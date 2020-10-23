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"Слугу народа" Корниенко выписали из больницы после COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко выписали домой на больничный после 16 дней в Александровской больнице.

Об этом политик сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 20 октября, меня выписали из больницы, где я находился 16 дней, переведя на домашний больничный", - написал он.

О болезни Корниенко стало известно 1 октября. Тогда политик сообщил, что из симптомов у него только температура, а оба теста, ПЦР и экспресс, показали негативные результаты.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
О, ***! Как слуг народа лечат. А мне таблеток от трипера на 5 дней прописали, кислоты лифенаминовой что бы не сгорел от температуры и аскорбинку, все это за личные средства ни копейки никто не дает и сказали лижи **** дома и не высовывайся за пределы квартиры, каждый день звони врачу и напоминай что ни здох, а по истечении 14 дней после подтвержденного КОВИДа можешь идти на все четыре стороны. В поликлинику можешь не приезжать. Но зато 5 раз спрашивали присылать ли "космонавтов" с урной на выборы? Падлы! Вот *** всё лечение от ковида. Лично на себе это испытал. А по телевизору по ушам лохторат страшат та рассказывают сколько бабла выделили да скольким помощь оказали... Пилят бабло твари даже не останавливаются!
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23.10.2020 21:47
+2
Ну невже нема що обговорювати ніж стан цього непотрібу. Ганьба.
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23.10.2020 22:34
+1
Будь здоровий и животик убирай ... Без твоих ЗЕзашкваров скучновато.
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23.10.2020 21:21
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил уйти в отставку министра здравоохранения Романа Примулу, которого поймали на посещении "закрытого" ресторана и без маски.
Журналисты зафиксировали, как Роман Примула посетил один из ресторанов Праги 21 октября. Помимо него, там также были другие представители политической элиты, в частности, председатель фракции премьерской партии ANO Ярослав Фалтинек. При том, что все заведения в стране согласно карантинным ограничениям должны были закрыться.

"Меня не волнует, что там делали министр и Фалтинек. Мы не можем проповедовать воду и пить вино. Я считаю, что министр должен без лишних слов подавать пример", - заявил премьер-министр.
Бабиш также предложил Ярославу Фалтинеку уйти с поста вице-президента ANO.
Согласно Конституции Чехии, министра освобождает от должности президент по представлению премьер-министра. Если министр подаст заявление об отставке, президент может его отклонить.
"По этой причине я попросил министра уйти в отставку. Если он этого не сделает, я его уволю", - добавил Бабиш, имея в виду, что он попросит президента Милоша Земана уволить министра.
В тот день, когда министр отправился в ресторан, правительство Чехии объявило о возвращении строгого карантина - закрытии магазинов, где не продают товары первой необходимости, и ограничении передвижений. Школы, рестораны и бары вынуждены были закрыться еще с 12 октября.
Вчера в стране зарегистрировали рекордные 15 000 зараженийкоронавирусом, при том, что население Чехии - около 10,7 млн человек.
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23.10.2020 21:20 Ответить
Будь здоровий и животик убирай ... Без твоих ЗЕзашкваров скучновато.
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23.10.2020 21:21 Ответить
"и животик убирай ... "
Чомусь згадалося ось таке:

"Слугу народа" Корниенко выписали из больницы после COVID-19 - Цензор.НЕТ 327
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23.10.2020 21:30 Ответить
По моему, чел просто шифровался...
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23.10.2020 21:24 Ответить
а чего ж валялся в больничке с одной температурой и без положительных тестов????
а кому-то, больному серьезно, могло не хватить места...
***

С лицом измученным и серым,
на белой смятой простыне,
как жертва бешеной холеры,
лежит коленками к стене.
Протяжно стонет, как при родах,
трясётся градусник в руках.
Вся скорбь еврейского народа
застыла в суженных зрачках.
По волевому подбородку
струится пенная слюна.
Он шепчет жалобно и робко:
"Как ты с детьми теперь одна??.."
В квартире стихли разговоры,
ночник горит едва-едва,
темно...опущены все шторы..
У мужа тридцать семь и два.
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23.10.2020 21:29 Ответить
Корабельные Сосны заразили.
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23.10.2020 21:30 Ответить
Под домашний арест ? "Слугу народа" Корниенко выписали из больницы после COVID-19 - Цензор.НЕТ 1623
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23.10.2020 21:32 Ответить
О, ***! Как слуг народа лечат. А мне таблеток от трипера на 5 дней прописали, кислоты лифенаминовой что бы не сгорел от температуры и аскорбинку, все это за личные средства ни копейки никто не дает и сказали лижи **** дома и не высовывайся за пределы квартиры, каждый день звони врачу и напоминай что ни здох, а по истечении 14 дней после подтвержденного КОВИДа можешь идти на все четыре стороны. В поликлинику можешь не приезжать. Но зато 5 раз спрашивали присылать ли "космонавтов" с урной на выборы? Падлы! Вот *** всё лечение от ковида. Лично на себе это испытал. А по телевизору по ушам лохторат страшат та рассказывают сколько бабла выделили да скольким помощь оказали... Пилят бабло твари даже не останавливаются!
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23.10.2020 21:47 Ответить
Ну невже нема що обговорювати ніж стан цього непотрібу. Ганьба.
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23.10.2020 22:34 Ответить
Сразу на фронт в окопы. Прогульщик.
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24.10.2020 00:07 Ответить
липосакцию делал, увалень?
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24.10.2020 11:36 Ответить
 
 