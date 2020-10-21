Для координации переговоров с МВФ создали рабочую группу, - Кабмин

Правительство создало межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом.

Решение о создании группы было принято на заседании Кабинета Министров 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, информирует Цензор.НЕТ.

Межведомственная рабочая группа - это временный консультативно-совещательный орган Кабинета Министров, образованный с целью выполнения обязательств украинской стороны по программе stand-by.

Председателем межведомственной рабочей группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца. Кроме него, в состав группы от Минфина также войдут заместитель министра по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, советник министра Юлия Пашко, а также начальник отдела сотрудничества с МВФ управления международного сотрудничества Дмитрий Манцуров.

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"Украина выполняет структурные маяки в рамках совместной с МВФ программы "Стэнд-бай". Согласно графику, в июне был утвержден Планы по сокращению NPL (неработающих кредитов. - Ред.) государственных банков. Также в июне была упрощена процедура смены поставщиков газа для бытовых потребителей. В сентябре мы приняли необходимое законодательство для работы ГНС и Гостаможслужбы в качестве единого юридического лица. НКРЭКУ было принято решение об установлении тарифов на отопление, органы местного самоуправления почти завершили устанавливать свои тарифы", - отметила Драганчук.

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