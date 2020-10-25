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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) участки (60)

Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования

В Украине в 08.00 открываются участки для голосования на местных выборах, на которых украинцы будут избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участки закроются в 20.00.

В ночь на воскресенье Украина перешла на зимнее время: в 04:00 часы перевели на один час назад.

По данным Центральной избирательной комиссии, на местных выборах в воскресенье будет избираться 1 780 депутатов областных и городского советов Киева, 5 366 депутатов районных советов, 11 124 депутата городских советов, 562 депутата районных советов в городах с районным делением, 10 284 депутата поселковых советов, 14 006 депутатов сельских советов, 370 городских голов, 428 поселковых голов, 623 сельских головы.

Одновременно с выборами будет проходить инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Читайте также: Во многие ТИК Святошинского района Киева массово приносили идентичные медсправки для голосования на дому, - "ОПОРА"

Впервые Украина проводит выборы в условиях пандемии COVID-19 в мире и непростой эпидемиологической ситуации внутри страны. В связи с этим в Кабинете министров рекомендовали избирателям не брать детей на избирательные участки, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение, на участках находиться в респираторе или защитной маске, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться личными ручками при голосовании. В случае выявления повышенной температуры предписывается голосовать в изолированной кабинке и воспользоваться отдельной избирательной урной.

В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей, на вход и на выход, должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется в помещении одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

Избиратели, которые находятся на самоизоляции, могут осуществлять голосование по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем выборов подать заявление с добавленной справкой медучреждения о состоянии здоровья. Члены комиссии, которые обеспечивают голосования по месту самоизоляции избирателей, должны быть в масках, перчатках, защитных щитках, и после каждого посещения проводить утилизацию средств защиты.

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В соответствии с нормами Избирательного кодекса, избирательная система зависит от количества избирателей в административной единице. В территориальных громадах, где менее 10 тыс. избирателей, депутатов будут избирать привычной по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных округах. Здесь кандидатами можно стать как от политических партий, так и путем самовыдвижения.

В громадах, где избирателей более 10 тыс., действует новая для Украины система пропорционального представительства с открытыми избирательными списками. Кандидатов в депутаты таких советов выдвигают только политические партии, однако избиратель голосует не только за партию, но и за конкретного кандидата в ее региональном списке и таким образом влияет на шансы кандидата быть избранным независимо от его порядкового номера в списке.

На выборах в такой совет бюллетень будет содержать слева название партии (и фамилию кандидата единого избирательного списка, который не участвует в персонализированном голосовании, ведь гарантированно пройдет в совет, если партия преодолеет проходной барьер), посередине два квадратика для голосования, а справа список фамилий с 5-12 кандидатами от этой партии. Таким образом, в первом квадратике необходимо поставить отметку за партию, а во втором квадратике вписать по трафарету номер кандидата от этой партии (от 1 до 12).
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Топ комментарии
+24
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 2895
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25.10.2020 08:34
+13
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 8688
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25.10.2020 08:42
+13
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 6030
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25.10.2020 08:46
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Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 2895
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25.10.2020 08:34 Ответить
і портрет фуйла на стіну
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25.10.2020 08:37 Ответить
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 2179
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25.10.2020 09:16 Ответить
За кого ж проголосують зебіли? Їх досить 73%?
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25.10.2020 08:34 Ответить
Цирк відкрився , вистава розпочалась !!!))
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25.10.2020 08:58 Ответить
Люди добрі, ось і чергові вибори. А значить вам знову доведеться обирати тих кого будете проклинати наступні пять років, а ті кого ви виберете, будуть хто потихеньку, хто гучно обкрадати вас та цинічно брехати вам про те, що вони зробили "видатного" і про ваше світле майбутнє. То ж віднесіться до цього важливого дійства з повною серйозністю та відповідальністю, щоб всі отримали по заслугам своїм.....
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25.10.2020 08:37 Ответить
Достатньо переглянути статистичні дані, щоб зробити висновок про недолугість народу.
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25.10.2020 08:38 Ответить
знов илітє не пощастило з народом...Чемодан - вокзал - ...

