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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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агитация (498) местные выборы (2145)

В Украине "день тишины", агитация запрещена

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине

В субботу, 24 октября, в Украине наступил "день тишины" перед днем голосования на местных выборах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования. Ведение предвыборной агитации до начала и после окончания установленных в настоящей статье сроков запрещается", - говорится в ч.2 ст.54 закона Украины о местных выборах.

Согласно закону, в "день тишины" и непосредственно в день голосования "запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций и т.д.) от имени кандидатов, местных организаций партий - субъектов избирательного процесса, а также политических партий, местные организации которых являются субъектами избирательного процесса".

Читайте на Цензор.НЕТ: Во время голосования избиратели должны только показать паспорт, а не передавать его в руки членам избиркомов, - Степанов

"В то же время запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий в поддержку местной организации партии - субъекта избирательного процесса, кандидата, политической партии, местные организации которой являются субъектами избирательного процесса, а также объявления местной организацией партии, кандидатом, политической партией, местные организации которой являются субъектами избирательного процесса, о поддержке проведения таких публичных мероприятий", - говорится в тексте закона.

Также на Цензор.НЕТ: На сегодняшний день ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами, - Денисова

Национальная полиция Украины призвала придерживаться избирательного законодательства и в случае выявления нарушений немедленно информировать об этом правоохранителей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 6114
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24.10.2020 00:28
+13
Янелох казьол.
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24.10.2020 00:28
+12
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 2354
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24.10.2020 01:50
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Слава богу, дождались. задрали уже эти уроды!
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24.10.2020 00:27 Ответить
Я также благодарен господу. Теперь можна спокойно по улице пройти и прогноз погоды по телевизору без нервов посмотреть.
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24.10.2020 08:38 Ответить
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 6114
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24.10.2020 00:28 Ответить
"Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов" (с) - про "Зе-опрос".
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24.10.2020 13:39 Ответить
Янелох казьол.
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24.10.2020 00:28 Ответить
Тебе же сказали, что агитация запрещена!!! В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 8172
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24.10.2020 09:12 Ответить
В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 2624
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24.10.2020 09:18 Ответить
Агитацию от констатации не отличаешь? В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 9697
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24.10.2020 09:44 Ответить
Ведение предвыборной агитации до начала и после окончания установленных в настоящей статье сроков запрещается", - говорится в ч.2 ст.54 закона Украины о местных выборах.Источник: https://censor.net/ru/n3226786 А почему тогда разрешили дебильные вопросы направленные на поддержку одной из партий в день выборов?
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24.10.2020 00:31 Ответить
"Потому что козлам закон не писан" - і це зовсім не агітація за зебілів.
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24.10.2020 10:07 Ответить
"Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов" (с)
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24.10.2020 13:42 Ответить
Это не безобидный дурак, это хладнокровный враг...
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24.10.2020 14:07 Ответить
отлично, то теперь можно зе шмарлей обливать гразью а те даже не имеет право оправдоваться, ведь что то хорошое можно посчитать как агитацию.

прочёл текст, то антипропоганда не запрещенна, то нет нарушения если пишешь правду о предателей Украины.
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24.10.2020 00:33 Ответить
Litve toze vybori vtoroj tut v sejm.Tut ili pravyje, ili te samyje ostanitsia vo vlasti.Poka raznica ne bolsaja mezdu nimi posle pervogo tura
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24.10.2020 00:40 Ответить
Nežinau, kas jums yra nauji kandidatai, bet tie, kurie šiandien yra, norės jiems užduoti keletą klausimų. Ne veltui dabar Lietuva nėra kviečiama į kai kuriuos renginius, kuriuose yra Latvija, Estija, Lenkija, Švedija ir Danija
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24.10.2020 00:47 Ответить
Lansbergis *********** kandidatas,anukas Lansbergio desiniuju ,a tas kas daar Skvernelis jisai su lenkais tai labai gerai sutare,ne veltui pats i Lenkija vazinedavo apsipirkti В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 8320
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24.10.2020 00:54 Ответить
lansbergis vot onВ Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 4010
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24.10.2020 01:00 Ответить
U nas inostranyje dela resajet prezident,on poka novi.Byla Dalia Grybauskaite mozet ona nenravilas komu to?
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24.10.2020 01:31 Ответить
Шлите завтра в сраку тех кто вам будет совать эту анкету с пятью вопросами ЗЕбила. А лучше ее порвать, что я завтра и сделаю
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24.10.2020 00:33 Ответить
Порви, и съешь!
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24.10.2020 00:37 Ответить
я вже вирішив, заповню пусті клітинки ЗЛН ПНХ
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24.10.2020 00:38 Ответить
"Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов" (с)
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24.10.2020 13:42 Ответить
Представляю как завтра будут выглядеть истерики с разрыванием опросников ))))
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24.10.2020 00:35 Ответить
Скоро для шанувальників сивочолого гетьмана неприємний сюрприз буде.
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24.10.2020 00:36 Ответить
Клоун нарешті поміняє памперс?
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24.10.2020 10:09 Ответить
А мусор ваш со своими свиными мордами, и сказочными обещаниями, которые вы сегодня порасклеивали на всем что только можно кто уберет? При етом все наклейки ламинированные и плохо горят выделяя черный дым. Зато с каждого плаката обещают бороться с екологией.
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24.10.2020 00:44 Ответить
Ой-вей! Що ж це ви так про слуг народу - "свинячі морди"?
Для Зюзі та Бені це некошер!
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24.10.2020 00:47 Ответить
Целый день сегодня отгонял от своего забора малолетних придурков которые свои бумажки пытались приклеить
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24.10.2020 00:47 Ответить
Режим тиші? Ну окей, якщо так, то скажу по-тихому: Зюзя - *********. Тільки тсссс... В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 7151
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24.10.2020 00:45 Ответить
это чистый штраф!!! за ответку. ))
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24.10.2020 00:59 Ответить
Трохи гумору. В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 4803.
https://www.facebook.com/100054570975674/videos/139263824569316/
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24.10.2020 00:49 Ответить
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 2642 В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 2642 В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 2642
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24.10.2020 00:59 Ответить
А шо с незаконной агитацией СН по инициативе ЗЕ в день выборов?
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24.10.2020 01:13 Ответить
Зебилу нас рать.
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24.10.2020 01:14 Ответить
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 2204
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24.10.2020 01:26 Ответить
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 4328
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24.10.2020 01:28 Ответить
а тихо так ну шепотом - бубин опрос ето правда не агитация в день выборов?
все, молчу....
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24.10.2020 01:39 Ответить
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 2354
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24.10.2020 01:50 Ответить
в бліндаже воевал Парашенка
Всєм ізвестний (для лоха) солдат
Вєрєщук нє смогла ..НО ХОТЕЛА...
Ей бомбить запреєтіл Мєдвєдчук... В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 6445
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24.10.2020 09:07 Ответить
В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 4608

