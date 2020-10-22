С сегодняшнего дня Беларусь изменила правила въезда и транзита через страну

В Беларуси с сегодняшнего дня начали действовать новые правила въезда и транзита через страну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на avianews.com.

Новые правила предусмотрены постановлением правительства Беларуси №591 от 13 октября 2020 года, передает

Теперь все граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства, въезжающие из стран красной зоны, должны пройти 10-дневную самоизоляцию. В течение этого срока они не смогут выезжать из страны до завершения срока карантина. При этом сдавать тест на коронавирус не требуется.

На самоизоляцию также должны отправится лица, которые следовали транзитом через государства красной зоны, если они не могут документально подтвердить, что срок транзита не превышал 24 часов.

Иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Беларусь из стран зеленой зоны, должны предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус на одном из трех языков (русском, белорусском или английском), который проведен не более чем за 72 часа до пересечения белорусской границы. Если такой справки не будет, пограничники могут не пустить в страну.

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При этом, данное правило не распространяется на прибывающих из стран зеленой зоны граждан Беларуси, иностранцев и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Беларуси.

Правительство страны также разрешило транзит через Беларусь иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из красной зоны, в течение одних суток. При выполнении этого условия на таких пассажиров не распространяется требование о самоизоляции.

В авиакомпании "Белавиа" уточнили, что пассажиры, следующие транзитом через Беларусь из стран зеленой зоны, могут пересекать границу без медицинского сертификата и дополнительного контроля.

Страны "красной зоны" для Беларуси

Накануне Минздрав Беларуси обновил список стран "красной зоны", после прибытия из которых люди должны пройти 10-дневную самоизоляцию.

В их числе Франция, Бельгия, Люксембург, Молдова, США, Ливан, Нидерланды, Исландия, Чехия, Великобритания, Румыния, Северная Македония, Ирландия, Португалия, Словения, Словакия, Тунис, Хорватия, Босния и Герцеговина, Швейцария, Польша, Литва, Швеция, Дания, Лихтенштейн, Мальта, Болгария, Канада.