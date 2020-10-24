Українська римо-католицька церква не підтримала заяву папи Франциска про одностатеві шлюби
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Римсько-католицька церква України назвала заяви папи Франциска про підтримку одностатевих шлюбів "його особистою думкою".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву римсько-католицьких єпископів України.
"21 жовтня на Римському кінофестивалі був представлений документальний фільм "Франциск". У ньому містяться слова папи Франциска, що виражають його особисту думку про "підтримку одностатевих цивільних союзів". У зв'язку з цим нагадуємо, що вчення Католицької Церкви про гомосексуальні стосунки і їх юридичне визнання залишається незмінним", - сказано в повідомленні.
Зокрема, автори тексту посилаються на документ від 2003 року, згідно з яким "церква вчить, що повага до гомосексуальних людей жодним чином не може привести до схвалення гомосексуальної поведінки або до юридичного визнання одностатевих союзів", а захисту сім'ї законами вимагає "загальне благо".
Нагадаємо, глава Римсько-католицької церкви Франциск закликав ухвалити закони про цивільні союзи для одностатевих пар. Він підкреслив, що геї є божими дітьми і мають право на сім'ю.
Будь ласка, зачекайте...
Как же одиннароТ ненавидит именно украинскую римско-католическую церковь!
Не зря их "казачки" в Сиднее, Австралия, устраивали провокации именно у римско-католической церкви.
Знает силу, чует силу одиннароТ.
Не лезь со своей грязью к людям, не требуй узаконить свой брак с животным с последующим требованием усыновления мальчиков.
"цивилизованное" оно...
Комментаторы все еще жгут дикими совковыми бреднями о нехороших крестоносцах и о сжигании красавиц-ведьм. В Украине ведьм традиционно топили, видимо самых уродливых.
"відьм" завжди топили і палили найкрасивіших(тобто найбільш незалежних,а значить тих,хто вибивався поза рівень "посполитих"...
жіоча заздрість до красоти іншої -ЦЕ СТРАШНЕ ((
Кардинал Мюллер: "Папа, будь осторожен, ты не Христос!".
Извращенцам не место среди людей!
"У Бога нет религий".
Дослівно ПЦУ: "З радістю повідомляємо вам добру новину: предстоятель Православної Церкви Кіпру архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостом II у суботу, 24 жовтня, під час синодальної спільної Божественної літургії у монастирі Богородиці Хрісоррогіатісса, що у м. Пафос, вперше під час Великого входу пом'янув у Диптиху ім'я Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної Церкви України.
Вот она сермяжная правда жизни - даже Франциску не мудрено обосраться.
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"Брак, с точки зрения государства - это не "разрешение и одобрение спать с таким-то человеком" (как это видят гомофобы). Это про закрепление особых юридических прав по отношению друг к другу. Это возможность не свидетельствовать друг против друга. Это возможность представлять близкого человека в государственных инстанциях. Это вопросы наследства, конфиденциальности и прочее, прочее. Вот что такое институт брака с точки зрения государства.
Статья за мужеложство давно отменена. Т.е. с точки зрения государства, близкие, личные отношения между двумя лицами одного пола - это абсолютно нормально. Де-факто люди в гомосексуальном союзе становятся близкими друг другу людьми и должны иметь возможность закрепить возникающие из-за этого права (перечисленные выше) юридически. От того, что однополые браки не легализованы - проблема неурегулированности вопроса (который должен быть урегулирован правом) никуда не исчезнет. И однополые пары не прекратят существовать. Так что, безусловно, в любом правовом государстве однополые браки должны быть разрешены"
Оно просвещать вылезло...
""Брак, с точки зрения государства - это не "разрешение и одобрение спать с таким-то человеком" (как это видят гомофобы). Это про закрепление особых юридических прав по отношению друг к другу."
А брак - это добровольный союз мужчины и женщины с целью нарожать детей.
И государство этому способствует с целью повышения рождаемости.
А свои домыслы обсуждай с себе подобными пещерными примитивами, психически больными и склонными полученю удовольствий в извращённой форме.
Юридические понятия - это способ, и я туда не лезу.
А вот с какой целью их применять - это касается и меня. И я хочу чтобы ставили оперировать этими понятиями не пещерных примитивов попивающих пивко с дружбанами, а людей более менее культурных.
"Брак, с точки зрения государства - это не "разрешение и одобрение спать с таким-то человеком" (как это видят гомофобы). Это про закрепление особых юридических прав по отношению друг к другу. Это возможность не свидетельствовать друг против друга. Это возможность представлять близкого человека в государственных инстанциях. Это вопросы наследства, конфиденциальности и прочее, прочее. Вот что такое институт брака с точки зрения государства.
Тогда чего же им неймётся?
А вопрос усыновления. Для того, чтобы ****** могли официально усыновлять мальчиков и жить "семьёй" и дружить аналогичными семьями им нужен статус "семьи".
Вот и разгоняется волна с помощью в т.ч. "прогрессивных" идиотов...
Ви не будете мати статевого акту з чоловіком, як з жінкою. Це мерзота.
18:23
Ви не будете спілкуватися з жодною твариною, тому що це зробить вас нечистими. Також жінка не буде лягати під тварину, щоб спаритися з нею. Це мерзота.