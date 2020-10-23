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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Резніков: Говорити про план повернення Криму передчасно

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков: Говорити про план повернення Криму передчасно

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що говорити про конкретний план повернення Україні Криму поки передчасно, але зроблено важливий крок, що це питання Україна повертає до порядку денного.

Про це Резніков сказав в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я б хотів зробити акцент на тому, що на сьогодні звучить питання повернення Криму до порядку денного. Я хочу нам усім нагадати, що з 2014 року, коли сталася окупація Криму та Севастополя, і прохання не називати це анексією, на жаль, навіть у Нормандському форматі, і відповідно, що було записано в політико-дипломатичних домовленостях, які називаються Мінськими угодами, про Крим не йшлося і не йдеться сьогодні", - сказав він.

Резніков вважає, що повернення сьогодні до історії з Кримом і включення його в політичний порядок денний - це вже рух з місця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимчасово окупована територія АР Крим не є анексованою, - Мінреінтеграції

"Сьогодні звучить офіційно, не тільки з вуст президента, від представників МЗС, від секретаря РНБО про те, що йдеться про створення "Кримської платформи", із залученням не тільки наших друзів у Нормандському форматі - Німеччини і Франції, а й інших країн, щоб почати це обговорювати", - вказав він.

На його думку, говорити сьогодні про конкретний план повернення Криму, не маючи точного розуміння від партнерів України цього питання, трохи передчасно. "Але ми говоримо про те, що про Крим ми сьогодні з вуст публічної влади починаємо говорити", - зазначив Резніков.

