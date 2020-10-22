НБУ по-прежнему ожидает еще один транш МВФ до конца года, - Шевченко
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает поступления еще одного транша от Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by в конце 2020 года, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.
"Как и раньше, мы ожидаем поступления очередного транша от МВФ уже в конце этого года", – сказал он в ходе пресс-брифинга в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что финансовая поддержка от международных партнеров нужна для скорейшего восстановления экономики.
"В то же время отсрочка или приостановление исполнения обязательств перед МВФ способно не только замедлить экономическое восстановление но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания", – добавил глава НБУ.
При этом, Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста международных резервов в 2020 году до $29,1 млрд с $29,8 млрд в июльском прогнозе.
Согласно сообщению, Нацбанк также снизил ожидания по росту международных резервов в 2021 году до $29,5 млрд (с $32,7 млрд в июльском прогнозе) и в 2022 году – до $28,8 млрд (с $32,7 млрд).
Как сообщалось со ссылкой на данные регулятора, международные резервы по состоянию на 1 октября 2020 года находились на уровне $26,5 млрд.
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в такую грустную погоду
в холодный дождь иль грязный снег
становится вкуснее кофе
теплее кот и мягче плед
між собою чемні коти "Віскас" називають - віскарік ))))))
Украина после 75 лет тоталитарного коммунизма, получив независимость, 30 лет снова строит социализм - "социальное государство" (Конституция Украины: Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, СОЦИАЛЬНОЕ(!), правовое государство) на принципах социал-демократии "ленинско-комсомольского типа", а как известно, Ленин был также социал-демократом и лидером РСДРП(б):
В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»
Итак, все время и на данный момент страна живет в комсомольско-ленинской матрице, которую выстроили еще в 90-х годах Кучма, Медведчук, Суркисы, Азаров и другие леваки с СДПУ(о), СПУ, КПУ и их идейные последователи...
Все мы находимся в условиях социализма, соц-поппулизма, этатизма, интервенционизма, централизации и государственно-частных монополий (все по Ленину)...
Около 60% (!) ВВП Украины контролируется чиновниками и руководителями госмонополий: госбанки, госпенсионный фонд, чернобыльский, аграрный и госстраховые фонды, Укрнефтегаз, Укрспирт, Укр ж/д, Нацлотерея, Укрзолото, Укрянтарь, гослесхозы, госшахты, госпорты/аэропорты, Укравтодор, Антонов, Укроборонпром, Госземельный фонд и др. их более 4000 штук, большинство из них убыточны, дотационны, коррупционные (и всех их пытаются десятилетиями "реформировать", либо приватизиривать не рабочими коллективами, а "своими" приближенными деятелями)...
То же самое касается частного сектора, все жирные, прибыльные предприятия и даже целые отрасли (банки, нефтянка, газ, энергетика, оптовая торговля, агросектор, фармацевтика, машиностроение, химия, металлургия, и др.) оказались в руках кучки "своих", избранных, карманных, околобюджетных, околовластных оллигархов-монополистов...
Эта модель - социалистичесская, колхозная, совковая (вся построенная по заветам Иллича, как "государственно-капиталистичесские монополии", или как говорят нынешние комсомольцы: государственно-частное партнерство во благо устойчивого развития) очень выгодна псевдо-элите, ворам, мошенникам, оборотням, выродкам, аферистам, которые облепили государственные институты Украины!
Такая система дает возможность с помощью Кейнсианской економической философии (госрегулирования, госконтроля, госразрешительной системы, госбарьеров, госпреград, протекционизма, инфляционной денежно-кредитной политики, запутанной налоговой системы с высоким налоговым давлением) увековечить свою монополию на власть и на ресурсы, так как это древний метод злодеев: "отнять и поделить" (отнять у всех, а поделить между своими), "своим - все, остальным - законы, онраничения, преграды, высокие налоги"...
