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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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агітація (191) місцеві вибори (1000)

В Україні "день тиші", агітацію заборонено

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні

У суботу, 24 жовтня, в Україні настав "день тиші" перед днем голосування на місцевих виборах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Передвиборча агітація закінчується о 24:00 останньої п'ятниці перед днем ​​голосування. Ведення передвиборчої агітації до початку і після закінчення встановлених у цій статті термінів забороняється", - йдеться в ч. 2 ст. 54 закону України про місцеві вибори.

Відповідно до закону, в "день тиші" і безпосередньо в день голосування "забороняється проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій тощо) від імені кандидатів, місцевих організацій партій - суб'єктів виборчого процесу, а також політичних партій, місцеві організації яких є суб'єктами виборчого процесу".

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"Водночас забороняється проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів на підтримку місцевої організації партії - суб'єкта виборчого процесу, кандидата, політичної партії, місцеві організації якої є суб'єктами виборчого процесу, а також оголошення місцевою організацією партії, кандидатом, політичною партією, місцеві організації якої є суб'єктами виборчого процесу, про підтримку проведення таких публічних заходів", - йдеться в тексті закону.

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Національна поліція України закликала дотримуватися виборчого законодавства та в разі виявлення порушень негайно інформувати про це правоохоронців.
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Топ коментарі
+15
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 6114
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24.10.2020 00:28
+13
Янелох казьол.
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24.10.2020 00:28
+12
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 2354
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24.10.2020 01:50
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Слава богу, дождались. задрали уже эти уроды!
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24.10.2020 00:27 Відповісти
Я также благодарен господу. Теперь можна спокойно по улице пройти и прогноз погоды по телевизору без нервов посмотреть.
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24.10.2020 08:38 Відповісти
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 6114
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24.10.2020 00:28 Відповісти
"Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов" (с) - про "Зе-опрос".
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24.10.2020 13:39 Відповісти
Янелох казьол.
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24.10.2020 00:28 Відповісти
Тебе же сказали, что агитация запрещена!!! В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 8172
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24.10.2020 09:12 Відповісти
В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 2624
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24.10.2020 09:18 Відповісти
Агитацию от констатации не отличаешь? В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 9697
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24.10.2020 09:44 Відповісти
Ведение предвыборной агитации до начала и после окончания установленных в настоящей статье сроков запрещается", - говорится в ч.2 ст.54 закона Украины о местных выборах.Источник: https://censor.net/ru/n3226786 А почему тогда разрешили дебильные вопросы направленные на поддержку одной из партий в день выборов?
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24.10.2020 00:31 Відповісти
"Потому что козлам закон не писан" - і це зовсім не агітація за зебілів.
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24.10.2020 10:07 Відповісти
"Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов" (с)
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24.10.2020 13:42 Відповісти
Это не безобидный дурак, это хладнокровный враг...
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24.10.2020 14:07 Відповісти
отлично, то теперь можно зе шмарлей обливать гразью а те даже не имеет право оправдоваться, ведь что то хорошое можно посчитать как агитацию.

прочёл текст, то антипропоганда не запрещенна, то нет нарушения если пишешь правду о предателей Украины.
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24.10.2020 00:33 Відповісти
Litve toze vybori vtoroj tut v sejm.Tut ili pravyje, ili te samyje ostanitsia vo vlasti.Poka raznica ne bolsaja mezdu nimi posle pervogo tura
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24.10.2020 00:40 Відповісти
Nežinau, kas jums yra nauji kandidatai, bet tie, kurie šiandien yra, norės jiems užduoti keletą klausimų. Ne veltui dabar Lietuva nėra kviečiama į kai kuriuos renginius, kuriuose yra Latvija, Estija, Lenkija, Švedija ir Danija
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24.10.2020 00:47 Відповісти
Lansbergis *********** kandidatas,anukas Lansbergio desiniuju ,a tas kas daar Skvernelis jisai su lenkais tai labai gerai sutare,ne veltui pats i Lenkija vazinedavo apsipirkti В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 8320
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24.10.2020 00:54 Відповісти
lansbergis vot onВ Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 4010
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24.10.2020 01:00 Відповісти
U nas inostranyje dela resajet prezident,on poka novi.Byla Dalia Grybauskaite mozet ona nenravilas komu to?
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24.10.2020 01:31 Відповісти
Шлите завтра в сраку тех кто вам будет совать эту анкету с пятью вопросами ЗЕбила. А лучше ее порвать, что я завтра и сделаю
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24.10.2020 00:33 Відповісти
Порви, и съешь!
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24.10.2020 00:37 Відповісти
я вже вирішив, заповню пусті клітинки ЗЛН ПНХ
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24.10.2020 00:38 Відповісти
"Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов" (с)
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24.10.2020 13:42 Відповісти
Представляю как завтра будут выглядеть истерики с разрыванием опросников ))))
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24.10.2020 00:35 Відповісти
Скоро для шанувальників сивочолого гетьмана неприємний сюрприз буде.
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24.10.2020 00:36 Відповісти
Клоун нарешті поміняє памперс?
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24.10.2020 10:09 Відповісти
А мусор ваш со своими свиными мордами, и сказочными обещаниями, которые вы сегодня порасклеивали на всем что только можно кто уберет? При етом все наклейки ламинированные и плохо горят выделяя черный дым. Зато с каждого плаката обещают бороться с екологией.
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24.10.2020 00:44 Відповісти
Ой-вей! Що ж це ви так про слуг народу - "свинячі морди"?
Для Зюзі та Бені це некошер!
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24.10.2020 00:47 Відповісти
Целый день сегодня отгонял от своего забора малолетних придурков которые свои бумажки пытались приклеить
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24.10.2020 00:47 Відповісти
Режим тиші? Ну окей, якщо так, то скажу по-тихому: Зюзя - *********. Тільки тсссс... В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 7151
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24.10.2020 00:45 Відповісти
это чистый штраф!!! за ответку. ))
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24.10.2020 00:59 Відповісти
Трохи гумору. В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 4803.
https://www.facebook.com/100054570975674/videos/139263824569316/
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24.10.2020 00:49 Відповісти
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 2642 В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 2642 В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 2642
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24.10.2020 00:59 Відповісти
А шо с незаконной агитацией СН по инициативе ЗЕ в день выборов?
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24.10.2020 01:13 Відповісти
Зебилу нас рать.
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24.10.2020 01:14 Відповісти
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 2204
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24.10.2020 01:26 Відповісти
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 4328
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24.10.2020 01:28 Відповісти
а тихо так ну шепотом - бубин опрос ето правда не агитация в день выборов?
все, молчу....
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24.10.2020 01:39 Відповісти
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 2354
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24.10.2020 01:50 Відповісти
в бліндаже воевал Парашенка
Всєм ізвестний (для лоха) солдат
Вєрєщук нє смогла ..НО ХОТЕЛА...
Ей бомбить запреєтіл Мєдвєдчук... В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 6445
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24.10.2020 09:07 Відповісти
В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 4608

