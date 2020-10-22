Изнасилование в Кагарлыке: ГБР планирует завершить расследование в октябре

Расследование резонансного инцидента в Кагарлыке, где полицейских подозревают в изнасиловании местной жительницы, может быть завершено уже в октябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, о ходе дела рассказал в эфире телеканала "Украина 24" первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков.

"Четырем лицам предъявлено сообщение о подозрении, проведены все экспертизы, следователи планируют завершить расследование уже в октябре этого года. До сих пор расследовали, потому что были выявлены новые эпизоды. Более того, были выявлены новые вещественные доказательства - и противогаз, и специальные орудия, которые проходили генетические экспертизы, устанавливали принадлежность...", - сообщил Бабиков.

По его словам, в деле есть и другие пострадавшие: "Когда произошла огласка, начали в ГБР обращаться люди, которые подверглись пыткам. От этого уголовное производство начало расширяться... Когда увидели, что это не один и не два случая, уже необходимо было следователям дать оценку деятельности руководителя подразделения. Это также потребовало дополнительного сбора доказательств".

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.