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Рейдеры попытались захватить онлайн-площадку, предоставляющую доступ к системе публичных закупок, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Рейдеры попытались захватить онлайн-площадку, предоставляющую доступ к системе публичных закупок, - прокуратура

В украинских медиа появилась новость о расследовании Киевской прокуратурой попытки рейдерской атаки на одну из аккредитованных площадок в системе публичных закупок Prozorro. В частности, в публикациях говорится, что угрозы работе системы публичных закупок Prozorro в настоящее время нет. Также некоторые медиа распространили новость о том, что произошла попытка рейдерской атаки на систему Prozorro.

Как передает Цензор.НЕТ  сайт Prozorro опубликовал разъяснения по этому вопросу.

В сообщении отмечается: "В действительности никакой угрозы безопасности электронной системы Prozorro нет и никогда не было, а сама система публичных закупок вместе с государственным предприятием "Прозорро" на 100% принадлежит государству. ГП "Прозорро" подчиняется Кабмину.

Система Prozorro построена по двухуровневой системе: есть центральная база данных и модуль аукционов, которые администрирует ГП "Прозорро". А есть аккредитованные частные площадки, которые создают пользовательский интерфейс и предоставляют клиентам поддержку. Собственно, такая разветвленность системы как раз делает любые несанкционированные вмешательства в электронную систему и базу данных невозможными.

Итак, площадка, о которой идет речь в публикациях в СМИ - это частная компания, которая среди прочего предоставляет услуги по доступу к системе публичных закупок Prozorro. В то же время она не входит в Prozorro, не является одним из сайтов Prozorro. Ситуация с 2017 года, о которой сообщила прокуратура, не имеет никакого отношения к государственному предприятию "Прозорро", которое на 100% принадлежит государству (Кабмина).

Также на Цензор.НЕТ: СБУ осуществило рейдерский захват урожая немецких инвесторов - заявление ООО "Капитал-Агроинвест". ДОКУМЕНТ

Рейдеры попытались захватить онлайн-площадку, предоставляющую доступ к системе публичных закупок, - прокуратура 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
А чому компанія Держзакупки.онлайн виявилася приватною???
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23.10.2020 19:22
+13
на прямом, экспрессо и пятом порох разносит бедосика на шматки
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23.10.2020 19:14
+11
Как интересно. Я считала, что это государственная платформа
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23.10.2020 19:10
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Как интересно. Я считала, что это государственная платформа
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23.10.2020 19:10 Ответить
Для участия в тендере по госзакупкам надо платить не малые деньги в частный карман. Кормушка что надо.
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23.10.2020 19:17 Ответить
И 4 года как провернули дело, а только обнаружили! И это госсзакупки пипец ...
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23.10.2020 19:23 Ответить
Понятно, что платить. Но почему этим карманом не стало государство? Одну кормушку убрали , когда между нотариусами и гос реестром сидела какая-то депутутская рожа, но отдать Прозорро, где так важна именно прозрачность , не понимаю логики таких действ. Интересно, ху из хозяин
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23.10.2020 19:25 Ответить
в приватну кишеню вже нічого не платиться
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24.10.2020 09:51 Ответить
"По данным следствия, получить контроль над "Госзакупками.Онлайн" злоумышленники решили в 2017 году."

Прошло почти 4года. Понятно, что сейчас решили взяться т.к. перешли дорогу "одному из"...
PS/ "Семибоярщина" ("пятиолигарщина") продолжается в Украине....
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23.10.2020 19:12 Ответить
на прямом, экспрессо и пятом порох разносит бедосика на шматки
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23.10.2020 19:14 Ответить
Наостанок перед днем тиші.
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23.10.2020 19:18 Ответить
о мерах - ті,що кладуть плитку,яку виробляє твій завод
в Сенкевича палка
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23.10.2020 19:28 Ответить
А шо, так можно было. Тогда, я раду себе возьму. Там 450 откормленных рыл есть, траншеи мне копать будут.
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23.10.2020 19:15 Ответить
Я уже представляю те 'накопанные траншеи'-за миллиарды долларов, но которые нужно с лупой искать.
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24.10.2020 07:02 Ответить
Здобутки наркомана.
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23.10.2020 19:18 Ответить
Он и в 2017 был презом?
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23.10.2020 19:19 Ответить
А чому компанія Держзакупки.онлайн виявилася приватною???
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23.10.2020 19:22 Ответить
Есть и положительный момент , оказывается, в рейдерстве. Если б не это, то общество бы так и не поставили в известность, что Госзакупки совсем не гос.
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23.10.2020 19:31 Ответить
Татяна Флай Prozorro намагалися захопити рейдери, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5366, але ти тупе, на заборах теж різні речі пишуть, не плутай назву і діяльність компанії по організації і проведенню держзакупівель, і взагалі, якщо ти не вкурсі, а ти не вкурсі з причин тупості, компаній які надають такі послуги в Україні дофіга
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24.10.2020 09:57 Ответить
для всех тупых зебилов поясняю

