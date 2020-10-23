"Слугу народа" Корниенко выписали из больницы после COVID-19
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Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко выписали домой на больничный после 16 дней в Александровской больнице.
Об этом политик сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Во вторник, 20 октября, меня выписали из больницы, где я находился 16 дней, переведя на домашний больничный", - написал он.
О болезни Корниенко стало известно 1 октября. Тогда политик сообщил, что из симптомов у него только температура, а оба теста, ПЦР и экспресс, показали негативные результаты.
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил уйти в отставку министра здравоохранения Романа Примулу, которого поймали на посещении "закрытого" ресторана и без маски.
Журналисты зафиксировали, как Роман Примула посетил один из ресторанов Праги 21 октября. Помимо него, там также были другие представители политической элиты, в частности, председатель фракции премьерской партии ANO Ярослав Фалтинек. При том, что все заведения в стране согласно карантинным ограничениям должны были закрыться.
"Меня не волнует, что там делали министр и Фалтинек. Мы не можем проповедовать воду и пить вино. Я считаю, что министр должен без лишних слов подавать пример", - заявил премьер-министр.
Бабиш также предложил Ярославу Фалтинеку уйти с поста вице-президента ANO.
Согласно Конституции Чехии, министра освобождает от должности президент по представлению премьер-министра. Если министр подаст заявление об отставке, президент может его отклонить.
"По этой причине я попросил министра уйти в отставку. Если он этого не сделает, я его уволю", - добавил Бабиш, имея в виду, что он попросит президента Милоша Земана уволить министра.
В тот день, когда министр отправился в ресторан, правительство Чехии объявило о возвращении строгого карантина - закрытии магазинов, где не продают товары первой необходимости, и ограничении передвижений. Школы, рестораны и бары вынуждены были закрыться еще с 12 октября.
Вчера в стране зарегистрировали рекордные 15 000 зараженийкоронавирусом, при том, что население Чехии - около 10,7 млн человек.
Чомусь згадалося ось таке:
а кому-то, больному серьезно, могло не хватить места...
***
С лицом измученным и серым,
на белой смятой простыне,
как жертва бешеной холеры,
лежит коленками к стене.
Протяжно стонет, как при родах,
трясётся градусник в руках.
Вся скорбь еврейского народа
застыла в суженных зрачках.
По волевому подбородку
струится пенная слюна.
Он шепчет жалобно и робко:
"Как ты с детьми теперь одна??.."
В квартире стихли разговоры,
ночник горит едва-едва,
темно...опущены все шторы..
У мужа тридцать семь и два.