Зґвалтування в Кагарлику: ДБР планує завершити розслідування в жовтні

Розслідування резонансного інциденту в Кагарлику, де поліцейських підозрюють у зґвалтуванні місцевої жительки, може бути завершено вже в жовтні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про хід справи розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков.

"Чотирьом особам пред’явлено повідомлення про підозру, проведені всі експертизи, слідчі планують завершити розслідування вже в жовтні цього року. Досі розслідували, тому що виявлялися нові епізоди. Більше того, виявлялися нові речові докази – і протигаз, і спеціальні знаряддя, які проходили генетичні експертизи, встановлювали належність…", - повідомив Бабіков.

За його словами, у справі є й інші потерпілі: "Коли відбувся розголос, почали до ДБР звертатися люди, які зазнали тортур. Від того кримінальне провадження почало розширюватись… Коли побачили, що це не один і не два випадки, вже необхідно було слідчим дати оцінку діяльності керівника підрозділу. Це також потребувало додаткового збору доказів".

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.