Читайте також: Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков
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Топ коментарі
+5
Не боись Валера, скоро под жопу вам дадут, поедешь в Воронеж.
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23.10.2020 23:04
+3
зато "економічну" зону на Донбасі-то аж бігом...?! СН треба "апределиться"-шо вони нарешті хочуть...?!! мирукапітуляції-чи боротьби з парашкою до перемоги...?!!! Резников: Говорить о плане возвращения Крыма преждевременно - Цензор.НЕТ 997
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23.10.2020 23:08
+2
Признайтесь, никогда.
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23.10.2020 22:59
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Признайтесь, никогда.
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23.10.2020 22:59 Відповісти
Не боись Валера, скоро под жопу вам дадут, поедешь в Воронеж.
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23.10.2020 23:04 Відповісти
Резнікова потрібно знімати. Якщо міністр повернення територій боїться говорити про план повернення Криму, то він не на своєму місці. Хай йде в ЖЕК працювати, там путін не дістане!
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24.10.2020 01:51 Відповісти
Приберіть цього тупого ж2 разом з зе2 , цих колаборантів в Ростов, довічно.
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24.10.2020 07:48 Відповісти
Таки да. Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме"/ "Полный контакт", - Путин о Зеленском.
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23.10.2020 23:03 Відповісти
зебилы :- Порох отдавал, Порох пусть и возвращает...
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23.10.2020 23:04 Відповісти
У зебілів пам"ять як у равлика.
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24.10.2020 00:14 Відповісти
Соєвого цинічного пороха на нари , довічно і з конфіскацією.
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24.10.2020 07:49 Відповісти
зато "економічну" зону на Донбасі-то аж бігом...?! СН треба "апределиться"-шо вони нарешті хочуть...?!! мирукапітуляції-чи боротьби з парашкою до перемоги...?!!! Резников: Говорить о плане возвращения Крыма преждевременно - Цензор.НЕТ 997
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23.10.2020 23:08 Відповісти
Слуги с кремлём посоветовались и решили не расстраивать кремлёвскую крысу - не возвращать Крым...
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23.10.2020 23:22 Відповісти
почему преждевременно?уже ж скоро у нас будет построен завод для производства турецкой современной вундервафли, а потом--держись, русня Резніков: Говорити про план повернення Криму передчасно - Цензор.НЕТ 2154
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23.10.2020 23:50 Відповісти
та у вас, зеленых, и о планах защиты Украины говорить преждевременно.
"ны стылять - с той стороны абидятся на ответ".
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23.10.2020 23:56 Відповісти
Вот скажите, Калининградскую область вернула Германия? Или Карелию Финляндия? Или Псковскую область Эстония? Или Курилы Япония? Или Тыву Китай? А ведь это страны с более могущественной экономикой и армиями намного посильнее чем Украина. Я не говорю ни про Грузию, Молдову со своими Абхазиями, Осетиями и Приднестровьями Плюс донбасский строгий ошейник на коротком поводке, с которым нас не ждут ни в ЕС, ни в НАТО и шарахаются большинство крупных инвесторов.
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24.10.2020 00:15 Відповісти
То что вы перечислили решалось на Потсдамской конференции в 1946г. Там очень детально было оговорено положение о неделимости границ в Европе. Кстати по некоторым моментам РФ подпадает под то, что она этот принцип нарушила, отобрав Крым. Так как назначила себя в 1991г правоприемницей СССР. Просто был ещё договор между нашими двумя странами подписаный в 1999г, где тоже шла речь о неделимости границ. Здесь прямое и грубое нарушение. Даже во время Балканского кризиса чужих земель себе никто не нахватал после распада Югославии. Там иная была причина войны, вернее много было причин. Хапнув чужое, РФ развязала руки себе, не подумав что и другим вдруг захочется. Вот теперь риторика по поводу Карабаха чуть истеричная у них. Там тоже на своё намекают. Кстати и нам можно это чуть запомнить---пройдёт чуть времени---может и напомним кое кому.
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24.10.2020 00:46 Відповісти
" То что вы перечислили решалось на Потсдамской конференции в 1946г. Там очень детально было оговорено положение о неделимости границ в Европе. Кстати по некоторым моментам РФ подпадает под то, что она этот принцип нарушила, отобрав Крым" По такой логике СССР нарушил этот принцип отдав часть РСФСР УССР.
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24.10.2020 02:38 Відповісти
Не было государств РСФСР и УССР. Было государство СССР. И внутри этого государства оно с административными границами делало, что считало нужным. Возникали новые области, упразднялись другие субъекты, территории выводились из одного региона в другой.
От вас ватой попахивает. С такими суждениями можно и в бан залететь.
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24.10.2020 03:03 Відповісти
Так в том-то и дело, что одним из основателей ООН, где и закреплены границы стран, была УССР отдельно.
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24.10.2020 11:41 Відповісти
Сергей, я не любитель копать детали точные, ну там в Википедии. Вы правы, но Забрав Крым РФ забыла отдать часть того что до 1954 г входило в Харьковскую обл, а перешло тогда Белгородской обл. Там и поныне на украинском говорят сельчане. Было в сети и по кв.км сколько там кому досталось , но паритета не было конечно. И ещё. В том то и казус некий, что решалось на уровне Союза как бы, отдавали или меняли республиканские земли. Наверно было бы логичней тогда и решать на республиканском уровне. Но кому это теперь надо?
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24.10.2020 17:02 Відповісти
Постдамская конференция была в каком году?? Вот от того года и отчет. Монголия же не предъявляет свою территорию по году максимального могущества.
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25.10.2020 01:17 Відповісти
От вас ватой попахивает.
НАТО буквально недавно сказало, что нас ждёт. Сейчас возрастает сотрудничество, а закончится всё членством.
Будете тезисы Медведчука провозглашать - полетите в бан.
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24.10.2020 03:04 Відповісти
Будете теревенити до другого пришестя.
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24.10.2020 00:15 Відповісти
кацапская колонизация Крыма идет полным ходом.
туда уже стока орков поназаселили с кацапляднии, шо их оттуда выковырять вместе с местными совкодрочерами - тока напалм...
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24.10.2020 00:22 Відповісти
А це угробище слухає , що говорять американці, щоб касяпи негайно покинули український Крим.
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24.10.2020 07:52 Відповісти
Хабаду не вигідно?
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24.10.2020 06:32 Відповісти
ССыкло об этом боится даже заикнуться.
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24.10.2020 09:07 Відповісти
Время говорильни прошло. Мы уже знаем, к чему приводит демагогия западных стран на примере Азербайджана. Однако время пришло, и теперь правят бал Турция и Азербайджан. Не сегодня завтра Карабах будет освобожден. Не за горами освобождение Южной Осетии. Ну и на повестку дня выйдет изгнание русских оккупантов из Крыма.
"... 2023 год. Керченский мост запружен сотнями танков, БТР, РСЗО, тысячами грузовиков. Россияне спешат, чтобы поскорей добраться до материковой России. И тут, словно огромная стая птиц, вдруг закрыла солнце. Это тысячи Байрактаров и азербайджанских БПЛА "Гонители псов" закружили над колонной отступающих войск. На мосту ад кромешный, взрывы, разлетающиеся обломки и человеческие лохмотья. Выжившие, спасаясь от огненного шара, прыгают в воду...
Крым становится украинским. Татары получают широкую культурную автономию. Турки помогают очистить акваторию Севастополя от затонувших русских кораблей. Морская база Севастополь - города турецкой славы, сдается в аренду на 50 лет. Естественно, после подписания Бакинского меморандума Азербаджан и Турция становятся гарантами безопасности для Украины.
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24.10.2020 10:30 Відповісти
Ви, блаЗЄнські, бодай втримайте те, що отримали. Бо своїми "отвєдєніямі" ви віддаєте росії ще більшу територію.
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24.10.2020 11:59 Відповісти
 
 