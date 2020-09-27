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Новости Силовики
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СБУ осуществило рейдерский захват урожая немецких инвесторов - заявление ООО "Капитал-Агроинвест". ДОКУМЕНТ

СБУ осуществило рейдерский захват урожая немецких инвесторов - заявление ООО

ООО "Капитал-Агроинвест", инвесторами и конечными бенефициарами которого являются резиденты Германии, обратились к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг компании. В частности, разобраться с незаконными действиями сотрудников СБУ.

Об этом говорится в соответствующем письме инвесторов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Как отмечается в обращении, речь идет об участках, которые расположены на территории Волошинивского и Селичивского старостинских округов Барышевской объединенной территориальной общины Киевской области.

11 сентября этого года на части этих земельных участков представители другого юридического лица - ООО "УБА-Агромир" - противоправно до сентября собрали весь урожай пшеницы.

"На этом рейдеры не остановились и присвоили подсолнечник еще на четырнадцати чужих земельных участках. Об этой наглой краже немецкие инвесторы сообщили в местную полицию. Понимая, что пришло время осуществить хоть какие-то действия для охраны земли и урожая, вечером 16 сентября ООО" Капитал-Агроинвест " обратилось в охранной структуре. Вместе с охранниками на следующее утро выехали на поле и увидели, что захватчики и дальше продолжают собирать урожай на земельных участках, которые им не принадлежат. Полицию пришлось вызывать снова ", - говорится в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рейдерские атаки были и раньше, но такого беспредела, как сейчас, мы не ожидали", - владелица компании "Экония" Варагаш на встрече Зеленского с представителями бизнеса

По словам аграриев, сразу на месте консфликта появились представители Службы безопасности Украины. По словам представителей ООО "Капитал-Агроинвест" на поле они приехали в одном автомобиле с рейдерами и прибегли к угрозам не только законным арендаторам, но и представителям полиции, которые пытались прекратить противоправные действия злоумышленников.

"Где среди подсолнечника и кукурузы они разглядели угрозу национальной безопасности и почему встали на сторону нарушителей закона немецкие инвесторы будут ждать ответ от председателя СБУ Ивана Баканова. - говорится в письме.

Немецкие аграрии, так рискованно начавшие свой бизнес у нас в стране и уже понесли миллионные убытки, надеются на эффективное реагирование президента, правительства и правоохранительных органов. Предприниматели также не исключают обращении в суд.

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Напомним, на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных инвесторов приходить на украинский рынок и пообещал им личные гарантии защиты.

"Похоже, сейчас самое время Гаранту Конституции вспомнить эти слова и обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в Барышевском районе Киевской области и в самом деле защитить иностранный бизнес", - резюмируют инвесторы.

СБУ осуществило рейдерский захват урожая немецких инвесторов - заявление ООО Капитал-Агроинвест 01
СБУ осуществило рейдерский захват урожая немецких инвесторов - заявление ООО Капитал-Агроинвест 02
СБУ осуществило рейдерский захват урожая немецких инвесторов - заявление ООО Капитал-Агроинвест 03
СБУ осуществило рейдерский захват урожая немецких инвесторов - заявление ООО Капитал-Агроинвест 04

Автор: 

Киевская область (4187) правоохранительные органы (2970) рейдерство (918) СБУ (19985) сельское хозяйство (332) силовики (2799) инвесторы (333) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+52
"Инвестиционные няни" Зе-наркомана.
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27.09.2020 15:00
+46
11 сентября этого года на части этих земельных участков представители другого юридического лица - ООО "УБА-Агромир" - противоправно до сентября собрали весь урожай пшеницы...

