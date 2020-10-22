МВФ про перспективи траншу: Ми тісно співпрацюємо з урядом України
Виділення наступних траншів для України за програмою Stand-by залежатиме від імплементації Києвом реформ, виконання зобов'язань та інших цілей, передбачених Меморандумом за цією програмою.
Про це журналістам сказав директор Європейського департаменту Фонду Альфред Каммер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Упродовж останніх кількох місяців ми дуже тісно співпрацюємо з (українським. – Ред.) урядом щодо імплементації реформ, але також щодо їхніх зобов’язань за Меморандумом та досягнення цілей, встановлених у програмі. Ми тісно взаємодіємо з ними щодо виконання та дотримання цих зобов’язань, і ця взаємодія продовжуватиметься", - зауважив представник Фонду.
Таким чином, глава Європейського департаменту МВФ відповів на прохання прокоментувати можливість отримання Україною наступних траншів Фонду до кінця нинішнього року, про що неодноразово заявляли в Києві.
За словами Каммера, у МВФ усвідомлюють, що програма Stand-By націлена на підтримку макроекономічної стабільності в Україні, реагування на коронакризу, але також на "реалізацію цілого ряду реформ, що мають бути проведені протягом 18-місячного періоду".
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Мы не центр вселенной, мы маленькая экономика. Они ничего не хотят от нас, они-банк. Это мы приползаем на коленях, когда всё плохо, а плохо всё каждые 5 лет, потому что такие как ТЫ выбирают по популистов. Ведь нам просто никто в долг не даст, а если и дадут то по 10-15% по облигациям, а не под 3 как мвф. Ведь опять же такие как ты кричат, что нужно посылать мвф, объявлять дефолт, разговаривать с мвф "с позиции силы".
А землю все развитые страны продают, и крупным холдингам и всем подряд. Ну кндр не продает, и еще пара нищих стран. Классный ориентир. Я бы всех защитников землю в колхоз бы загнал.
Вы нам - транш
А мы вам - это правительство
В любое пользование, воспитывайте их, учите, или переработайте на собачьи консервы - только сюда не возвращайте.