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Мэр Киева Кличко заболел COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

Мэр Киева Кличко заболел COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко заболел COVID-19.

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста", - написал Кличко 

Он отметил, что работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, в том числе общение с людьми и проверку больниц

"Регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать из дома", - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В больницах Киева на сегодняшний день лечатся 1705 человек, 417 из них - в тяжелом состоянии, - Кличко

Мэр Киева Кличко заболел COVID-19 01

Также читайте: Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в госмедучреждениях Киева делают только пациентам с подозрением на заболевание, - Кличко

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+40
Выздоравливай. Удачи и терпения.
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24.10.2020 17:47
+28
Виталик, мочи гада!
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24.10.2020 17:44
+21
Скорейшего выздоровления!
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24.10.2020 17:52
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https://lb.ua/society/2020/03/05/451814_valentina_ginzburg_stat.html
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24.10.2020 20:02 Ответить
да пусть хоть всеми раками переболеют, главно чтоб не промосковские уроды
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24.10.2020 18:43 Ответить
ВОТ ПИАРШИК !!!
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24.10.2020 18:45 Ответить
Юлька вирус подхватила, Порошенко, Кличко заболел, а Зеленский никак.
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24.10.2020 18:47 Ответить
Профилактика, подсказали особые грибочки, как раз по сезону.
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24.10.2020 20:46 Ответить
Лишнее подтверждение, что тренированный организм спортсмена беззащитен перед коварным вирусом. Борись, Чемпион, как на ринге и нокаутируй этого мерзавца в кратчайшие сроки!
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24.10.2020 19:32 Ответить
От орви и гриппа в межсезонье - никто не застрахован .
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24.10.2020 20:00 Ответить
Выздоравливай Виталий.
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24.10.2020 19:45 Ответить
Просто по людски желаю Виталию выздоровления !!!
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24.10.2020 19:55 Ответить
Приезжай лечиться в Киеве на харьковское шоссе Красный Хутор и за одно наводи порядок !!! тыж будующий МЭР !!! там врачи песпредельничают !!!!
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24.10.2020 20:47 Ответить
Харе "косить". Научился у дэбилов. Все одно за тебе голосую. Не за "Зилене"-ж, прости Господи...
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24.10.2020 21:26 Ответить
Ще є Томенко, який обіцяє вивести Педаліка і його кримінальне кодло на чисту воду.
Чи ви минулого року - за Зе, а тепер - за Пе?
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24.10.2020 21:58 Ответить
Томенко идет нах. Чистый политик-гуманитарий (читай "профессиональный *****бол"). Абсолютно никакой практической деятельности. Зачем нужен такой мэр?
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25.10.2020 16:53 Ответить
Віталій одужуй швидше, бо завтра будеш приймати поздоровлення з перемогою.
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24.10.2020 22:18 Ответить
выздоравливай, Виталий
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24.10.2020 22:38 Ответить
Швидкого одужання нашому меру , Віталію Кличку !!
Тримайся !!
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24.10.2020 22:38 Ответить
То ви з будівельно-фінансової мафії? Чи просто вона вам доплачує за коментарі?
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25.10.2020 00:28 Ответить
Так , я головний мафіозі 🤣🤣🤣
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25.10.2020 10:36 Ответить
Мер Києва Кличко захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4950
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24.10.2020 22:56 Ответить
Тримай удар! Видужуй!
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25.10.2020 00:07 Ответить
пану Виталию здоровья и победы завтра на выборах головы столицы. Во главе киевской администрации очень необходима сильная личность, порядочный умный человек.
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25.10.2020 01:36 Ответить
Педалик вовремя исчез, чтоб не комментировать результаты выборов,
но Педалик пусть не волнуется его Киевпастранс как собирал километровые очереди на остановках заражая всех COVID-19 так и продолжит собирать в его отсутвие, Киев не заметит его отсутсвие
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25.10.2020 02:05 Ответить
Спортсмену КОВИ что обывателю насморк - он КОВИ даже и не заметит...
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25.10.2020 05:20 Ответить
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