Дожились. СБУ уже помогает мошенникам пшеницу воровать у людей.
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27.09.2020 14:59
+31
Они разве чем то другим занимались?! Орехи, контрабас это их тема.
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27.09.2020 15:00
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Это сотрудники СБУ написали письмо Президенту Зеленскому!
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27.09.2020 16:21 Ответить
А говорят, СБУ не может работать.
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27.09.2020 16:25 Ответить
https://agroter.com.ua/2020/09/27/silgospvyrobnycztvo-v-********-vpalo-majzhe-na-10/ Сільгоспвиробництво в Україні впало майже на 10%
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27.09.2020 16:26 Ответить
Смешные эти немцы - жалуются Зедебилу на его лучшего кореша. Сейчас Зеля все возмет под свой личный контроль и поедет во внеочередной отпуск.
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27.09.2020 16:26 Ответить
А від ДУСі будуть рейдери?, це не порядок, СБУ не дотримуються субординації.
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27.09.2020 20:25 Ответить
так Президент казахів у інвестори позвав, навіщо нам німці?
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27.09.2020 16:38 Ответить
Прокацапські і підкуплені пацюки з емблемами СБУ. Мета - дискредитація України в очах європейського бізнеса. Гібридна війна йде на всіх фронтах.
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27.09.2020 16:39 Ответить
Ну наконец то!!! А то я жду когда же наконец, правду скажут!! Гениально!!!
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27.09.2020 16:43 Ответить
недолейтенат бабло стрегет пока корешь ********** у власти зеленая шобла совсем офигела .
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27.09.2020 16:51 Ответить
Зебіли - д*л*о*би !
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27.09.2020 19:28 Ответить
инвест няня от зебилов ))
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27.09.2020 17:06 Ответить
За що боролись на те і напоролись, так ЗЕльоні ? Повалили, здобули, перемогли !
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27.09.2020 17:06 Ответить
Каких вам еще инвестиционных нянь не хватает?!
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27.09.2020 17:08 Ответить
Зе клоуни продовжують гробити імідж України і загоняти Україну в моральне дно
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27.09.2020 18:08 Ответить
Какая сбу ?? Бандиты в погонах которых нужно херачить на убой .мрази
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27.09.2020 19:39 Ответить
Гоподин Трайс, вы к кому обращаетесь? К клоуну? Вы поймите, что если бы эти подонки рейдеры из СБУ не были уверены, что клоун у власти их поддержит, они бы на это не пошли. Сейчас это недоразумение президент скажет, если вообще сам что-то ответит, что это не его компетенция и его 100% руководитель СБУ товарищ Баканов, разберется....и поддержит рейдеров...вот нисколько в этом не сомневаюсь....уже хватит украинцам навешивать лапшу на уши, что вова -клоун очень "хороший мальчик". Или обратитесь к Ермаку и напрямую спросите не его ли это дружки нагло и цинично осуществляют рейдерский захват...
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27.09.2020 20:32 Ответить
зачем нашивку рейдеров американских притулили сюда ?? совершенно не понимаю..
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27.09.2020 21:59 Ответить
Це і є ті самі інвестиційні бабусі, з СБУ, за яких зеленський вова розповідав
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27.09.2020 22:40 Ответить
все просто, они просто не оплатили инвест-няню за сентябрь
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28.09.2020 00:09 Ответить
Це не рейдерство і не крадійство. Це - забезпечення безпеки України!!!
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28.09.2020 07:39 Ответить
...на месте конфликта появились представители Службы безопасности Украины. ...на поле они приехали в одном автомобиле с рейдерами и прибегли к угрозам не только законным арендаторам, но и представителям полиции, которые пытались прекратить противоправные действия злоумышленников. ©
Ахаха!
Може, ви подумали, шо це черговий зашквар ЗЕлених?
Ні. Все нормально. Саме так все і має бути в Україні його мрії.

СБУ здійснило рейдерське захоплення врожаю німецьких інвесторів, - заява ТОВ "Капітал-Агроінвест" - Цензор.НЕТ 127
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28.09.2020 10:17 Ответить
Инвестиционных нянь продлять будете? ))))
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28.09.2020 10:30 Ответить
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