НБУ по-прежнему ожидает еще один транш МВФ до конца года, - Шевченко

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает поступления еще одного транша от Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by в конце 2020 года, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Как и раньше, мы ожидаем поступления очередного транша от МВФ уже в конце этого года", – сказал он в ходе пресс-брифинга в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что финансовая поддержка от международных партнеров нужна для скорейшего восстановления экономики.

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"В то же время отсрочка или приостановление исполнения обязательств перед МВФ способно не только замедлить экономическое восстановление но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания", – добавил глава НБУ.

При этом, Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста международных резервов в 2020 году до $29,1 млрд с $29,8 млрд в июльском прогнозе.

Согласно сообщению, Нацбанк также снизил ожидания по росту международных резервов в 2021 году до $29,5 млрд (с $32,7 млрд в июльском прогнозе) и в 2022 году – до $28,8 млрд (с $32,7 млрд).

Как сообщалось со ссылкой на данные регулятора, международные резервы по состоянию на 1 октября 2020 года находились на уровне $26,5 млрд.