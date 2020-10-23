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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Резников: Говорить о плане возвращения Крыма преждевременно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Резников: Говорить о плане возвращения Крыма преждевременно

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что говорить о конкретном плане возвращения Украине Крыма пока преждевременно, но сделан важный шаг, что этот вопрос возвращается Украиной в повестку дня.

Об этом Резников сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы хотел сделать акцент на том, что на сегодняшний день звучит возвращение вопроса Крыма в повестку дня. Я хочу нам всем напомнить, что с 2014 года, когда произошла оккупация Крыма и Севастополя, и просьба не называть это аннексией, к сожалению, даже в Нормандском формате, и соответственно, что было записано в политико-дипломатических договоренностях, которые называются Минские соглашения, о Крыме речь не шла и не идет сегодня", - сказал он.

Резников считает, что возвращение сегодня к истории с Крымом и включение его в политическую повестку дня - это уже движение с места.

Читайте на Цензор.НЕТ: Аваков о заявлении Зеленского о "сдаче Крыма без боя": "Украинцы сделали все, что могли, защищая себя"

"Сегодня звучит официально, не только из уст президента, от представителей МИД, от секретаря СНБО о том, что речь идет о создании "Крымской платформы", с привлечением не только наших друзей по Нормандскому формату – Германии и Франции, а и других стран, чтобы начать это обсуждать", - указал он.

По его мнению, говорить сегодня о конкретном плане возвращения Крыма, не имея точного понимания от партнеров Украины по этому вопросу, немного преждевременно. "Но мы говорим о том, что о Крыме мы сегодня из уст публичной власти начинаем говорить", - отметил Резников.

