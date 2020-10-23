Резніков: Говорити про план повернення Криму передчасно

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що говорити про конкретний план повернення Україні Криму поки передчасно, але зроблено важливий крок, що це питання Україна повертає до порядку денного.

Про це Резніков сказав в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я б хотів зробити акцент на тому, що на сьогодні звучить питання повернення Криму до порядку денного. Я хочу нам усім нагадати, що з 2014 року, коли сталася окупація Криму та Севастополя, і прохання не називати це анексією, на жаль, навіть у Нормандському форматі, і відповідно, що було записано в політико-дипломатичних домовленостях, які називаються Мінськими угодами, про Крим не йшлося і не йдеться сьогодні", - сказав він.

Резніков вважає, що повернення сьогодні до історії з Кримом і включення його в політичний порядок денний - це вже рух з місця.

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"Сьогодні звучить офіційно, не тільки з вуст президента, від представників МЗС, від секретаря РНБО про те, що йдеться про створення "Кримської платформи", із залученням не тільки наших друзів у Нормандському форматі - Німеччини і Франції, а й інших країн, щоб почати це обговорювати", - вказав він.

На його думку, говорити сьогодні про конкретний план повернення Криму, не маючи точного розуміння від партнерів України цього питання, трохи передчасно. "Але ми говоримо про те, що про Крим ми сьогодні з вуст публічної влади починаємо говорити", - зазначив Резніков.

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