ПиСи...Як може адекватна особь з ранку до ночі щоденно ганьбити народ, котрий абсолютною більшістю не забажав коронувати на пожитттеве царство ідола холуїв?
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25.10.2020 08:51 Ответить
Дурнику, ти краще задайся питанням, як твойо тупоє "большинство" коронувало клоуна, який ганьбить свою країну?
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25.10.2020 08:54 Ответить
как это "не забажал"? как раз дебилы-холуи забажали и теперь жрут зеленое говно полными ложками

кстати, по поводу "абсолютного большинства" - за зеленое недоразумение проголосовало всего 13.5 млн. что составляет всего 37% от числа выборцев (35,6 млн) и чуть больше 30 % от всех жителей Украины. так что сосямба зеленожопая макака.
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25.10.2020 08:55 Ответить
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 5150 Нуууу....У такому випадку, по вашій логікє, галасунов за ***** Рихфигваматора - на рівні статпогрішності!

"Тщатєльнєє надо, тщатєльнєє!"
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25.10.2020 09:07 Ответить
ты таки тупой. математика тебе плохо давалась в школе?
за пороха проголосовало 4.4 млн. что составляет 12,4% от числа выборцев или 10,5% от общего числа граждан Украины
а теперь погугли что такое "статистическая погрешность" и сколько она составляет.
я знал что зеленожопые макаки идиоты, но чтобы настолько....
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25.10.2020 09:11 Ответить
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 9779 ідол отримав підтримку загалом на рівні 8% .З ціх 8% - частина куплені, частина - родичі. Отож, залишки від двух частин - і є адепти. 3% - ото і є "чавунний" електорат вождя каманчєй. Мабуть рівно стільки, скільки має (навіть, мабуть, і сьогодні) родич ліддера - бжоляр. Крапка. Є сумніви з відсотками - подивиться рейтінг у ВР 19 року.

ПиСи ...Тільки не треба казати, що то "підтримка партії"! 99,99% - якщо б не було в голові колони прізвища Самого!!! - партія пролітала повз ВР "як фанєра над Вроттердамом"! Є сумніви - подивиться на НаркФронт! Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 5194
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25.10.2020 09:37 Ответить
бл ну купи наконец калькулятор. я тебе все цифры разложил. что тебе дегенерату еще не понятно?
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25.10.2020 09:44 Ответить
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 1693
...21 июля 2019 года в Украине прошли выборы в Верховную раду.

Партия «Европейская солидарность» получила 8,18 % (1 196 256 голоса),
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25.10.2020 09:52 Ответить
*** туполрылая скотина!!!
мы говорим о выборах президента про которые ты рассказывал о "абсолютное большинство" потому как на выборах в ВР твои дубинские и ткаченки набрали аж 43% от пришедших что составило аж 6,3 млн выборцев. жри... скот
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25.10.2020 09:57 Ответить
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 2705 При чому тут "твои дубинские и ткаченки" до 92% громадян - виборців, котрі голосували за різноманітні партії окрім *****?

