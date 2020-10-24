Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський побажав хворому на COVID-19 президенту Польщі Анджею Дуді якнайшвидшого одужання.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у твітері в суботу, передає Цензор.НЕТ.

"Мені дуже шкода, що COVID-19 торкнувся особисто Анджея Дуду. Я бажаю вам швидкого одужання!" - йдеться в пості.

Раніше прессекретар президента Польщі Блажей Спіхальський у твітері повідомив, що Дуда здав тест на COVID-19, результат виявився позитивним.

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Як повідомлялося, 12-13 жовтня президент Польщі відвідав Україну з офіційним візитом.