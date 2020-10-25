Украина 25 октября переходит на зимнее время
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В четыре часа утра 25 октября часы нужно перевести на час назад.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часы переводятся на один час назад, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часы переводятся на летнее время на один час вперед.
В настоящее время стрелки часов переводятся более чем в 70 странах. Страны Европейского Союза, большая часть которых расположена в поясе UTC+1, меньшая – в UTC и UTC+2, также пока переходят на "зимнее время". Однако в августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году, чтобы государства-члены могли решить, отказаться ли от этого механизма. Такие рекомендации приняты по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС, по итогам которого 80% поддержали отказ от зимнего времени.
В марте 2019 года Европейский парламент поддержал прекращение изменения летнего времени на зимнее с 2021 года. Страны ЕС, которые решат постоянным образом сохранить летнее время, должны будут последний раз перевести свои часы в последнее воскресенье марта 2021 года. А те, кто предпочтет сохранить стандартное (зимнее) время, смогут произвести последнее изменение времени в последнее воскресенье октября 2021 года. Предложение Европарламента должен обсудить Совет ЕС для выработки окончательного решения.
В северном полушарии переход на летнее/зимнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Иордании, Ливане и Израиле. В южном полушарии стрелки переводят в Австралии, Новой Зеландии, Чили, ряде штатов Бразилии и в Парагвае.
Отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран. В Европе на зимнее время не переходят Исландия, РФ и Беларусь.
В Украине в 2011 году было принято постановление об отмене перехода на зимнее время, однако позже его аннулировали.
В начале октября 2020 года первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект (№4201 "Об исчислении времени в Украине"), которым предусматривается закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов. По словам Стефанчука, проект закона также направлен на противодействие агрессии со стороны РФ, которая на временно оккупированных территориях Украины противоправно установила свое время. "Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - отметил вице-спикер.
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-Мусить встигнути! Бо потім кури встануть і не дадуть йому і слова сказати...)))
Летом экономия есть, если подстраиваться под Солнце. Длина светлого дня летом (примерно 16 часов) практически совпадает с периодом бодрствования человека. Можно вообще не пользоваться освещением, если начинать деятельность с восходом солнца и ложиться с заходом. Но в этом случае различные организации должны сдвигать начало работы на более раннее время путём использования плавающего графика, что крайне не удобно. Проще перевести стрелки часов.
Почему не желательно перевести стрелки на +1 час и так и оставить на летнем времени? Потому, что начало работы различных организаций не есть железный закон. То есть, начало работы большинства организаций устанавливают сами организации исходя из своих соображений. И, в основном, это соображения не экономии эл/энергии. Поэтому, если в режиме "лето/зима" магазин (завод, поликлиника) открывался в 8-00, то в режиме "только лето" магазин в один прекрасный день начнёт открываться в 9-00. И эффект от такого перевода стрелок исчезнет полностью. Потому, что так "удобнее", и "так было раньше". Потому, что коллектив скажет, что раньше мы вставали на работу на 1 час раньше только летом, а теперь круглый год, и нам это не нравиться. Поэтому нужно не стояние на одном времени, а переходы раз в полгода.
большеменьше.
Что касается остаться на одном времени (Вы предлагаете на зимнем), то я вижу, что Вы не поняли, что при этом, как я уже писал, эффект от такого одноразового перевода стрелок со временен (на следующий год) исчезает полностью. Очевидно, что европейские чиновники этого не понимают, и просто выполняют неумные хотелки своих избирателей.
Задалбьівает когда тут летом рассвет в 3.30 ( мешает спать) , а закат в 19 (ограничивает активность на свежем воздухе).
То же про зиму. В 15 начинает темнеть.
Неужели нельзя найти какую- то золотую середину и на єтом остановиться.
Да, ухаживают за животными по часам. А кто мешает перенести дойку с 4-00 на 5-00 после перехода на летнее время? Или начать раньше, в 4-00, (то есть бывшие 3-00) хотя в первый день это будет непривычно, дольше входит в норму.
"...летом вставали рано просто светало раньше..." Так не просто же вставали от нечего делать, а пользовались возможностью использовать световой день. И не страдали от этого.
Электроприборы (не считая освещения) люди используют, независимо от солнца, по этому мы не говорим об экономии на этих приборах.
Проблема со сбытом электроэнергии имеет появилась как следствие запутанности законодательства и прочего схематоза, но не означает, что "энергоатом" закапывает энергию в землю. Ещё один мэм. Трудно себе представить генератор, в котором нет функции "выкл" или "уменьшить".
Вы правы относительно серьёзного уменьшения потребления электроэнергии на освещение за счёт применения светодиодных ламп. Это примерно в 5-8 раз. Было бы в 8-10 раз, если бы полностью отказались от люминисцентных ламп. Но уменьшение в 10 раз не означает ноль.
Поэтому тема экономии остаётся. Остаётся также тема вредности переходов.
В свете затрат государства на компенсацию владельцам "зелёной" энергетики экономия за счёт перевода стрелок может оказаться мизерной. Украина могла бы сэкономить гораздо больше, прекратив бесконечные дотации "зелёным" энергетикам. Можно оставить дотации на приобретение солнечных панелей, а дальше - тариф один для всех. Как на золото. "Зелёная" энергетика убыточна по определению. То есть, вопрос можно поставить так: "А зачем строились атомные электростанции?" Затем, что это самая дешёвая энергия, даже с учётом катастроф. Так зачем нам "зелёная энергетика?" Ответ: еврозелёные чиновники пропихнули проект развития этой энергетики методом создания совместных предприятий. То есть, есть люди в Украине, проталкивающие "зелёную" энергетику. Я не против евросотрудничества. Но "зелёная" энергетика нам не нужна в принципе, поскольку у нас есть атомные электростанции. Хотя для них тоже существует понятие "экономия". Износ ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов) зависит от производимой мощности. На сколько - не знаю, но знаю, что "зелёная" энергетика - в пролёте.
"В том то и дело, что тяжело заставить организм лечь раньше, а еще тяжелее встать раньше." Я понимаю, сам такой. Но это вопрос внутренней дисциплины. Хорошо, что мы с Вами поняли, что вопрос не астрономический, как некоторые утверждают.
По поводу будущего за "зелёной" энергетикой. Это всё мэмы. Будущее за управляемой энергией, которая в единице объёма (или массы) содержит больше энергии. Плюс безопасность. Никто сейчас не говорит о безопасности термоядерной энергетики (управляемый термоядерный синтез), главное - получить такую возможность. Нельзя заранее сказать, что термоядерный синтез безопасен. Кто назовёт его "зелёным"? Хоть он явно не "зелёный" по причине не взрыва (хотя кто его знает), а его дороговизны. Деньги можно потратить на обустройство надёжных хранилищ ядерных отходов. Почему надо сразу считать, что хранилища ядерных отходов - это нечто невозможное, нереальное, занимающее большую площадь?, В Украине можно найти место (не бесплатно).
И слава Богу, что в Украине нет, благодаря атомным электростанциям, энергетического кризиса. И это хороший задел для развития промышленности, то есть для того, чтобы в содружестве европейских стран не стать изгоем.
Можно конечно, тем самым переложив разгребание данного дерьма на плечи будущих поколений.
Хорошо, что мы с Вами поняли, что вопрос не астрономический, как некоторые утверждают.
А я и не утверждал подобного. Я говорил что есть достаточно большая категория людей, которые данный переход тяжело переносят. И дело тут не в самодисциплине. Заставить себя конечно возможно. А вот организм подобный переход нормально переносить заставить гораздо сложнее.