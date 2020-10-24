В Україні "день тиші", агітацію заборонено

У суботу, 24 жовтня, в Україні настав "день тиші" перед днем голосування на місцевих виборах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Передвиборча агітація закінчується о 24:00 останньої п'ятниці перед днем ​​голосування. Ведення передвиборчої агітації до початку і після закінчення встановлених у цій статті термінів забороняється", - йдеться в ч. 2 ст. 54 закону України про місцеві вибори.

Відповідно до закону, в "день тиші" і безпосередньо в день голосування "забороняється проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій тощо) від імені кандидатів, місцевих організацій партій - суб'єктів виборчого процесу, а також політичних партій, місцеві організації яких є суб'єктами виборчого процесу".

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"Водночас забороняється проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів на підтримку місцевої організації партії - суб'єкта виборчого процесу, кандидата, політичної партії, місцеві організації якої є суб'єктами виборчого процесу, а також оголошення місцевою організацією партії, кандидатом, політичною партією, місцеві організації якої є суб'єктами виборчого процесу, про підтримку проведення таких публічних заходів", - йдеться в тексті закону.

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Національна поліція України закликала дотримуватися виборчого законодавства та в разі виявлення порушень негайно інформувати про це правоохоронців.