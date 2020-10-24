"Украинская римско-католическая церковь не поддержала заявление папы Франциска об однополых браках"

Римско-католическая церковь Украины назвала заявления папы Франциска о поддержке однополых браков "его личным мнением".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление римско-католических епископов Украины.

"21 октября на Римском кинофестивале был представлен документальный фильм "Франциск". В нем содержатся слова папы Франциска, выражающие его личное мнение о "поддержке однополых гражданских союзов". В связи с этим напоминаем, что учение Католической Церкви о гомосексуальных отношениях и их юридическом признании остается неизменным", - говорится в сообщении.

В частности, авторы текста ссылаются на документ от 2003 года, согласно которому "церковь учит, что уважение к гомосексуальным людям никоим образом не может привести к одобрению гомосексуального поведения или к юридическому признанию однополых союзов", а защиты семьи законами требует "общее благо".

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Напомним, глава Римско-католической церкви Франциск призвал принять законы о гражданских союзах для однополых пар. Он подчеркнул, что геи являются божьими детьми и имеют право на семью.