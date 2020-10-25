Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине в 08.00 открываются участки для голосования на местных выборах, на которых украинцы будут избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участки закроются в 20.00.
В ночь на воскресенье Украина перешла на зимнее время: в 04:00 часы перевели на один час назад.
По данным Центральной избирательной комиссии, на местных выборах в воскресенье будет избираться 1 780 депутатов областных и городского советов Киева, 5 366 депутатов районных советов, 11 124 депутата городских советов, 562 депутата районных советов в городах с районным делением, 10 284 депутата поселковых советов, 14 006 депутатов сельских советов, 370 городских голов, 428 поселковых голов, 623 сельских головы.
Одновременно с выборами будет проходить инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Впервые Украина проводит выборы в условиях пандемии COVID-19 в мире и непростой эпидемиологической ситуации внутри страны. В связи с этим в Кабинете министров рекомендовали избирателям не брать детей на избирательные участки, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение, на участках находиться в респираторе или защитной маске, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться личными ручками при голосовании. В случае выявления повышенной температуры предписывается голосовать в изолированной кабинке и воспользоваться отдельной избирательной урной.
В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей, на вход и на выход, должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется в помещении одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.
Избиратели, которые находятся на самоизоляции, могут осуществлять голосование по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем выборов подать заявление с добавленной справкой медучреждения о состоянии здоровья. Члены комиссии, которые обеспечивают голосования по месту самоизоляции избирателей, должны быть в масках, перчатках, защитных щитках, и после каждого посещения проводить утилизацию средств защиты.
В соответствии с нормами Избирательного кодекса, избирательная система зависит от количества избирателей в административной единице. В территориальных громадах, где менее 10 тыс. избирателей, депутатов будут избирать привычной по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных округах. Здесь кандидатами можно стать как от политических партий, так и путем самовыдвижения.
В громадах, где избирателей более 10 тыс., действует новая для Украины система пропорционального представительства с открытыми избирательными списками. Кандидатов в депутаты таких советов выдвигают только политические партии, однако избиратель голосует не только за партию, но и за конкретного кандидата в ее региональном списке и таким образом влияет на шансы кандидата быть избранным независимо от его порядкового номера в списке.
На выборах в такой совет бюллетень будет содержать слева название партии (и фамилию кандидата единого избирательного списка, который не участвует в персонализированном голосовании, ведь гарантированно пройдет в совет, если партия преодолеет проходной барьер), посередине два квадратика для голосования, а справа список фамилий с 5-12 кандидатами от этой партии. Таким образом, в первом квадратике необходимо поставить отметку за партию, а во втором квадратике вписать по трафарету номер кандидата от этой партии (от 1 до 12).
Пожалуйста, подождите...
ПиСи...Як може адекватна особь з ранку до ночі щоденно ганьбити народ, котрий абсолютною більшістю не забажав коронувати на пожитттеве царство ідола холуїв?
кстати, по поводу "абсолютного большинства" - за зеленое недоразумение проголосовало всего 13.5 млн. что составляет всего 37% от числа выборцев (35,6 млн) и чуть больше 30 % от всех жителей Украины. так что сосямба зеленожопая макака.
"Тщатєльнєє надо, тщатєльнєє!"
за пороха проголосовало 4.4 млн. что составляет 12,4% от числа выборцев или 10,5% от общего числа граждан Украины
а теперь погугли что такое "статистическая погрешность" и сколько она составляет.
я знал что зеленожопые макаки идиоты, но чтобы настолько....
ПиСи ...Тільки не треба казати, що то "підтримка партії"! 99,99% - якщо б не було в голові колони прізвища Самого!!! - партія пролітала повз ВР "як фанєра над Вроттердамом"! Є сумніви - подивиться на НаркФронт!
...21 июля 2019 года в Украине прошли выборы в Верховную раду.
Партия «Европейская солидарность» получила 8,18 % (1 196 256 голоса),
мы говорим о выборах президента про которые ты рассказывал о "абсолютное большинство" потому как на выборах в ВР твои дубинские и ткаченки набрали аж 43% от пришедших что составило аж 6,3 млн выборцев. жри... скот
Ще раз: Пєдро "ізбірался" у дві спроби. Перша спроба - 75,6% від виборців "проти", друга спроба - 91,8% від виборців "проти". Крапка. Усе інше - від лукавого.
ты можешь и дальше видять жопой как проститутка - это тебе идет даже. и привыкать тебе не надо. но факт остается фактом - ты пытался соврать, я тебя поймал на брехне. вывод - ты дегенерат
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Так! І що з того?
что пора меняться."
Марк Твен
С 00:00 субботы, 24 октября
...кандидатам и партиям в этот день запрещено ...распространять агитацию в СМИ....публично призывать голосовать "за" или "против" определенных людей или политсил, а также публично оценивать их деятельность.
Согласно украинскому законодательству, за агитацию в день тишины несут ответственность только интернет-СМИ.
ПиСи...Де заводятся адепти другого приходу - "пропал дом"...
...Согласно украинскому законодательству, за агитацию в день тишины несут ответственность только интернет-СМИ.
я приватна особа , виборець, і висловлюю СВОЮ ДУМКУ, так , що гуляй вася
...Любая политическая реклама считается незаконной и приведет к неприятным последствиям для тех кандидатов и партий, в чьих интересах она проводится.
**** с этих вопросов, если сто раз писали петиции и каждый раз получали болт. даже ПАП высрал про оружие петицию - не на часі.
Офигенно - прямо посылают на Путина с петициями, а тут 5 вопросиков - пшли в ж.
- Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення зеленського за корупцію в особливо великих розмірах та сдачу нац інтересів?
"за ночь из выборного участка расположенного в школе исчезло 200 бюллетеней на выборы городского головы"
Margo@Margo1370 11 ч
От якби можна було сьогодні в ночі перевести годинник на два роки назад...
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