Читаю прям как песню пою на мотив (х.з. толи сам придумал, толи где-то слышал)
Надо записать да некогда....
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24.10.2020 10:32 Відповісти
Именитый тренер по боксу Дмитрий Сосновский критически высказался о мэре Киева Виталии Кличко: https://blog.daniyar.info/2020/10/дмитрий-сосновский-виталий-кличко-э/
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24.10.2020 01:53 Відповісти
А "сосна корабельная" - це донька цього тренера?
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24.10.2020 10:13 Відповісти
Нет, её вам Аллах "дал".
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24.10.2020 15:24 Відповісти
завтра в "пять вопросов от президента" напишу КЛОУН! вроде бы как поддержу янелоха В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 4138!
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24.10.2020 06:19 Відповісти
Так вони ж з радістю зарахують.
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24.10.2020 10:14 Відповісти
А как же фильм "Слуга народу"? Он же художественный. Неужели нельзя? Или это уже будет как антиреклама? Давайте вспомним, как в день выборов крутили этот фильм.
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24.10.2020 06:44 Відповісти
А сейчас интересно почему не крутят? Или ЗЕлохи уже лапши наелись?!
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24.10.2020 08:01 Відповісти
Ну, тогда и сериал ПЕС тоже можно считать агитацией!
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24.10.2020 10:19 Відповісти
В Украине "день тишины", агитация запрещена - Цензор.НЕТ 8984
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24.10.2020 07:32 Відповісти
Нарешті з екранів зникнуть противні брехливі пики
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24.10.2020 07:44 Відповісти
Ну чтож, раз агитация запрещена, займемся антиагитацией...
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24.10.2020 08:16 Відповісти
А можно по "Радио Шансон" заказать любимую песню Галабородька, - " Я буду долго гнать велосипед....."?
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24.10.2020 08:41 Відповісти
Інтернет ЕКСтериторіальний В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 5448 ,тому ....

В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 7700
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24.10.2020 09:03 Відповісти
Кто за ЗЕлуп, рыгов, мойш, торчащих пальцев из драного носка и тому подобное проголосует - тот конченный дебил до седьмого колена. Пусть на вашем роду это скажется. Аминь! В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 353
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24.10.2020 09:46 Відповісти
В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 2387
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24.10.2020 10:28 Відповісти
На шо намек, легализуют результаты анализов (в Евролабе)? В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 7731 В Україні "день тиші", агітацію заборонено - Цензор.НЕТ 7649
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24.10.2020 14:12 Відповісти
вот на ЛЕНЮ Космоса бочку катят. А он оказывается - патриот, прихлопнул предыдущую больничку анализов свинного гриппа. Респект ему за это, врагу не смотрит в зубы.
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24.10.2020 14:15 Відповісти
Дитина не зрозумiла , що таке евглена зелена. Не стал разъяснять , пусть лучше двойка, чем знать такое прро одноклеточное; бо получается , там шо дупа, шо мозги - одной клеткой.
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24.10.2020 14:18 Відповісти
ГОЛОСУЙ ЗА ЛУПАНА !!!
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24.10.2020 16:32 Відповісти
Ще б бажано церкви закривати у день виборів. А то склєрозна бабуля спочатку йде на службу, де батюшка може "нє в значай" нагадати про правильного кандидата і та одразу чимчикує ставити галочку.
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24.10.2020 18:25 Відповісти
 
 