украины по программе Stand-by будет зависеть от имплементации Киевом реформ, выполнения обязательств и других целей, предусмотренных Меморандумом по этой программе.

Об этом журналистам сказал директор Европейского департамента Фонда Альфред Каммер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В течение последних нескольких месяцев мы очень тесно сотрудничаем с (украинским. - Ред.) правительством относительно имплементации реформ, но также относительно их обязательств по Меморандуму и достижению целей, установленных в программе. Мы тесно взаимодействуем с ними по выполнению и соблюдению этих обязательств, и это взаимодействие будет продолжаться", - отметил представитель Фонда.

Таким глава Европейского департамента МВФ ответил на просьбу прокомментировать возможность получения Украиной следующих траншей Фонда до конца нынешнего года, о чем неоднократно заявляли в Киеве.

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По словам Каммера, в МВФ понимают, что программа Stand-By нацелена на поддержку макроэкономической стабильности в Украине, реагирование на коронакризис, но также на "реализацию целого ряда реформ, которые должны быть проведены в течение 18-месячного периода".