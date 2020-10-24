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одностатеві шлюби (10) Папа Римський (255) ЛГБТ-спільнота (262) Франциск (147)

Українська римо-католицька церква не підтримала заяву папи Франциска про одностатеві шлюби

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українська римо-католицька церква не підтримала заяву папи Франциска про одностатеві шлюби

Римсько-католицька церква України назвала заяви папи Франциска про підтримку одностатевих шлюбів "його особистою думкою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву римсько-католицьких єпископів України.

"21 жовтня на Римському кінофестивалі був представлений документальний фільм "Франциск". У ньому містяться слова папи Франциска, що виражають його особисту думку про "підтримку одностатевих цивільних союзів". У зв'язку з цим нагадуємо, що вчення Католицької Церкви про гомосексуальні стосунки і їх юридичне визнання залишається незмінним", - сказано в повідомленні.

Зокрема, автори тексту посилаються на документ від 2003 року, згідно з яким "церква вчить, що повага до гомосексуальних людей жодним чином не може привести до схвалення гомосексуальної поведінки або до юридичного визнання одностатевих союзів", а захисту сім'ї законами вимагає "загальне благо".

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Нагадаємо, глава Римсько-католицької церкви Франциск закликав ухвалити закони про цивільні союзи для одностатевих пар. Він підкреслив, що геї є божими дітьми і мають право на сім'ю.
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Топ коментарі
+20
А я мрію, коли з України виженуть розсадник сепаратизму МПЦ.
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24.10.2020 23:14
+8
Я мрiю, що прийде час, коли ПЦУ та ГКЦУ стануть одною церквою.
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24.10.2020 23:00
+7
Ну, давай начнем с того, что Библию каждая церковь трактует по своему и времена тоже меняют ее трактование. Еще пару столетий назад именем Библии сжигали за утверждение, что Земля не плоская и вращается вокруг Солнца. А уж как за колдовство выпиливали людей... Потом оказалось что ошиблись. Кстати, если уж на то пошло, то трахаться без венчания Библия тоже не одобряет, между прочим.
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25.10.2020 00:16
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Я поддерживаю Святейшего Папу Франциска, он смелый и правдивый реформатор, давно пора Церкви избавиться от лицемерия."Уважение к гомосексуальным людям никоим образом не может привести к одобрению гомосексуального поведения или к юридическому признанию однополых союзов", уважение без одобрения это как? Это тот случай о котором Лев Толстой сказал "Уважение у людей занимает то место, где должна быть любовь".
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25.10.2020 00:22 Відповісти
Вообще то церковь причём любой конфессии подстраивается под общество и под технический прогресс и это очевидно издавна им нужны прихожане (клиенты)и их приходы (денежная поддержка) и они ради этого готовы на многое даже молясь пить ослиную мочу внушая себе что это яблочный сок Українська римо-католицька церква не підтримала заяву папи Франциска про одностатеві шлюби - Цензор.НЕТ 6647Привет и респект агностикам
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25.10.2020 01:00 Відповісти
Ага, "рехворматор". Виступає за неконтрольовану імміграцію з країн третього світу до США та Європи.
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25.10.2020 14:39 Відповісти
во у людей проблема, браки однополые... не уж то других, более глобальных проблем нет!?
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25.10.2020 00:58 Відповісти
Зри в корень. Не все так просто.
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25.10.2020 07:07 Відповісти
Странно. О чем спор ? Шо-то обсуждаемое вошло в десять или изложено в нагорной ?
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25.10.2020 01:00 Відповісти
"Украинская римско-католическая церковь не поддержала заявление папы Франциска об однополых браках"

Как же одиннароТ ненавидит именно украинскую римско-католическую церковь!
Не зря их "казачки" в Сиднее, Австралия, устраивали провокации именно у римско-католической церкви.
Знает силу, чует силу одиннароТ.
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25.10.2020 03:54 Відповісти
наш ВИЛЫносец наверняка за предложение Франциска...
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25.10.2020 05:05 Відповісти
Хоч у когось ще здоровий глузд зберігся.
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25.10.2020 07:06 Відповісти
Эй одичалые! Когда вы уже повылазите из средневековья?)) Какая церковь?!! Да глубоко в п.зду вашу церковь и ваши религии и мнения каких то старых дедов в черных платьях!!! 21 век !!! Очнитесь одноклеточные. Вам хотелось бы что бы кто-то лез в вашу жизнь и рассказывал вам с кем вам трахаться?!! Вот и в чужие не лезьте демоны!!!
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25.10.2020 07:08 Відповісти
Можеш ішака вдути і женись на ньому, якщо чесний.
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25.10.2020 07:15 Відповісти
Мне такие мысли в голову не приходили...если ты о таком думаешь ...я не осуждаю...женись))если осел будет не против
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25.10.2020 07:24 Відповісти
Та боже збав. Я тільки за природні стосунки. А одностатеві шлюби-то нонсенс. Тим паче, що дуплитися їм ніхто не забороняє.
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25.10.2020 08:03 Відповісти
животное, трахайся хоть с обезьянами, хоть с курами с любыми тебе подобными.

