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На Закарпатье предотвращена попытка вывоза 4 картин в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Четыре картины, которые, возможно, имеют культурную или историческую ценность, обнаружили в пункте пропуска "Дьяково" пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Закарпатье предотвращена попытка вывоза 4 картин в Румынию, - Госпогранслужба 01

Вывезти полотна из Украины пытался наш 42-летний соотечественник, который прибыл в пункт пропуска микроавтобусом "Мерседес Спринтер". Картины обнаружили среди личных вещей украинца во время углубленного осмотра транспортного средства.

На Закарпатье предотвращена попытка вывоза 4 картин в Румынию, - Госпогранслужба 02
На Закарпатье предотвращена попытка вывоза 4 картин в Румынию, - Госпогранслужба 03

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Сейчас картины изъяты и переданы на экспертизу, которая и установит их культурную или историческую ценность.

На Закарпатье предотвращена попытка вывоза 4 картин в Румынию, - Госпогранслужба 04

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Автор: Володимир Янченко
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22.10.2020 21:07 Ответить
"культурная или историческую ценность" - пережиток совка и Украина от него еще НЕДАЛЕКО ОТПОЛЗЛА! Важна только украдены картины или в ЗАКОННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, а собственник имеет право распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению!
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22.10.2020 21:11 Ответить
Пограничники всегда задерживают, когда владельцы отказываются ават взятку. Так было всегда. Картины, купюры монеты, всё что они найдут в чемоданах -старые книги, советские карты становятся предположительно огромной ценности и наносят ущерб государству. Я во так первозил из России в Украину своюсобственную коллекцию монет. Представляю, чтобы было если бы пограничники её нашли.
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22.10.2020 21:36 Ответить
"Культурно-історична цінність" в Україні - не пережиток совка. Сьогодні - це наслідок московсько-більшовицького пограбування. Починаючи з 1918 й по 1988. Все, що не вивезли до Московії, і все, що не вдалося забрати і зберегти в музеях України нашим справжнім патріотам, було розграбоване місцевими мародерами (найбільше - у 1918-21, 1932-33, 1941-46, чимало й у незалежній Україні). Ніхто не скаже, скільки, і що саме, але трапляються і справжні шедеври: наприклад, Л.Кранах у ХМ м.Луцька. Зараз все це від перекупників пливе частково до олігархів, але більше-за кордон. Це - наше національне багатство! Воно було придбане в 16 - 19 ст. дідичами та іншими багатіями за кошти із тяжкої праці наших пращурів. Воно мусить вернутись до наших музеїв!
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22.10.2020 23:25 Ответить
 
 