Читаю прям как песню пою на мотив (х.з. толи сам придумал, толи где-то слышал)
Надо записать да некогда....
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24.10.2020 10:32 Ответить
Именитый тренер по боксу Дмитрий Сосновский критически высказался о мэре Киева Виталии Кличко: https://blog.daniyar.info/2020/10/дмитрий-сосновский-виталий-кличко-э/
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24.10.2020 01:53 Ответить
А "сосна корабельная" - це донька цього тренера?
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24.10.2020 10:13 Ответить
Нет, её вам Аллах "дал".
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24.10.2020 15:24 Ответить
завтра в "пять вопросов от президента" напишу КЛОУН! вроде бы как поддержу янелоха В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 4138!
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24.10.2020 06:19 Ответить
Так вони ж з радістю зарахують.
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24.10.2020 10:14 Ответить
А как же фильм "Слуга народу"? Он же художественный. Неужели нельзя? Или это уже будет как антиреклама? Давайте вспомним, как в день выборов крутили этот фильм.
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24.10.2020 06:44 Ответить
А сейчас интересно почему не крутят? Или ЗЕлохи уже лапши наелись?!
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24.10.2020 08:01 Ответить
Ну, тогда и сериал ПЕС тоже можно считать агитацией!
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24.10.2020 10:19 Ответить
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 8984
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24.10.2020 07:32 Ответить
Нарешті з екранів зникнуть противні брехливі пики
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24.10.2020 07:44 Ответить
Ну чтож, раз агитация запрещена, займемся антиагитацией...
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24.10.2020 08:16 Ответить
А можно по "Радио Шансон" заказать любимую песню Галабородька, - " Я буду долго гнать велосипед....."?
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24.10.2020 08:41 Ответить
Інтернет ЕКСтериторіальний В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 5448 ,тому ....

В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 7700
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24.10.2020 09:03 Ответить
Кто за ЗЕлуп, рыгов, мойш, торчащих пальцев из драного носка и тому подобное проголосует - тот конченный дебил до седьмого колена. Пусть на вашем роду это скажется. Аминь! В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 353
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24.10.2020 09:46 Ответить
В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 2387
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24.10.2020 10:28 Ответить
На шо намек, легализуют результаты анализов (в Евролабе)? В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 7731 В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 7649
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24.10.2020 14:12 Ответить
вот на ЛЕНЮ Космоса бочку катят. А он оказывается - патриот, прихлопнул предыдущую больничку анализов свинного гриппа. Респект ему за это, врагу не смотрит в зубы.
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24.10.2020 14:15 Ответить
Дитина не зрозумiла , що таке евглена зелена. Не стал разъяснять , пусть лучше двойка, чем знать такое прро одноклеточное; бо получается , там шо дупа, шо мозги - одной клеткой.
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24.10.2020 14:18 Ответить
ГОЛОСУЙ ЗА ЛУПАНА !!!
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24.10.2020 16:32 Ответить
Ще б бажано церкви закривати у день виборів. А то склєрозна бабуля спочатку йде на службу, де батюшка може "нє в значай" нагадати про правильного кандидата і та одразу чимчикує ставити галочку.
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24.10.2020 18:25 Ответить
 
 