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Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной" зоны. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав обновил список стран

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Список стран "красной зоны" увеличился на 7 стран и тепер в нем находится 51 государство.

В "красном" списке по-прежнему остаются: Израиль, Франция, Бельгия, Нидерланды, США, Великобритания, Молдова, Словакия, Словения и другие.

В "зеленом" списке находятся: Кипр, Албания, Эстония, Германия, Швеция, Италия, Венгрия, Латвия и другие.

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Минздрав обновил список стран зеленой и красной зоны 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Знову "...за крайні..." блаЗЄнське міністерство послуговується сленґом
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23.10.2020 16:33 Ответить
 
 