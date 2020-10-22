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МВФ про перспективи траншу: Ми тісно співпрацюємо з урядом України

МВФ про перспективи траншу: Ми тісно співпрацюємо з урядом України

Виділення наступних траншів для України за програмою Stand-by залежатиме від імплементації Києвом реформ, виконання зобов'язань та інших цілей, передбачених Меморандумом за цією програмою.

Про це журналістам сказав директор Європейського департаменту Фонду Альфред Каммер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Упродовж останніх кількох місяців ми дуже тісно співпрацюємо з (українським. – Ред.) урядом щодо імплементації реформ, але також щодо їхніх зобов’язань за Меморандумом та досягнення цілей, встановлених у програмі. Ми тісно взаємодіємо з ними щодо виконання та дотримання цих зобов’язань, і ця взаємодія продовжуватиметься", - зауважив представник Фонду.

Таким чином, глава Європейського департаменту МВФ відповів на прохання прокоментувати можливість отримання Україною наступних траншів Фонду до кінця нинішнього року, про що неодноразово заявляли в Києві.

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За словами Каммера, у МВФ усвідомлюють, що програма Stand-By націлена на підтримку макроекономічної стабільності в Україні, реагування на коронакризу, але також на "реалізацію цілого ряду реформ, що мають бути проведені протягом 18-місячного періоду".

Автор: 

МВФ (3068) транш (467)


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Топ коментарі
+1
Коли вже цей кліщ МВФ відцепиться від України?!
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22.10.2020 05:51
+1
В данной ситуации, скорее Украина цепляется как клещ, Наживка уже проглочена, соскочить крайне проблематично. Попались....
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22.10.2020 07:43
+1
Про 15 млн. - кацапський фейк.
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22.10.2020 08:05
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То-то уряд став менше чухні проти. Напевно МВФ співробітничає настільки тісно, що те співробітництво уряд відчуває твердо у своїй дупі. Але дуже сподіваюся, що та зелена шобла цього разу легко не відскочить.
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22.10.2020 01:17 Відповісти
Землю продадут, медицину просто уничтожили, идет приватизация, как и договаривались...чего они еще хотят? Какие еще реформы? Почему бы им не сказать открытым текстом?
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22.10.2020 01:39 Відповісти
сказать что ты дурак? Да я вот прямым текстом и говорю, что неграмотный дурак
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22.10.2020 02:35 Відповісти
Вы сами то можете сказать прямым текстом? В чем моя неграмотность?
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22.10.2020 03:04 Відповісти
да во всем. МВФ требует не для себя, им наша земля нахер не нужна. Им нужно, чтобы у нас стабильная экономика развивающаяся была, чтобы платить по кредиту могли.

Мы не центр вселенной, мы маленькая экономика. Они ничего не хотят от нас, они-банк. Это мы приползаем на коленях, когда всё плохо, а плохо всё каждые 5 лет, потому что такие как ТЫ выбирают по популистов. Ведь нам просто никто в долг не даст, а если и дадут то по 10-15% по облигациям, а не под 3 как мвф. Ведь опять же такие как ты кричат, что нужно посылать мвф, объявлять дефолт, разговаривать с мвф "с позиции силы".
А землю все развитые страны продают, и крупным холдингам и всем подряд. Ну кндр не продает, и еще пара нищих стран. Классный ориентир. Я бы всех защитников землю в колхоз бы загнал.
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23.10.2020 16:48 Відповісти
А вони давно сказали - аграрна країна з 15 млн. жителів.
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22.10.2020 05:53 Відповісти
Про 15 млн. - кацапський фейк.
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22.10.2020 08:05 Відповісти
о молодец шария посмотрел. едь в днр живи
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23.10.2020 16:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/476268 Половину тем соглашения, держат в секрете, видимо они очень "выгодные" для украинцев.
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22.10.2020 07:34 Відповісти
А давайте так:
Вы нам - транш
А мы вам - это правительство
В любое пользование, воспитывайте их, учите, или переработайте на собачьи консервы - только сюда не возвращайте.
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22.10.2020 01:47 Відповісти
відставка уряду Шмигаля не за горами
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22.10.2020 03:53 Відповісти
Коли вже цей кліщ МВФ відцепиться від України?!
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22.10.2020 05:51 Відповісти
В данной ситуации, скорее Украина цепляется как клещ, Наживка уже проглочена, соскочить крайне проблематично. Попались....
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22.10.2020 07:43 Відповісти
Для того щоб зрозуміти, що таке економічний убивця і промоутер корупції - МВФ задайте собі питання -Якій країні допоміг МВФ і зробив її процвітаючою і передовою?
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22.10.2020 08:29 Відповісти
 
 