речь идет только о площадке - по сути это организация которая выполняет две функции
1. проверяет комплектность документов для участия в торгах
2. предоставляет интернет-площадку для информирования всех о торгах и их результатах

если вы тупые зеленожопые обезьяны не в теме, то хотя бы просто пообщайтесь с теми кто участвовал в торгах на прозорро
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23.10.2020 19:33 Ответить
и еще - за участие в тендере платится определенная сумма - фонду госимущества. как залог. это для совсем дебилов которые тут пытаются кудахтать из одессы
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23.10.2020 19:34 Ответить
Невже за для всього цього потрібно вставляти приватну прокладку? Хто володіє інформацією, той має вплив і на рішення.
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23.10.2020 20:33 Ответить
это не прокладка. это хостинг и аудит. который никак не связан ни с торгами ни с собственниками.
ты поинтересуйся почему цензор не купил сервера а арендует память в дата центре. для чего делается именно так.
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23.10.2020 20:43 Ответить
Цензор - це не державна структура
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23.10.2020 21:30 Ответить
о господи. ниже пример про биржу если с хостингом совсем не понятно
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23.10.2020 21:31 Ответить
форма собственности тут вообще не при чем.
тут дело в другом - ради разовой операции не надо держать технических специалистов в штате и иметь оборудование дорогое. вот это основная причина. называется все это "аутсорс" а в применении к интернет-технологиям - хостинг.
держатели площадки берут на себя все заботы с регистрацией сайта, тех.обслуживанием оборудования, устранению сбоев и даже защиту цензору от DDOS атак предоставил хостер. а сервис используется третей конторы которая специализируется на фильтрации атак дидос-ботов
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23.10.2020 21:37 Ответить
может тебе так проще будет - это по сути биржа. она не принадлежит ни покупателям ни поставщикам. она (биржа) предоставляет площадку для торгов, обеспечивает техническое сопровождение и обеспечивает проверку "входных билетов" для брокеров. не больше и не меньше. влиять на котировки биржа не может ну никак.
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23.10.2020 20:44 Ответить
"техническое сопровождение и обеспечивает проверку" - це і є можливість впливу.
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23.10.2020 21:28 Ответить
влияния на что? на то что участвующие в торгах будут собирать документы по реестру как положено? так это хорошо. а на торги площадка не влияет никак.
площадка не проверяет ничего, кроме как полный пакет документов или не хватает какой то бумаги. торги проходят на аукционе. а на площадке просто отражение участников и результатов. ничего больше. единственное хоть какое то "влияние" я могу придумать только одно - реального участника торгов не отобразят на сайте. и что? это что то изменит?
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23.10.2020 21:34 Ответить
Реальна інформація, отримана раніше інших, дозволила Ротшильдам вести безпрограшну гру на біржі. Саме тоді Натан Ротшильд вимовляє свій легендарний афоризм: «Хто володіє інформацією - той володіє світом».
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23.10.2020 21:53 Ответить
реальная информация о чем?
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23.10.2020 21:53 Ответить
Якщо не було б для чого, то навіщо рейдерське захоплення?
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23.10.2020 21:58 Ответить
для чего реудерят предприятия? "было ваше стало наше". мало?
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23.10.2020 22:01 Ответить
Задля отримання зиску.
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23.10.2020 22:12 Ответить
они скоро и генеральную прокуратуру захватят...например принесут решение какого нибудь судьи Вовка из административного или Печерского суда..да мало ли вовков в судах...где будет прописано что венедиктова никакая не керивнык офису ГПУ..а звичайна ************..і шо тоді?
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23.10.2020 20:28 Ответить
Ну в останньому твердженні, ви дуже близькі до істини.
Тому приклад не вдалий(
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23.10.2020 20:51 Ответить
В 17 при шоколаде, рейдеры застолбили Прозоро, и что-то у них не срослось с вовчиком.
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23.10.2020 21:33 Ответить
Ну вот читает человек не живущий в Украине такие новости и чуб вертикально становится!! Prozorro пытались захватить рейдеры, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8819 Если рейдеры захватывают госструктуру и СБУ им в этом помогает или вообще никак не реагирует то такой стране пи..ц!!!
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23.10.2020 21:54 Ответить
это не госструктура. это биржа
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23.10.2020 22:01 Ответить
ну биржа. рейдеры захватили биржу и сколько это будет продолжаться? еще 50 лет?
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23.10.2020 22:44 Ответить
так не захватили. а пытались захватить
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23.10.2020 22:52 Ответить
от этой конторы толку нет и так
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23.10.2020 22:26 Ответить
ОСЬ це так поворот! То ви не розумієте. Це ДЕРЖАВНИЙ мЄнт "під прикриттям" проводив суперспец. операцію по націоналізації приватної компанії, яка наживається на державі!!! Але щось пішло не так....
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24.10.2020 00:32 Ответить
ПреЗЕрватів керує країною!
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24.10.2020 07:40 Ответить
 
 