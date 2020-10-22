На Закарпатье предотвращена попытка вывоза 4 картин в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Четыре картины, которые, возможно, имеют культурную или историческую ценность, обнаружили в пункте пропуска "Дьяково" пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вывезти полотна из Украины пытался наш 42-летний соотечественник, который прибыл в пункт пропуска микроавтобусом "Мерседес Спринтер". Картины обнаружили среди личных вещей украинца во время углубленного осмотра транспортного средства.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 67-летний гражданин Украины пытался вывезти в Румынию коллекцию из 3760 почтовых марок, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Сейчас картины изъяты и переданы на экспертизу, которая и установит их культурную или историческую ценность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года пограничники выявили 1/4 тонны кокаина на 1 млрд грн, 17 кг психотропных веществ и 6,8 т прекурсоров