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Новости Коронавирус и карантин
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В "Слуге народа" болеют коронавирусом более 50 нардепов, - Арахамия

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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сейчас во фракции болеют коронавирусом более 50 народных депутатов.

Об этом Арахамия рассказал журналистам перед заседанием парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Более 50 случаев только во фракции "Слуга народа"", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос о количестве больных среди "слуг народа".

Ранее Арахамия заявил, что проект бюджета на 2021 год не вынесли на рассмотрение Верховной Рады 20 октября в связи с коронавирусом. По его словам, профильный комитет ранее не смог рассмотреть документ, потому что народные депутаты болеют и не было кворума.

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Автор: 

карантин (16729) Арахамия Давид (988) Слуга народа (2629) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Поражение коры головного мозга.
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20.10.2020 10:38
+2
Болеют потомушто нє смотрєлі коронавірусу в глаза!
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20.10.2020 10:25
+2
В бункер их всех.. и залить бетоном чтобы не порасползались..
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20.10.2020 10:29
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значит дорожно-ковидный фонд еще быстрее закончится
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20.10.2020 10:24 Ответить
Чем болеют, уточните?
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20.10.2020 10:24 Ответить
Поражение коры головного мозга.
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20.10.2020 10:38 Ответить
Кори чого?
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20.10.2020 10:46 Ответить
Болеют потомушто нє смотрєлі коронавірусу в глаза!
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20.10.2020 10:25 Ответить
Ворахамия давно болен
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20.10.2020 10:28 Ответить
В бункер их всех.. и залить бетоном чтобы не порасползались..
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20.10.2020 10:29 Ответить
Нужно просто перестать чихать!(с)
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20.10.2020 10:30 Ответить
Якись слабеньки дорогие служба уродов
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20.10.2020 10:33 Ответить
При такій інформації навесні більшість населення в паніці повзла б на кладовище.
А зараз просто гигикають.)))
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20.10.2020 10:36 Ответить
А дебиловирусом почти все. Арахамия один из тяжелобольных.
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20.10.2020 10:37 Ответить
Это карма!!! Неужели выздоровеют, после всего, что они натворили.
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20.10.2020 10:37 Ответить
мало, дуже мало...
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20.10.2020 10:58 Ответить
В "Слуге народа" болеют коронавирусом более 50 нардепов, - Арахамия.

Сказав би простіше, що фракція "Слуга нарду" становить біологічну загрозу.
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20.10.2020 11:08 Ответить
Какая боль! Какая мука! И это ж надо такое в ответ на вопрос президента о сокращении количества депутатов! Неужто естественная убыль?
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20.10.2020 11:20 Ответить
маловато будет !!!!!
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20.10.2020 12:57 Ответить
 
 