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Новини Силовики
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СБУ здійснило рейдерське захоплення врожаю німецьких інвесторів, - заява ТОВ "Капітал-Агроінвест"

СБУ здійснило рейдерське захоплення врожаю німецьких інвесторів, - заява ТОВ

ТОВ "Капітал-Агроінвест", інвесторами і кінцевими бенефіціарами якого є резиденти Німеччини, звернулося до голови Служби безпеки України Івана Баканова з проханням втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо компанії. Зокрема, розібратися з незаконними діями співробітників СБУ.

Про це йдеться у відповідному листі інвесторів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Як наголошується у зверненні, йдеться про ділянки, які розташовані на території Волошинівського і Селичівського старостинських округів Баришівської об'єднаної територіальної громади Київської області.

11 вересня цього року на частині цих земельних ділянок представники іншої юридичної особи - ТОВ "УБА-Агросвіт" - протиправно до вересня зібрали весь урожай пшениці.

"На цьому рейдери не зупинилися й привласнили соняшник ще на чотирнадцяти чужих земельних ділянках. Про цю нахабну крадіжку німецькі інвестори повідомили місцеву поліцію. Розуміючи, що настав час здійснити бодай якісь дії для охорони землі й врожаю, ввечері 16 вересня ТОВ "Капітал-Агроінвест" звернулося до охоронної структури. Разом з охоронцями наступного ранку виїхали на поле й побачили, що загарбники й далі продовжують збирати врожай на земельних ділянках, що їм не належать. Поліцію довелося викликати знову", - йдеться у зверненні.

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За словами аграріїв, відразу на місці конфлікту з’явилися представники Служби безпеки України. За словами представників ТОВ "Капітал-Агроінвест", на поле вони приїхали в одному автомобілі з рейдерами й вдалися до погроз не лише законним орендарям, а й представникам поліції, які намагалися зупинити протиправні дії зловмисників.

"Де серед соняшника і кукурудзи вони розгледіли загрозу національній безпеці й чому стали на бік порушників закону? Німецькі інвестори чекатимуть відповідь від голови СБУ Івана Баканова", - йдеться у листі.

Німецькі аграрії, що так ризиковано розпочали свій бізнес у нашій країні й вже зазнали мільйонних збитків, сподіваються на ефективне реагування президента, уряду та правоохоронних органів. Підприємці також не відкидають звернення до суду.

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Нагадаємо, на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) президент України Володимир Зеленський закликав іноземних інвесторів приходити на український ринок та пообіцяв їм особисті гарантії захисту.

"Схоже, зараз саме час гаранту Конституції згадати ці слова й звернути увагу на ситуацію, що склалася у Баришівському районі Київської області, й насправді захистити іноземний бізнес", - резюмують інвестори.

СБУ здійснило рейдерське захоплення врожаю німецьких інвесторів, - заява ТОВ Капітал-Агроінвест 01
СБУ здійснило рейдерське захоплення врожаю німецьких інвесторів, - заява ТОВ Капітал-Агроінвест 02
СБУ здійснило рейдерське захоплення врожаю німецьких інвесторів, - заява ТОВ Капітал-Агроінвест 03
СБУ здійснило рейдерське захоплення врожаю німецьких інвесторів, - заява ТОВ Капітал-Агроінвест 04

Автор: 

Київська область (4081) Правоохоронні органи (2708) рейдерство (402) СБУ (12915) сільське господарство (737) силовики (2514) інвестори (445) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+52
"Инвестиционные няни" Зе-наркомана.
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27.09.2020 15:00
+46
11 сентября этого года на части этих земельных участков представители другого юридического лица - ООО "УБА-Агромир" - противоправно до сентября собрали весь урожай пшеницы...