Также на Цензор.НЕТ: Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Не боись Валера, скоро под жопу вам дадут, поедешь в Воронеж.
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23.10.2020 23:04
+3
зато "економічну" зону на Донбасі-то аж бігом...?! СН треба "апределиться"-шо вони нарешті хочуть...?!! мирукапітуляції-чи боротьби з парашкою до перемоги...?!!! Резников: Говорить о плане возвращения Крыма преждевременно - Цензор.НЕТ 997
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23.10.2020 23:08
+2
Признайтесь, никогда.
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23.10.2020 22:59
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Признайтесь, никогда.
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23.10.2020 22:59 Ответить
Не боись Валера, скоро под жопу вам дадут, поедешь в Воронеж.
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23.10.2020 23:04 Ответить
Резнікова потрібно знімати. Якщо міністр повернення територій боїться говорити про план повернення Криму, то він не на своєму місці. Хай йде в ЖЕК працювати, там путін не дістане!
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24.10.2020 01:51 Ответить
Приберіть цього тупого ж2 разом з зе2 , цих колаборантів в Ростов, довічно.
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24.10.2020 07:48 Ответить
Таки да. Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме"/ "Полный контакт", - Путин о Зеленском.
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23.10.2020 23:03 Ответить
зебилы :- Порох отдавал, Порох пусть и возвращает...
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23.10.2020 23:04 Ответить
У зебілів пам"ять як у равлика.
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24.10.2020 00:14 Ответить
Соєвого цинічного пороха на нари , довічно і з конфіскацією.
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24.10.2020 07:49 Ответить
зато "економічну" зону на Донбасі-то аж бігом...?! СН треба "апределиться"-шо вони нарешті хочуть...?!! мирукапітуляції-чи боротьби з парашкою до перемоги...?!!! Резников: Говорить о плане возвращения Крыма преждевременно - Цензор.НЕТ 997
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23.10.2020 23:08 Ответить
Слуги с кремлём посоветовались и решили не расстраивать кремлёвскую крысу - не возвращать Крым...
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23.10.2020 23:22 Ответить
почему преждевременно?уже ж скоро у нас будет построен завод для производства турецкой современной вундервафли, а потом--держись, русня Резніков: Говорити про план повернення Криму передчасно - Цензор.НЕТ 2154
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23.10.2020 23:50 Ответить
та у вас, зеленых, и о планах защиты Украины говорить преждевременно.
"ны стылять - с той стороны абидятся на ответ".
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23.10.2020 23:56 Ответить
Вот скажите, Калининградскую область вернула Германия? Или Карелию Финляндия? Или Псковскую область Эстония? Или Курилы Япония? Или Тыву Китай? А ведь это страны с более могущественной экономикой и армиями намного посильнее чем Украина. Я не говорю ни про Грузию, Молдову со своими Абхазиями, Осетиями и Приднестровьями Плюс донбасский строгий ошейник на коротком поводке, с которым нас не ждут ни в ЕС, ни в НАТО и шарахаются большинство крупных инвесторов.
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24.10.2020 00:15 Ответить
То что вы перечислили решалось на Потсдамской конференции в 1946г. Там очень детально было оговорено положение о неделимости границ в Европе. Кстати по некоторым моментам РФ подпадает под то, что она этот принцип нарушила, отобрав Крым. Так как назначила себя в 1991г правоприемницей СССР. Просто был ещё договор между нашими двумя странами подписаный в 1999г, где тоже шла речь о неделимости границ. Здесь прямое и грубое нарушение. Даже во время Балканского кризиса чужих земель себе никто не нахватал после распада Югославии. Там иная была причина войны, вернее много было причин. Хапнув чужое, РФ развязала руки себе, не подумав что и другим вдруг захочется. Вот теперь риторика по поводу Карабаха чуть истеричная у них. Там тоже на своё намекают. Кстати и нам можно это чуть запомнить---пройдёт чуть времени---может и напомним кое кому.
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24.10.2020 00:46 Ответить
" То что вы перечислили решалось на Потсдамской конференции в 1946г. Там очень детально было оговорено положение о неделимости границ в Европе. Кстати по некоторым моментам РФ подпадает под то, что она этот принцип нарушила, отобрав Крым" По такой логике СССР нарушил этот принцип отдав часть РСФСР УССР.
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24.10.2020 02:38 Ответить
Не было государств РСФСР и УССР. Было государство СССР. И внутри этого государства оно с административными границами делало, что считало нужным. Возникали новые области, упразднялись другие субъекты, территории выводились из одного региона в другой.
От вас ватой попахивает. С такими суждениями можно и в бан залететь.
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24.10.2020 03:03 Ответить
Так в том-то и дело, что одним из основателей ООН, где и закреплены границы стран, была УССР отдельно.
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24.10.2020 11:41 Ответить
Сергей, я не любитель копать детали точные, ну там в Википедии. Вы правы, но Забрав Крым РФ забыла отдать часть того что до 1954 г входило в Харьковскую обл, а перешло тогда Белгородской обл. Там и поныне на украинском говорят сельчане. Было в сети и по кв.км сколько там кому досталось , но паритета не было конечно. И ещё. В том то и казус некий, что решалось на уровне Союза как бы, отдавали или меняли республиканские земли. Наверно было бы логичней тогда и решать на республиканском уровне. Но кому это теперь надо?
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24.10.2020 17:02 Ответить
Постдамская конференция была в каком году?? Вот от того года и отчет. Монголия же не предъявляет свою территорию по году максимального могущества.
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25.10.2020 01:17 Ответить
От вас ватой попахивает.
НАТО буквально недавно сказало, что нас ждёт. Сейчас возрастает сотрудничество, а закончится всё членством.
Будете тезисы Медведчука провозглашать - полетите в бан.
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24.10.2020 03:04 Ответить
Будете теревенити до другого пришестя.
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24.10.2020 00:15 Ответить
кацапская колонизация Крыма идет полным ходом.
туда уже стока орков поназаселили с кацапляднии, шо их оттуда выковырять вместе с местными совкодрочерами - тока напалм...
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24.10.2020 00:22 Ответить
А це угробище слухає , що говорять американці, щоб касяпи негайно покинули український Крим.
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24.10.2020 07:52 Ответить
Хабаду не вигідно?
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24.10.2020 06:32 Ответить
ССыкло об этом боится даже заикнуться.
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24.10.2020 09:07 Ответить
Время говорильни прошло. Мы уже знаем, к чему приводит демагогия западных стран на примере Азербайджана. Однако время пришло, и теперь правят бал Турция и Азербайджан. Не сегодня завтра Карабах будет освобожден. Не за горами освобождение Южной Осетии. Ну и на повестку дня выйдет изгнание русских оккупантов из Крыма.
"... 2023 год. Керченский мост запружен сотнями танков, БТР, РСЗО, тысячами грузовиков. Россияне спешат, чтобы поскорей добраться до материковой России. И тут, словно огромная стая птиц, вдруг закрыла солнце. Это тысячи Байрактаров и азербайджанских БПЛА "Гонители псов" закружили над колонной отступающих войск. На мосту ад кромешный, взрывы, разлетающиеся обломки и человеческие лохмотья. Выжившие, спасаясь от огненного шара, прыгают в воду...
Крым становится украинским. Татары получают широкую культурную автономию. Турки помогают очистить акваторию Севастополя от затонувших русских кораблей. Морская база Севастополь - города турецкой славы, сдается в аренду на 50 лет. Естественно, после подписания Бакинского меморандума Азербаджан и Турция становятся гарантами безопасности для Украины.
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24.10.2020 10:30 Ответить
Ви, блаЗЄнські, бодай втримайте те, що отримали. Бо своїми "отвєдєніямі" ви віддаєте росії ще більшу територію.
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24.10.2020 11:59 Ответить
 
 