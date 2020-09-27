СБУ здійснило рейдерське захоплення врожаю німецьких інвесторів, - заява ТОВ "Капітал-Агроінвест"

ТОВ "Капітал-Агроінвест", інвесторами і кінцевими бенефіціарами якого є резиденти Німеччини, звернулося до голови Служби безпеки України Івана Баканова з проханням втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо компанії. Зокрема, розібратися з незаконними діями співробітників СБУ.

Про це йдеться у відповідному листі інвесторів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Як наголошується у зверненні, йдеться про ділянки, які розташовані на території Волошинівського і Селичівського старостинських округів Баришівської об'єднаної територіальної громади Київської області.

11 вересня цього року на частині цих земельних ділянок представники іншої юридичної особи - ТОВ "УБА-Агросвіт" - протиправно до вересня зібрали весь урожай пшениці.

"На цьому рейдери не зупинилися й привласнили соняшник ще на чотирнадцяти чужих земельних ділянках. Про цю нахабну крадіжку німецькі інвестори повідомили місцеву поліцію. Розуміючи, що настав час здійснити бодай якісь дії для охорони землі й врожаю, ввечері 16 вересня ТОВ "Капітал-Агроінвест" звернулося до охоронної структури. Разом з охоронцями наступного ранку виїхали на поле й побачили, що загарбники й далі продовжують збирати врожай на земельних ділянках, що їм не належать. Поліцію довелося викликати знову", - йдеться у зверненні.

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За словами аграріїв, відразу на місці конфлікту з’явилися представники Служби безпеки України. За словами представників ТОВ "Капітал-Агроінвест", на поле вони приїхали в одному автомобілі з рейдерами й вдалися до погроз не лише законним орендарям, а й представникам поліції, які намагалися зупинити протиправні дії зловмисників.

"Де серед соняшника і кукурудзи вони розгледіли загрозу національній безпеці й чому стали на бік порушників закону? Німецькі інвестори чекатимуть відповідь від голови СБУ Івана Баканова", - йдеться у листі.

Німецькі аграрії, що так ризиковано розпочали свій бізнес у нашій країні й вже зазнали мільйонних збитків, сподіваються на ефективне реагування президента, уряду та правоохоронних органів. Підприємці також не відкидають звернення до суду.

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Нагадаємо, на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) президент України Володимир Зеленський закликав іноземних інвесторів приходити на український ринок та пообіцяв їм особисті гарантії захисту.

"Схоже, зараз саме час гаранту Конституції згадати ці слова й звернути увагу на ситуацію, що склалася у Баришівському районі Київської області, й насправді захистити іноземний бізнес", - резюмують інвестори.







