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Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський побажав хворому на COVID-19 президенту Польщі Анджею Дуді якнайшвидшого одужання.
Про це Зеленський написав на своїй сторінці у твітері в суботу, передає Цензор.НЕТ.
"Мені дуже шкода, що COVID-19 торкнувся особисто Анджея Дуду. Я бажаю вам швидкого одужання!" - йдеться в пості.
Раніше прессекретар президента Польщі Блажей Спіхальський у твітері повідомив, що Дуда здав тест на COVID-19, результат виявився позитивним.
Як повідомлялося, 12-13 жовтня президент Польщі відвідав Україну з офіційним візитом.
Топ коментарі
+14 5 копійок
показати весь коментар24.10.2020 12:05
+13 maravillo
показати весь коментар24.10.2020 12:07
+13 Прощай немытая раССея
показати весь коментар24.10.2020 12:57
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UA_nna
- Назвіть 3 найкращі якості Зеленського
- Ну...не знаю...
- Може, він добрий?
- Та нє...
- Може, він сміливий?
- Скоріше, добрий..
- Може, він розумний?
- Точно, він добрий!!!
А ми - попереджали!
Тим не менше - швидкого одужання тобі, Дуда!
Мєста нада знать!
Чомусь неуважно прочитав назву як "Брат 2"
Глава Госпотребслужбы Киева рассказал, что лишь 60% всех ПЦР-тестов дают правильный результат. Так что, если заболеете и захотите узнать диагноз, можете просто бросить монетку - здесь примерно та же вероятность.
И попросил денег?
Йозеф Кнехт
Порошенко витратив 100 млн. грн. на боротьбу з коронавірусом,а зеленський витратив ті ж 100 млн. на 5 дибільних питань. Хто знає, як ще зеленський міг би допомогти українцям подолати коронавірус?
И ни одна пошесть эту мразь не берет!