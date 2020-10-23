МОЗ оновив список країн "зеленої" і "червоної" зони. ІНФОГРАФІКА
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Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесено до "зеленої" і "червоної" зон.
Про це свідчать дані, опубліковані пресслужбою МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
Список країн "червоної зони" збільшився на 7 країн і тепер у ньому перебуває 51 держава.
У "червоному" списку як і раніше залишаються: Ізраїль, Франція, Бельгія, Нідерланди, США, Велика Британія, Молдова, Словаччина, Словенія та інші.
В "зеленому" списку: Кіпр, Албанія, Естонія, Німеччина, Швеція, Італія, Угорщина, Латвія та інші.
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Tommy Lee
показати весь коментар23.10.2020 16:33 Відповісти Мені подобається 1
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