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Для координации переговоров с МВФ создали рабочую группу, - Кабмин

Для координации переговоров с МВФ создали рабочую группу, - Кабмин

Правительство создало межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом.

Решение о создании группы было принято на заседании Кабинета Министров 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, информирует Цензор.НЕТ.

Межведомственная рабочая группа - это временный консультативно-совещательный орган Кабинета Министров, образованный с целью выполнения обязательств украинской стороны по программе stand-by.

Председателем межведомственной рабочей группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца. Кроме него, в состав группы от Минфина также войдут заместитель министра по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, советник министра Юлия Пашко, а также начальник отдела сотрудничества с МВФ управления международного сотрудничества Дмитрий Манцуров.

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"Украина выполняет структурные маяки в рамках совместной с МВФ программы "Стэнд-бай". Согласно графику, в июне был утвержден Планы по сокращению NPL (неработающих кредитов. - Ред.) государственных банков. Также в июне была упрощена процедура смены поставщиков газа для бытовых потребителей. В сентябре мы приняли необходимое законодательство для работы ГНС и Гостаможслужбы в качестве единого юридического лица. НКРЭКУ было принято решение об установлении тарифов на отопление, органы местного самоуправления почти завершили устанавливать свои тарифы", - отметила Драганчук.

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Автор: 

Кабмин (14023) МВФ (3334) переговоры (4910)


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Топ комментарии
+2
Ще не всі родичі зеленського пристроєні на гарну зарплату з державного корита?
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21.10.2020 21:25
+1
а МВФ знає про ці переговори? Чи просило не повертатися з йуха - допоки не буде реальних гарантій повернення Україною його дешевих кредитів?
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21.10.2020 21:23
+1
Для координации переговоров с МВФ создали рабочую группу, - Кабмин

Типа- подайте на пропитание... Позорище...
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21.10.2020 21:25
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а МВФ знає про ці переговори? Чи просило не повертатися з йуха - допоки не буде реальних гарантій повернення Україною його дешевих кредитів?
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21.10.2020 21:23 Ответить
цю групу очолить Вовка - оголосять незабаром. А не оголосять - какая разніца, все очолює пастух , а барани барани пакують чемодани...
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21.10.2020 21:28 Ответить
Ще не всі родичі зеленського пристроєні на гарну зарплату з державного корита?
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21.10.2020 21:25 Ответить
Для координации переговоров с МВФ создали рабочую группу, - Кабмин

Типа- подайте на пропитание... Позорище...
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21.10.2020 21:25 Ответить
Я извиняюсь, а вот МВФ в курсе, что ему таки придется работать с этой кучей, пардон, группой? Впрочем, ДА КАКАЯ РАЗНИЦА.
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21.10.2020 21:29 Ответить
Зеленского главным поставьте. Шоб как в сериале было
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21.10.2020 21:29 Ответить
Базы НАТО в Очакове,Львове и Мариуполе
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21.10.2020 21:34 Ответить
А для координаци рабочей группы нужно создать рабочую группу..
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21.10.2020 21:35 Ответить
Базу НАТО в Польше Анджей Дуда назвал "Форт Трамп" Польше выделили кредит на сумму 2 ярда долларов средвтва пойдут исключительнго на военные расходы...
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21.10.2020 21:41 Ответить
Домашнє завдання тре виконувати, а не групи збирати:
- геть руки від НБУ
- геть руки від антикорупційних органів
- геть руки від опозиції
- збалансований бюджет
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21.10.2020 22:12 Ответить
Для координації переговорів із МВФ створили робочу групу, - Кабмін - Цензор.НЕТ 9613
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28.01.2021 11:16 Ответить
 
 