Граждане! Украину превратили на скотоферму, а людей довели до состояния бесправных нищебродов, ведь на зарплату рабочих начисляют 41,5% налогов (об этом большинство граждан даже не догадывается, так как налоги за них уплачивает предприятие. У украинцев украли право самим платить за себя налоги, а значит и возможность осуществлять контроль за их использованием)... И в цене любого товара около 50% налогов (на иностранное б/у авто налоговая накрутка в два раза больше стоимости самого авто), обложили пошлинами, акцизами, сборами, НДС и другими скрытыми поборами (их более 100), а в результате мы имеем нищету большинства граждан с одной стороны и незаслуженное богатство топ-чиновников (распорядителей бюджета), топ-политиков, оллигархов-монополистов с другой стороны...
В Украине нет правового, конкурентного рынка... Например, как и в УССР цены на коммуналку устанавливает не рынок, а... чиновники из Кабмина (!), "спасаются" за деньги из бюджета разворованные оллигархами банки, нет рынка земли, предоставляются льготы "своим" бизнесменам за откат...
Чиновники и оллигархи ненавидят капитализм, свободную, правовую, рыночную економику, они и дальше будут корчить из себя "великих благодетелей" выламывая руки гражданам, отнимая последнее, чтобы наполнить злодейский общак-бюджет из которого все разворовывается (в Украине высочайшие налоги но при этом нищенские пенсии, некачественные и коррупционные образование, медицина, уничтожена инфраструктура, полиция, армия не обеспечены, суды коррупционные, все чиновники, политики - это воры, мракобесы, лживые леваки-поппулисты)...
Субсидии, разнообразные льготы, госпомощь, дотации, что выделяются вроде людям (а это деньги граждан, которые были отняты в виде налогов) в конце-концов оседают на счетах нескольких "избранных" оллигархов-монополистов или разворовываются чиновниками...
Таким образом, возникает вопрос, граждане, кому и зачем МЫ ПЛАТИМ ТАКИЕ ВЫСОКИЕ НАЛОГИ? ВОРАМ И АФЕРИСТАМ?
Уважаемые украинцы из вышесказанного получается, что чем меньше мы им отдаем, тем больше останется в наших собственных карманах!
Разве нам нужен посредник для того, чтобы тратить собственные деньги? Разве нам нужен чиновник-казнокрад, псевдоблаготворитель, чтобы за наши деньги нам что то делал или давал?)))
Граждане! Нам не выгоден их "социализм", их колхоз, их совок, их УССР... Нам нужен ОФФШОР - условия выгоднее, справедливее, удобнее чем в Сингапуре, Гонг-Конге, Сейшелах, Панаме, Дубай, Люксембурге, Швейцарии, Бермудах, Монако, Кипре и др), нам нужна економически свободная Украина с минимальными налогами, с минимальной бюрократией, с минимальным вмешательством чиновников в хозяйственные процессы граждан!
Украине нужна новая модель, которая звучит так: "Чиновник! Вон из економики! Вон из кошельков граждан"!!! Ведь неоправданные аппетиты чиновников выросли до такой степени, что уже давно не хватает денег собранных с помощью высоких налогов, с помощью допэмиссии или кредитов МВФ...
Нам необходимо государство, которое за минимальные налоги обеспечит нам мирную жизнедеятельность граждан (без нарушения основополагающих прав) и основными функциями такого государства, являются:
ПРАВОСУДИЕ
ПРАВОПОРЯДОК
ОБОРОНА
ДИПЛОМАТИЯ
Если государство не способно обеспечить эти простые, элементарные функции, оно не имеет требовать налоги с граждан!!! Или если государство обладает госпредприятиями, госбанками, госфондами и чиновники занимаются госкомерцией (государство, которое само себе зарабатывает), то также не должно требовать налоги!
Граждане! Боритесь за свою економическую свободу, за правовой, конкурентный рынок! Не чиновники, а вы сами способны и должны улучшать свои уровень и качество жизни! Вы обьязаны жить и реализовывать себя сами, реализовывать свои мечты, амбиции на свои честно заработанные деньги, а не за подачки из бюджета, не за деньги украденные у вас же чиновниками-"благодетелями"!!! И тем более вы не имеете права перекладывать свои "хотелочки" на плечи других граждан!!!
П.с.: Аминь!
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