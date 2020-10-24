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Зеленский пожелал Дуде скорейшего выздоровления от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский пожелал Дуде скорейшего выздоровления от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал заболевшему COVID-19 президенту Польши Анджею Дуде скорейшего выздоровления.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"Мне очень жаль, что COVID-19 коснулся лично Анджея Дуды. Я желаю Вам скорейшего выздоровления!" - говорится в посте.

Ранее пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский в Twitter сообщил, что Дуда сдал тест на COVID-19, результат оказался положительным.

Смотрите также: В Киеве состоялась официальная церемония встречи Зеленского и Дуды. ВИДЕО

Как сообщалось, 12-13 октября президент Польши посетил Украину с официальным визитом.

Зеленский пожелал Дуде скорейшего выздоровления от коронавируса 01
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Топ комментарии
+14
Сам його заразив, та ще і тролить.
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24.10.2020 12:05
+13
Під контроль хоч не взяв?
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24.10.2020 12:07
+13


Йозеф Кнехт



Порошенко витратив 100 млн. грн. на боротьбу з коронавірусом,а зеленський витратив ті ж 100 млн. на 5 дибільних питань. Хто знає, як ще зеленський міг би допомогти українцям подолати коронавірус?

Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3788
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24.10.2020 12:57
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Сам його заразив, та ще і тролить.
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24.10.2020 12:05 Ответить
Що ти мелеш зухвале хлопчисько..
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24.10.2020 13:31 Ответить
Під контроль хоч не взяв?
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24.10.2020 12:07 Ответить
Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 911
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24.10.2020 12:53 Ответить
У Дуды такой же коронавирус как и у жены Зеленского. Брешут и не моргнут. Вешают лапшу на уши олигофренам, а те слушают. Что - то все высокопоставленные болеют и никто из них не умер. Может знают суки как лечить себя, а простым людям не говорят. Занимаются утилизацией населения земли.
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24.10.2020 16:39 Ответить


UA_nna

- Назвіть 3 найкращі якості Зеленського
- Ну...не знаю...
- Може, він добрий?
- Та нє...
- Може, він сміливий?
- Скоріше, добрий..
- Може, він розумний?
- Точно, він добрий!!!
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24.10.2020 12:08 Ответить
🤣
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24.10.2020 12:14 Ответить
Там где ты чмо квартальное - там беда. тварь кацапская.
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24.10.2020 12:08 Ответить
Дуда, а не тра було візитувати...
А ми - попереджали!
Тим не менше - швидкого одужання тобі, Дуда!
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24.10.2020 12:10 Ответить
І нехай Аллах береже Ердогана!
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24.10.2020 14:23 Ответить
Всіх заразив коронавірусом Борат Сагдієв. Я вчора дивилась «Борат 2» таму знаю, шо кажу. Зеленский пожелал Дуде скорейшего выздоровления от коронавируса - Цензор.НЕТ 8740
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24.10.2020 12:11 Ответить
Де ж тобі вдалося зараз знайти цей фільм. Він же, мабуть, записаний ще на грампластинках Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5757
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24.10.2020 12:40 Ответить
Як ще маш? Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1772
Мєста нада знать!
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24.10.2020 13:27 Ответить
Оце вже лоханувся так лоханувся ))
Чомусь неуважно прочитав назву як "Брат 2" Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8237
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24.10.2020 14:11 Ответить
Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7995
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24.10.2020 19:31 Ответить
Так получается,что нашего преза наобходимо изолировать от всех живых! И всех с оп,кабмина,ВР(на днях там тусовался)и т.д. Ну и дела... Зеленский пожелал Дуде скорейшего выздоровления от коронавируса - Цензор.НЕТ 8843
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24.10.2020 12:16 Ответить
the Панда:
Глава Госпотребслужбы Киева рассказал, что лишь 60% всех ПЦР-тестов дают правильный результат. Так что, если заболеете и захотите узнать диагноз, можете просто бросить монетку - здесь примерно та же вероятность.
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24.10.2020 12:23 Ответить
А ежели на ребро? Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 730
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24.10.2020 12:38 Ответить
Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3270
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24.10.2020 12:24 Ответить
Поляки, в связи с тем, что бедоносец Зе пожелал Дуде выздоровления, срочно зовите ксендза. А лучше кардинала, СРОЧНО! Может и отведёт молитвой такое пожелание от такого, как Зе.
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24.10.2020 12:37 Ответить
ЗЕбил страшнее любого вируса
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24.10.2020 12:50 Ответить
Зеля Чорная Вдова
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24.10.2020 12:55 Ответить
Зеленский пожелал Дуде скорейшего выздоровления от коронавируса

И попросил денег?
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24.10.2020 12:56 Ответить


Йозеф Кнехт



Порошенко витратив 100 млн. грн. на боротьбу з коронавірусом,а зеленський витратив ті ж 100 млн. на 5 дибільних питань. Хто знає, як ще зеленський міг би допомогти українцям подолати коронавірус?

Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3788
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24.10.2020 12:57 Ответить
Польша как-бы обьявила локдаун,ну то-есть внесла себя в" красную зону",ну шо б поменьше заробитчан ездочилось з Украины.Ну а Дуда,для поддержки этого плана , тоже обьявил себя больным.Спорю,шо через 3 недели будет как огурчик.
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24.10.2020 12:59 Ответить
3 дня
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24.10.2020 13:10 Ответить
2 тупІх ватника. Если заробитчане не нужнІ их просто не принимают на работу! Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4705
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24.10.2020 13:30 Ответить
И зачем Дуда в Украину приезжал ? Ведь Зеля приносит одни беды да катастрофы.
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24.10.2020 13:10 Ответить
Украина благодаря 73% придурков вместо президента Украины имеет шута,наркошу и чмыря...
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24.10.2020 13:13 Ответить
А зЄ - "великому" не пора на самоізоляцію.... Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 6772
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24.10.2020 13:13 Ответить
Зеля-это позор для страны ! Его все решения глупость или зрада...
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24.10.2020 13:14 Ответить
Лучше б оно молчало
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24.10.2020 13:21 Ответить
Вот смотрите почти все достойные люди современности переболели. Остался только *****, Лукашенко Назарбаев с Пагисяном и Бубочка! Совпадение?
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24.10.2020 13:32 Ответить
Бедоносец!
И ни одна пошесть эту мразь не берет!
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24.10.2020 15:48 Ответить
это Дуда не давно встречялься с зебиликом, и каким мэстом он думал, кстати, отправте уж преЗЭдента на мацкву, что то хочеться там увидеть пожар или другое проишествие, да так чтоб по инфо каналам всего мира вещали.
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24.10.2020 16:49 Ответить
 
 