Ще раз: Пєдро "ізбірался" у дві спроби. Перша спроба - 75,6% від виборців "проти", друга спроба - 91,8% від виборців "проти". Крапка. Усе інше - від лукавого.
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25.10.2020 10:08 Ответить
ты имбецил. по твоей логике большинство было против партии твоего зеленого недомерка.
ты можешь и дальше видять жопой как проститутка - это тебе идет даже. и привыкать тебе не надо. но факт остается фактом - ты пытался соврать, я тебя поймал на брехне. вывод - ты дегенерат
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25.10.2020 10:11 Ответить
по твоей логике большинство было против партии твоего зеленого недомерка
-------------------------------------------
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 5600 Так! І що з того?
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25.10.2020 10:33 Ответить
але найшлось таки 4 522 450 жополизів.
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25.10.2020 09:08 Ответить
не. вас обрыганов лижущих сраку зеленой мрази и бене было 13.5 млн. не путай!
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25.10.2020 09:12 Ответить
Ось тому й погнали ссаною тряпкою петюню та його паству.
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25.10.2020 09:53 Ответить
погнать ты можешь только соску свою и белку после пятничного стекломоя
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25.10.2020 09:58 Ответить
Большинство из тех, кто не пошел на выборы, не пошли по причине "лень и какаяразница". Как ты думаешь, кто бы выиграл при явке в 100%?
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25.10.2020 09:23 Ответить
" Если вы заметили ,что вы на стороне большинства ,это верный признак того ,
что пора меняться."
Марк Твен
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25.10.2020 09:33 Ответить
Поэтому нормальные должны посетить участки.
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25.10.2020 08:55 Ответить
Нормальні,це хто???
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25.10.2020 09:00 Ответить
А якщо вибір між хабарниками та зрадниками?
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25.10.2020 08:38 Ответить
Українці,як завжди, отримали можливість оцінювати пропонуєме лайно за консистенцією ,або ароматом !!))
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25.10.2020 09:01 Ответить
А шо, в смартфоне ищо не галасуем?
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25.10.2020 08:37 Ответить
Поскольку агитация сегодня запрещена, просто посылайте зебильё с их "5 вопросами" на х#й. Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 9495
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25.10.2020 08:38 Ответить
25 хв стояв в черзі, але проголосував.
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25.10.2020 08:38 Ответить
а на 5 питань?!
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25.10.2020 08:42 Ответить
ще в другій черзі стоїть
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25.10.2020 08:53 Ответить
Я не зебуїн
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25.10.2020 12:11 Ответить
На выборы лазают только конченый лохторат прокачать свое убогое ЧСЗ - отметиться как псина под забором ссаками о том что вот оно я явилося со своим никому ненужным убогим мнением.
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25.10.2020 08:42 Ответить
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 8688
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25.10.2020 08:42 Ответить
А що, після заборони агітації у день виборів, свідкам другого приходу Закон до дупи? Треба заскриніти порушення Закону.

С 00:00 субботы, 24 октября
...кандидатам и партиям в этот день запрещено ...распространять агитацию в СМИ....публично призывать голосовать "за" или "против" определенных людей или политсил, а также публично оценивать их деятельность.
Согласно украинскому законодательству, за агитацию в день тишины несут ответственность только интернет-СМИ.

ПиСи...Де заводятся адепти другого приходу - "пропал дом"...
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25.10.2020 10:23 Ответить
я приватна особа , виборець, і висловлюю СВОЮ ДУМКУ, так , що гуляй вася Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 2308
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25.10.2020 10:28 Ответить
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 3161 Ще раз:

...Согласно украинскому законодательству, за агитацию в день тишины несут ответственность только интернет-СМИ.
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25.10.2020 10:36 Ответить
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 3691 ще раз:

я приватна особа , виборець, і висловлюю СВОЮ ДУМКУ, так , що гуляй вася Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 3520
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25.10.2020 10:44 Ответить
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 8211

...Любая политическая реклама считается незаконной и приведет к неприятным последствиям для тех кандидатов и партий, в чьих интересах она проводится.
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25.10.2020 10:46 Ответить
Ведмедчук недавно был в Москве в гостях у КГБиста.значит будет 73 % за адвоката Витю.... Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 6557Кибервойска РАБссии любьят цифру за 70%
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25.10.2020 08:45 Ответить
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 6030
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25.10.2020 08:46 Ответить
Я уже, и на 5 вопросов ответил вернее нарисовал направление в котором двигаться нашей шмаркле
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25.10.2020 08:53 Ответить
я тільки готуюсь до цієї"теплої" зустрічі з сцикунами з їхніми 5 ма питаннями. Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 6607
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25.10.2020 08:56 Ответить
"Радастним шагом,с песней весёлой...."!!!)))
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25.10.2020 09:09 Ответить
Зе решился, вся власть на места, почти 30 лет никто не решился, только звездели. Скоро институт президенства перейдет в категорию клоунады.
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25.10.2020 08:46 Ответить
Символично, что именно в день выборов время перевели на час в прошлое.
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25.10.2020 08:46 Ответить
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 7225
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25.10.2020 08:47 Ответить
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 7053
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25.10.2020 08:47 Ответить
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 8075
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25.10.2020 08:49 Ответить
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 8699Шариков ты за кого?за серп и молот....,а ты Швондер?я за то Шарикова.... Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 6677 Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 6677
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25.10.2020 08:50 Ответить
хрен им, мало того что мона заразиться, так еще и обезьяны со своими вопросами.
**** с этих вопросов, если сто раз писали петиции и каждый раз получали болт. даже ПАП высрал про оружие петицию - не на часі.
Офигенно - прямо посылают на Путина с петициями, а тут 5 вопросиков - пшли в ж.
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25.10.2020 08:51 Ответить
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 71 Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 4335
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25.10.2020 08:54 Ответить
1 питання від народу України:
- Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення зеленського за корупцію в особливо великих розмірах та сдачу нац інтересів?
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25.10.2020 08:56 Ответить
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 6867
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25.10.2020 08:57 Ответить
Професор помилявся.
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 6033
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25.10.2020 09:06 Ответить
финал праздника популизма.....
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25.10.2020 08:59 Ответить
Апогей!!)))
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25.10.2020 09:06 Ответить
новости местные
"за ночь из выборного участка расположенного в школе исчезло 200 бюллетеней на выборы городского головы"
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25.10.2020 09:01 Ответить
Вже бачив як лохторат з ціпками посунув до школи. За 5 хвилин до восьмої. Тепер вже лізуть назад ощасливлені. Ось ми вам покажемо! Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 5855
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25.10.2020 09:03 Ответить
Зроблят разом !!))
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25.10.2020 09:07 Ответить
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 3311
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25.10.2020 09:05 Ответить
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 8146Гуляй народ Бухай,Короновирусом закусывай.... Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 7801
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25.10.2020 09:08 Ответить
"Гуляй рванина ,от рубля и више!"!!!)))
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25.10.2020 09:11 Ответить







