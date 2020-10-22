Від сьогодні Білорусь змінила правила в'їзду і транзиту через країну

В Білорусі від сьогодні почали діяти нові правила в'їзду і транзиту через країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на avianews.com.

Нові правила передбачені постановою уряду Білорусі №591 від 13 жовтня 2020 року.

Тепер всі громадяни Білорусі, іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають із країн червоної зони, мають пройти 10-денну самоізоляцію. Протягом цього терміну вони не зможуть виїжджати з країни до завершення терміну карантину. При цьому здавати тест на коронавірус не потрібно.

На самоізоляцію також повинні відправитися особи, які прямували транзитом через держави червоної зони, якщо вони не можуть документально підтвердити, що термін транзиту не перевищував 24 години.

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Іноземці та особи без громадянства, які прибувають до Білорусі з країн зеленої зони, мають пред'явити довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус однією з трьох мов (російською, білоруською або англійською), який був проведений не більше ніж за 72 години до перетину білоруського кордону. Якщо такої довідки не буде, прикордонники можуть не пустити до країни.

При цьому, таке правило не поширюється на громадян Білорусі, іноземців та осіб без громадянства, які прибувають з країн зеленої зони та мають посвідку на проживання в Білорусі.

Уряд країни також дозволив транзит через Білорусь іноземцям і особам без громадянства, які прибули з червоної зони, протягом однієї доби. При виконанні цієї умови на таких пасажирів не поширюється вимога про самоізоляцію.

В авіакомпанії "Білавіа" уточнили, що пасажири, які прямують транзитом через Білорусь із країн зеленої зони, можуть перетинати кордон без медичного сертифіката і додаткового контролю.

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Напередодні МОЗ Білорусі оновив список країн "червоної зони", після прибуття з яких люди мають пройти 10-денну самоізоляцію.

Серед них Франція, Бельгія, Люксембург, Молдова, США, Ліван, Нідерланди, Ісландія, Чехія, Велика Британія, Румунія, Північна Македонія, Ірландія, Португалія, Словенія, Словаччина, Туніс, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Швейцарія, Польща, Литва, Швеція, Данія, Ліхтенштейн, Мальта, Болгарія, Канада.