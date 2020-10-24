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Мер Києва Кличко захворів на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

Мер Києва Кличко захворів на COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко захворів на COVID-19.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Коронавірус підкрався в найбільш незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту", - написав Кличко

Він зазначив, що робота мера під час пандемії передбачає постійний ризик, зокрема спілкування з людьми і перевірку лікарень.

"Регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19. Намагався берегтися. З огляду на специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогоднішній, на жаль, невтішний. Почуваюся добре. Але мушу піти на самоізоляцію. Працюватиму з дому", - додав Кличко.

Читайте також: Безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус в держмедзакладах Києва роблять тільки пацієнтам з підозрою на захворювання, - Кличко

Мер Києва Кличко захворів на COVID-19 01

Также читайте: Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в госмедучреждениях Киева делают только пациентам с подозрением на заболевание, - Кличко
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Топ коментарі
+40
Выздоравливай. Удачи и терпения.
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24.10.2020 17:47
+28
Виталик, мочи гада!
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24.10.2020 17:44
+21
Скорейшего выздоровления!
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24.10.2020 17:52
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https://lb.ua/society/2020/03/05/451814_valentina_ginzburg_stat.html
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24.10.2020 20:02 Відповісти
да пусть хоть всеми раками переболеют, главно чтоб не промосковские уроды
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24.10.2020 18:43 Відповісти
ВОТ ПИАРШИК !!!
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24.10.2020 18:45 Відповісти
Юлька вирус подхватила, Порошенко, Кличко заболел, а Зеленский никак.
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24.10.2020 18:47 Відповісти
Профилактика, подсказали особые грибочки, как раз по сезону.
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24.10.2020 20:46 Відповісти
Лишнее подтверждение, что тренированный организм спортсмена беззащитен перед коварным вирусом. Борись, Чемпион, как на ринге и нокаутируй этого мерзавца в кратчайшие сроки!
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24.10.2020 19:32 Відповісти
От орви и гриппа в межсезонье - никто не застрахован .
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24.10.2020 20:00 Відповісти
Выздоравливай Виталий.
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24.10.2020 19:45 Відповісти
Просто по людски желаю Виталию выздоровления !!!
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24.10.2020 19:55 Відповісти
Приезжай лечиться в Киеве на харьковское шоссе Красный Хутор и за одно наводи порядок !!! тыж будующий МЭР !!! там врачи песпредельничают !!!!
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24.10.2020 20:47 Відповісти
Харе "косить". Научился у дэбилов. Все одно за тебе голосую. Не за "Зилене"-ж, прости Господи...
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24.10.2020 21:26 Відповісти
Ще є Томенко, який обіцяє вивести Педаліка і його кримінальне кодло на чисту воду.
Чи ви минулого року - за Зе, а тепер - за Пе?
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24.10.2020 21:58 Відповісти
Томенко идет нах. Чистый политик-гуманитарий (читай "профессиональный *****бол"). Абсолютно никакой практической деятельности. Зачем нужен такой мэр?
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25.10.2020 16:53 Відповісти
Віталій одужуй швидше, бо завтра будеш приймати поздоровлення з перемогою.
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24.10.2020 22:18 Відповісти
выздоравливай, Виталий
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24.10.2020 22:38 Відповісти
Швидкого одужання нашому меру , Віталію Кличку !!
Тримайся !!
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24.10.2020 22:38 Відповісти
То ви з будівельно-фінансової мафії? Чи просто вона вам доплачує за коментарі?
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25.10.2020 00:28 Відповісти
Так , я головний мафіозі 🤣🤣🤣
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25.10.2020 10:36 Відповісти
Мер Києва Кличко захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4950
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24.10.2020 22:56 Відповісти
Тримай удар! Видужуй!
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25.10.2020 00:07 Відповісти
пану Виталию здоровья и победы завтра на выборах головы столицы. Во главе киевской администрации очень необходима сильная личность, порядочный умный человек.
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25.10.2020 01:36 Відповісти
Педалик вовремя исчез, чтоб не комментировать результаты выборов,
но Педалик пусть не волнуется его Киевпастранс как собирал километровые очереди на остановках заражая всех COVID-19 так и продолжит собирать в его отсутвие, Киев не заметит его отсутсвие
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25.10.2020 02:05 Відповісти
Спортсмену КОВИ что обывателю насморк - он КОВИ даже и не заметит...
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25.10.2020 05:20 Відповісти
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