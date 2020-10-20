В "Слуге народа" болеют коронавирусом более 50 нардепов, - Арахамия
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сейчас во фракции болеют коронавирусом более 50 народных депутатов.
Об этом Арахамия рассказал журналистам перед заседанием парламента, передает Цензор.НЕТ.
"Более 50 случаев только во фракции "Слуга народа"", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос о количестве больных среди "слуг народа".
Ранее Арахамия заявил, что проект бюджета на 2021 год не вынесли на рассмотрение Верховной Рады 20 октября в связи с коронавирусом. По его словам, профильный комитет ранее не смог рассмотреть документ, потому что народные депутаты болеют и не было кворума.
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А зараз просто гигикають.)))
Сказав би простіше, що фракція "Слуга нарду" становить біологічну загрозу.