"Слугу народу" Корнієнка виписали з лікарні після COVID-19
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Першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка виписали додому на лікарняний після 16 днів в Олександрівській лікарні.
Про це політик повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У вівторок, 20 жовтня, мене виписали з лікарні, де я перебував 16 днів, перевівши на домашній лікарняний", - написав він.
Про хворобу Корнієнка стало відомо 1 жовтня. Тоді політик повідомив, що із симптомів у нього тільки температура, а обидва тести, ПЛР та експрес, показали негативні результати.
Топ коментарі
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил уйти в отставку министра здравоохранения Романа Примулу, которого поймали на посещении "закрытого" ресторана и без маски.
Журналисты зафиксировали, как Роман Примула посетил один из ресторанов Праги 21 октября. Помимо него, там также были другие представители политической элиты, в частности, председатель фракции премьерской партии ANO Ярослав Фалтинек. При том, что все заведения в стране согласно карантинным ограничениям должны были закрыться.
"Меня не волнует, что там делали министр и Фалтинек. Мы не можем проповедовать воду и пить вино. Я считаю, что министр должен без лишних слов подавать пример", - заявил премьер-министр.
Бабиш также предложил Ярославу Фалтинеку уйти с поста вице-президента ANO.
Согласно Конституции Чехии, министра освобождает от должности президент по представлению премьер-министра. Если министр подаст заявление об отставке, президент может его отклонить.
"По этой причине я попросил министра уйти в отставку. Если он этого не сделает, я его уволю", - добавил Бабиш, имея в виду, что он попросит президента Милоша Земана уволить министра.
В тот день, когда министр отправился в ресторан, правительство Чехии объявило о возвращении строгого карантина - закрытии магазинов, где не продают товары первой необходимости, и ограничении передвижений. Школы, рестораны и бары вынуждены были закрыться еще с 12 октября.
Вчера в стране зарегистрировали рекордные 15 000 зараженийкоронавирусом, при том, что население Чехии - около 10,7 млн человек.
Чомусь згадалося ось таке:
а кому-то, больному серьезно, могло не хватить места...
***
С лицом измученным и серым,
на белой смятой простыне,
как жертва бешеной холеры,
лежит коленками к стене.
Протяжно стонет, как при родах,
трясётся градусник в руках.
Вся скорбь еврейского народа
застыла в суженных зрачках.
По волевому подбородку
струится пенная слюна.
Он шепчет жалобно и робко:
"Как ты с детьми теперь одна??.."
В квартире стихли разговоры,
ночник горит едва-едва,
темно...опущены все шторы..
У мужа тридцать семь и два.