Не лезь со своей грязью к людям, не требуй узаконить свой брак с животным с последующим требованием усыновления мальчиков.

"цивилизованное" оно...
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25.10.2020 11:30 Відповісти
Ты не человек- ты ублюдок и мразь!что б у тебя член никогда не встал на бабу а только на обезьяну стоял!!! ))
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25.10.2020 13:23 Відповісти
Твої слова тобі на плечі...
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25.10.2020 16:59 Відповісти
Гм, даже в Википедии уже написано, что Первый крестовый поход был по просьбе императора Византии Алексея Первого против агрессоров турок-сельджуков.

Комментаторы все еще жгут дикими совковыми бреднями о нехороших крестоносцах и о сжигании красавиц-ведьм. В Украине ведьм традиционно топили, видимо самых уродливых.
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25.10.2020 07:15 Відповісти
на жаль,це не так...

"відьм" завжди топили і палили найкрасивіших(тобто найбільш незалежних,а значить тих,хто вибивався поза рівень "посполитих"...
жіоча заздрість до красоти іншої -ЦЕ СТРАШНЕ ((
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25.10.2020 08:09 Відповісти
https://www.gay.it/muller-cardinale-contro-papa-francesco
Кардинал Мюллер: "Папа, будь осторожен, ты не Христос!".
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25.10.2020 07:37 Відповісти
Правильно!
Извращенцам не место среди людей!
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25.10.2020 07:38 Відповісти
Правильно ! А теперь быстренько переходите в ПЦУ !
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25.10.2020 07:53 Відповісти
https://www.pinterest.ru/pin/329748003956017849/
"У Бога нет религий".
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25.10.2020 07:55 Відповісти
Православна Церква Кіпру визнала автокефалію Православної Церкви України. Українська римо-католицька церква не підтримала заяву папи Франциска про одностатеві шлюби - Цензор.НЕТ 2326

Дослівно ПЦУ: "З радістю повідомляємо вам добру новину: предстоятель Православної Церкви Кіпру архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостом II у суботу, 24 жовтня, під час синодальної спільної Божественної літургії у монастирі Богородиці Хрісоррогіатісса, що у м. Пафос, вперше під час Великого входу пом'янув у Диптиху ім'я Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної Церкви України.
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25.10.2020 08:11 Відповісти
Черти в аду тоже не поддержали. Ждут с нетерпением. Будут из Папы делать маму.
Вот она сермяжная правда жизни - даже Франциску не мудрено обосраться.
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25.10.2020 07:57 Відповісти
Вкотре тішуся з того, що я атеїст.
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25.10.2020 08:14 Відповісти
А наші католики, ті що греко, чомусь мовчать на предмет підтримки ********** римсьським папою. Так виглядає, що цей первосвященник навмисно сприяє збільшенню числа протестантів. Нічого церковників не навчила власна історія індульгенцій. А жаль!
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25.10.2020 08:36 Відповісти
Украинская римско-католическая церковь не поддержала заявление папы Франциска об однополых браках.
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25.10.2020 09:10 Відповісти
Для диких:
"
"Брак, с точки зрения государства - это не "разрешение и одобрение спать с таким-то человеком" (как это видят гомофобы). Это про закрепление особых юридических прав по отношению друг к другу. Это возможность не свидетельствовать друг против друга. Это возможность представлять близкого человека в государственных инстанциях. Это вопросы наследства, конфиденциальности и прочее, прочее. Вот что такое институт брака с точки зрения государства.
Статья за мужеложство давно отменена. Т.е. с точки зрения государства, близкие, личные отношения между двумя лицами одного пола - это абсолютно нормально. Де-факто люди в гомосексуальном союзе становятся близкими друг другу людьми и должны иметь возможность закрепить возникающие из-за этого права (перечисленные выше) юридически. От того, что однополые браки не легализованы - проблема неурегулированности вопроса (который должен быть урегулирован правом) никуда не исчезнет. И однополые пары не прекратят существовать. Так что, безусловно, в любом правовом государстве однополые браки должны быть разрешены"
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25.10.2020 08:39 Відповісти
любишь трахаться в жопу - заключи договор с аналогичным животным.

