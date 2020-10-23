Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной" зоны. ИНФОГРАФИКА
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Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
Список стран "красной зоны" увеличился на 7 стран и тепер в нем находится 51 государство.
В "красном" списке по-прежнему остаются: Израиль, Франция, Бельгия, Нидерланды, США, Великобритания, Молдова, Словакия, Словения и другие.
В "зеленом" списке находятся: Кипр, Албания, Эстония, Германия, Швеция, Италия, Венгрия, Латвия и другие.
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Tommy Lee
показать весь комментарий23.10.2020 16:33 Ответить Мне нравится 1
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