Дожились. СБУ уже помогает мошенникам пшеницу воровать у людей.
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27.09.2020 14:59
+31
Они разве чем то другим занимались?! Орехи, контрабас это их тема.
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27.09.2020 15:00
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Это сотрудники СБУ написали письмо Президенту Зеленскому!
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27.09.2020 16:21 Відповісти
А говорят, СБУ не может работать.
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27.09.2020 16:25 Відповісти
https://agroter.com.ua/2020/09/27/silgospvyrobnycztvo-v-********-vpalo-majzhe-na-10/ Сільгоспвиробництво в Україні впало майже на 10%
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27.09.2020 16:26 Відповісти
Смешные эти немцы - жалуются Зедебилу на его лучшего кореша. Сейчас Зеля все возмет под свой личный контроль и поедет во внеочередной отпуск.
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27.09.2020 16:26 Відповісти
А від ДУСі будуть рейдери?, це не порядок, СБУ не дотримуються субординації.
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27.09.2020 20:25 Відповісти
так Президент казахів у інвестори позвав, навіщо нам німці?
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27.09.2020 16:38 Відповісти
Прокацапські і підкуплені пацюки з емблемами СБУ. Мета - дискредитація України в очах європейського бізнеса. Гібридна війна йде на всіх фронтах.
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27.09.2020 16:39 Відповісти
Ну наконец то!!! А то я жду когда же наконец, правду скажут!! Гениально!!!
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27.09.2020 16:43 Відповісти
недолейтенат бабло стрегет пока корешь ********** у власти зеленая шобла совсем офигела .
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27.09.2020 16:51 Відповісти
Зебіли - д*л*о*би !
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27.09.2020 19:28 Відповісти
инвест няня от зебилов ))
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27.09.2020 17:06 Відповісти
За що боролись на те і напоролись, так ЗЕльоні ? Повалили, здобули, перемогли !
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27.09.2020 17:06 Відповісти
Каких вам еще инвестиционных нянь не хватает?!
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27.09.2020 17:08 Відповісти
Зе клоуни продовжують гробити імідж України і загоняти Україну в моральне дно
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27.09.2020 18:08 Відповісти
Какая сбу ?? Бандиты в погонах которых нужно херачить на убой .мрази
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27.09.2020 19:39 Відповісти
Гоподин Трайс, вы к кому обращаетесь? К клоуну? Вы поймите, что если бы эти подонки рейдеры из СБУ не были уверены, что клоун у власти их поддержит, они бы на это не пошли. Сейчас это недоразумение президент скажет, если вообще сам что-то ответит, что это не его компетенция и его 100% руководитель СБУ товарищ Баканов, разберется....и поддержит рейдеров...вот нисколько в этом не сомневаюсь....уже хватит украинцам навешивать лапшу на уши, что вова -клоун очень "хороший мальчик". Или обратитесь к Ермаку и напрямую спросите не его ли это дружки нагло и цинично осуществляют рейдерский захват...
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27.09.2020 20:32 Відповісти
зачем нашивку рейдеров американских притулили сюда ?? совершенно не понимаю..
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27.09.2020 21:59 Відповісти
Це і є ті самі інвестиційні бабусі, з СБУ, за яких зеленський вова розповідав
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27.09.2020 22:40 Відповісти
все просто, они просто не оплатили инвест-няню за сентябрь
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28.09.2020 00:09 Відповісти
Це не рейдерство і не крадійство. Це - забезпечення безпеки України!!!
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28.09.2020 07:39 Відповісти
...на месте конфликта появились представители Службы безопасности Украины. ...на поле они приехали в одном автомобиле с рейдерами и прибегли к угрозам не только законным арендаторам, но и представителям полиции, которые пытались прекратить противоправные действия злоумышленников. ©
Ахаха!
Може, ви подумали, шо це черговий зашквар ЗЕлених?
Ні. Все нормально. Саме так все і має бути в Україні його мрії.

СБУ здійснило рейдерське захоплення врожаю німецьких інвесторів, - заява ТОВ "Капітал-Агроінвест" - Цензор.НЕТ 127
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28.09.2020 10:17 Відповісти
Инвестиционных нянь продлять будете? ))))
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28.09.2020 10:30 Відповісти
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