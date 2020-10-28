Рейдеры попытались захватить онлайн-площадку, предоставляющую доступ к системе публичных закупок, - прокуратура
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В украинских медиа появилась новость о расследовании Киевской прокуратурой попытки рейдерской атаки на одну из аккредитованных площадок в системе публичных закупок Prozorro. В частности, в публикациях говорится, что угрозы работе системы публичных закупок Prozorro в настоящее время нет. Также некоторые медиа распространили новость о том, что произошла попытка рейдерской атаки на систему Prozorro.
Как передает Цензор.НЕТ сайт Prozorro опубликовал разъяснения по этому вопросу.
В сообщении отмечается: "В действительности никакой угрозы безопасности электронной системы Prozorro нет и никогда не было, а сама система публичных закупок вместе с государственным предприятием "Прозорро" на 100% принадлежит государству. ГП "Прозорро" подчиняется Кабмину.
Система Prozorro построена по двухуровневой системе: есть центральная база данных и модуль аукционов, которые администрирует ГП "Прозорро". А есть аккредитованные частные площадки, которые создают пользовательский интерфейс и предоставляют клиентам поддержку. Собственно, такая разветвленность системы как раз делает любые несанкционированные вмешательства в электронную систему и базу данных невозможными.
Итак, площадка, о которой идет речь в публикациях в СМИ - это частная компания, которая среди прочего предоставляет услуги по доступу к системе публичных закупок Prozorro. В то же время она не входит в Prozorro, не является одним из сайтов Prozorro. Ситуация с 2017 года, о которой сообщила прокуратура, не имеет никакого отношения к государственному предприятию "Прозорро", которое на 100% принадлежит государству (Кабмина).
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Прошло почти 4года. Понятно, что сейчас решили взяться т.к. перешли дорогу "одному из"...
PS/ "Семибоярщина" ("пятиолигарщина") продолжается в Украине....
в Сенкевича палка
речь идет только о площадке - по сути это организация которая выполняет две функции
1. проверяет комплектность документов для участия в торгах
2. предоставляет интернет-площадку для информирования всех о торгах и их результатах
если вы тупые зеленожопые обезьяны не в теме, то хотя бы просто пообщайтесь с теми кто участвовал в торгах на прозорро
ты поинтересуйся почему цензор не купил сервера а арендует память в дата центре. для чего делается именно так.
тут дело в другом - ради разовой операции не надо держать технических специалистов в штате и иметь оборудование дорогое. вот это основная причина. называется все это "аутсорс" а в применении к интернет-технологиям - хостинг.
держатели площадки берут на себя все заботы с регистрацией сайта, тех.обслуживанием оборудования, устранению сбоев и даже защиту цензору от DDOS атак предоставил хостер. а сервис используется третей конторы которая специализируется на фильтрации атак дидос-ботов
площадка не проверяет ничего, кроме как полный пакет документов или не хватает какой то бумаги. торги проходят на аукционе. а на площадке просто отражение участников и результатов. ничего больше. единственное хоть какое то "влияние" я могу придумать только одно - реального участника торгов не отобразят на сайте. и что? это что то изменит?
Тому приклад не вдалий(