Margo@Margo1370 11 ч

От якби можна було сьогодні в ночі перевести годинник на два роки назад...
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25.10.2020 09:13 Ответить
Надеюсь что эти выборы положат начало и отправят клоуна на свалку истории.
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25.10.2020 09:29 Ответить
НЕ ПІДУ І ЖІНКУ НЕ ПУЩУ!
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25.10.2020 09:31 Ответить
Вибори ....вибори.... Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 9591
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25.10.2020 09:45 Ответить
и ты дмитрик такой же как кандидаты от зеленой шмаркли. не стесняйся. ты чел тут известный. как французский писатель фантаст
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25.10.2020 10:00 Ответить
Мусорам ..роботи підвалило . Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 4388
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25.10.2020 10:01 Ответить
точно. можешь джамалку с этим поздравить. у него сенокос. на ремонт собирает
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25.10.2020 10:02 Ответить
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 3716 Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 6073
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25.10.2020 10:00 Ответить
Хто прогоосує за ЗЕлених шмаркль, за мойш, зажопників, нашокраївцій і прочу сепарську сволоту - хай вам і вашим нащадкам до сьомого коліна гикається і відригається Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 5792
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25.10.2020 10:10 Ответить
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 1619 Навіть й голки у ляльки вже повштрикали?
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25.10.2020 10:44 Ответить
Навіщо бавитися з ляльками? Упевнений, що незабаром прийде час, коли ножі в горлянки треба буде встромляти.
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25.10.2020 11:20 Ответить
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 5464Профессор Преображенский..вы Гитлер советского быдла,вас к власти не ДОПУСТИМ... Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 2707
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25.10.2020 11:18 Ответить
Профессор купите журналы для детей Германии?НЕ ХОЧУ....Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 8285
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25.10.2020 11:28 Ответить
Всего 2 диалога,а понятно все на 500 лет ВПЕРЕД Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 1133
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25.10.2020 11:32 Ответить
Володимир Зеленський вже проголосував на місцевих виборах. До нього намагалася дістатися жінка, яка свистіла у свисток. Потім вона підняла спідницю, на подолі якої було написано ZEXIST. Також виявилося, що жінка без спіднього, а її лобкове волосся пофарбоване у зелений колір.
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 1666
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25.10.2020 11:58 Ответить
Президент имеет право делать все, что ему заблагорассудится, несмотря на Конституцию и Законы Украины. Это говорят судьи конституционного суда.Может пора их проверить на профпригодность.
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25.10.2020 12:06 Ответить
Дебильный график работы участков.За ,,бортом,,остались тысячи народа работающих по сменно в том числе и я.У мненя график работы с 8 до 20-ти.а для этого нужен 1 час чтобы до нен добраться и 1 час чтобы вернуться.
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25.10.2020 12:31 Ответить
P.S.Ведь не зря же раньше избирательные участки открывались в 6 часов.
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25.10.2020 12:33 Ответить
 
 