Оно просвещать вылезло...
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25.10.2020 11:34 Відповісти
Жопоозабоченный, для начала наусиь читать:
""Брак, с точки зрения государства - это не "разрешение и одобрение спать с таким-то человеком" (как это видят гомофобы). Это про закрепление особых юридических прав по отношению друг к другу."
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25.10.2020 12:55 Відповісти
Для закрепления прав и обязанностей есть договора.

А брак - это добровольный союз мужчины и женщины с целью нарожать детей.
И государство этому способствует с целью повышения рождаемости.

А свои домыслы обсуждай с себе подобными пещерными примитивами, психически больными и склонными полученю удовольствий в извращённой форме.
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25.10.2020 15:23 Відповісти
Твои фантазии на тему права и обязанностей рассказывай своим корешам на лавочке за пивасиком. И не лезь в юридические понятия, не твоё это!
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26.10.2020 09:19 Відповісти
не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти...
Юридические понятия - это способ, и я туда не лезу.
А вот с какой целью их применять - это касается и меня. И я хочу чтобы ставили оперировать этими понятиями не пещерных примитивов попивающих пивко с дружбанами, а людей более менее культурных.
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26.10.2020 09:23 Відповісти
Люди культурные пишут:
"Брак, с точки зрения государства - это не "разрешение и одобрение спать с таким-то человеком" (как это видят гомофобы). Это про закрепление особых юридических прав по отношению друг к другу. Это возможность не свидетельствовать друг против друга. Это возможность представлять близкого человека в государственных инстанциях. Это вопросы наследства, конфиденциальности и прочее, прочее. Вот что такое институт брака с точки зрения государства.
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26.10.2020 10:00 Відповісти
ещё раз - права и обязанности можно закрепить договорами. Ничего препятствующего трахаться куда хотят и с кем хотят нет - всем пофиг (если не идёт реклама ********** в виде парадов и т.п.)

Тогда чего же им неймётся?

А вопрос усыновления. Для того, чтобы ****** могли официально усыновлять мальчиков и жить "семьёй" и дружить аналогичными семьями им нужен статус "семьи".

Вот и разгоняется волна с помощью в т.ч. "прогрессивных" идиотов...
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25.10.2020 17:07 Відповісти
Срочно созывайте конклав! Гомофобы на цензор.нет против! Українська римо-католицька церква не підтримала заяву папи Франциска про одностатеві шлюби - Цензор.НЕТ 3599
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25.10.2020 08:49 Відповісти
Скоро на коняках і кішках будуть женитись, оскільки є думка, що любов до тварнии є теж потреба людини, а папа радо освятить це дійство. Все, що знижує популяцію людей чомусь зараз вітається, це і однополі шлюби і ковид. Коли лідери деяких країни або бездітні, або гомосятина то не дивно, що вони і є промоутери цих поглядів. Для початку потрібно розібратись це збочення чи ні? Адже хабарне ВООЗ прийняло аргумент, що це нормально не 100 відсотковим голосуванням, а щось типу 55% за, а 45% - проти. Тому всі ці освячення гомосятини є не що інше як фарисейством від тупого мракобісся.
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25.10.2020 09:09 Відповісти
Українська римо-католицька церква не підтримала заяву папи Франциска про одностатеві шлюби - Цензор.НЕТ 4572
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25.10.2020 20:04 Відповісти
18:22
Українська римо-католицька церква не підтримала заяву папи Франциска про одностатеві шлюби - Цензор.НЕТ 6703

Ви не будете мати статевого акту з чоловіком, як з жінкою. Це мерзота.

18:23
Українська римо-католицька церква не підтримала заяву папи Франциска про одностатеві шлюби - Цензор.НЕТ 6703

Ви не будете спілкуватися з жодною твариною, тому що це зробить вас нечистими. Також жінка не буде лягати під тварину, щоб спаритися з нею. Це мерзота.
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25.10.2020 20:08 Відповісти
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