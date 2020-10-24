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Зеленский пожелал Дуде скорейшего выздоровления от коронавируса
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал заболевшему COVID-19 президенту Польши Анджею Дуде скорейшего выздоровления.
Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter в субботу, передает Цензор.НЕТ.
"Мне очень жаль, что COVID-19 коснулся лично Анджея Дуды. Я желаю Вам скорейшего выздоровления!" - говорится в посте.
Ранее пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский в Twitter сообщил, что Дуда сдал тест на COVID-19, результат оказался положительным.
Как сообщалось, 12-13 октября президент Польши посетил Украину с официальным визитом.
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показать весь комментарий24.10.2020 12:05
+13 maravillo
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+13 Прощай немытая раССея
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UA_nna
- Назвіть 3 найкращі якості Зеленського
- Ну...не знаю...
- Може, він добрий?
- Та нє...
- Може, він сміливий?
- Скоріше, добрий..
- Може, він розумний?
- Точно, він добрий!!!
А ми - попереджали!
Тим не менше - швидкого одужання тобі, Дуда!
Мєста нада знать!
Чомусь неуважно прочитав назву як "Брат 2"
Глава Госпотребслужбы Киева рассказал, что лишь 60% всех ПЦР-тестов дают правильный результат. Так что, если заболеете и захотите узнать диагноз, можете просто бросить монетку - здесь примерно та же вероятность.
И попросил денег?
Йозеф Кнехт
Порошенко витратив 100 млн. грн. на боротьбу з коронавірусом,а зеленський витратив ті ж 100 млн. на 5 дибільних питань. Хто знає, як ще зеленський міг би допомогти українцям подолати коронавірус?
И ни одна пошесть эту мразь не берет!