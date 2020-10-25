УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8001 відвідувач онлайн
Новини Суспільство
8 243 120
час (52) годинник (32) переказ (37)

Україна 25 жовтня переходить на зимовий час

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна 25 жовтня переходить на зимовий час

О четвертій годині ранку 25 жовтня годинники потрібно перевести на годину назад.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №509 від 13 травня 1996 року, щорічно в останню неділю жовтня о 4:00 стрілки годинників переводяться на одну годину назад, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також щорічно в останню неділю березня о 3:00 стрілки годинників переводяться на літній час - на одну годину вперед.

Наразі стрілки годинника переводять у понад 70 країнах. Країни Європейського Союзу, значна частина яких розташована в поясі UTC+1, менша - в UTC і UTC+2, також ще переходять на зимовий час. Однак у серпні 2018 року Єврокомісія виступила з рекомендацією відмовитися від сезонної зміни часу в 2019 році, щоб держави-члени могли вирішити, чи відмовитися від цього механізму. Такі рекомендації прийнято за результатами масового опитування серед громадян країн ЄС, за підсумками якого 80% підтримали відмову від зимового часу.

Читайте також: Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинника

У березні 2019 року Європейський парламент підтримав припинення зміни літнього часу на зимовий із 2021 року. Країни ЄС, які вирішать постійно перебувати на літньому часі, мають востаннє перевести свої годинники в останню неділю березня 2021 року. А ті, хто вважатиме за краще зберегти стандартний (зимовий) час, зможуть зробити останню зміну часу в останню неділю жовтня 2021 року. Пропозицію Європарламенту має обговорити Рада ЄС для ухвалення остаточного рішення.

У північній півкулі перехід на літній/зимовий час використовується майже повсюдно в США, Канаді, Мексиці, а також на Кубі, в Ірані, Сирії, Йорданії, Лівані та Ізраїлі. У південній півкулі стрілки переводять в Австралії, Новій Зеландії, Чилі, низці штатів Бразилії і в Парагваї.

Відмовилися від переходу на літній час Японія, Китай, Індія, Сінгапур і низка інших країн. У Європі на зимовий час не переходять Ісландія, РФ і Білорусь.

В Україні в 2011 році було прийнято постанову про скасування переходу на зимовий час, проте пізніше її анулювали.

Читайте також: Україна 25 жовтня переходить на зимовий час

На початку жовтня 2020 року перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував у парламенті законопроєкт (№4201 "Про обчислення часу в Україні"), яким передбачається закріплення на території України єдиного київського часу і відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинника. За словами Стефанчука, проєкт закону також спрямовано на протидію агресії з боку РФ, яка на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановила свій час. "Закріплення на всій території України єдиного київського часу дозволить зміцнити наші оборонні позиції і сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - зазначив віцеспікер.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Государтвенный Пенсионный Фонд Норвегии на 25 октября 2020 года составляет 1 триллион 100 миллиардов долларов.
А знаете почему так много? Там нет Коломойского, Фирташа, Саши Стоматолога и Ведмедчука с Кучмой...
показати весь коментар
25.10.2020 07:14
+12
Додай ..Новінського . Ахметкі . Порошенко . Ярославського ..Герег т. д .
показати весь коментар
25.10.2020 07:20
+7
Порошенко и Гройсман на лето 2019 года оставили в Казначействе Украины слугам Кучмы и Коломойского плюсовое сальдо +150 миллиардов и 25 тонн золотовалютных резервов....,на сегодня Зеля просрал все ...и имеем минусс 400 миллиардов дыру в бюджетье...
Короновмирус сожрал?* Украина 25 октября переходит на зимнее время - Цензор.НЕТ 2307Болваны....
показати весь коментар
25.10.2020 07:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Когда они отменят , и мы отменим. Все просто
показати весь коментар
25.10.2020 10:49 Відповісти
Поки що ми сидимо в зеленій задниці, а не в ЄС і НАТО.
показати весь коментар
25.10.2020 09:47 Відповісти
-Тату, а чому півень так рано кукурікає?
-Мусить встигнути! Бо потім кури встануть і не дадуть йому і слова сказати...)))
показати весь коментар
25.10.2020 09:31 Відповісти
кто сумеет связать переход на зимнее время. с липецким рошеном Порошенко тот молодец. Ивану Петровичу Сидорову удалось связать с липецким рошеном переход на летнее время.
показати весь коментар
25.10.2020 09:55 Відповісти
Перевод стрелок даёт экономию эл. энергии на освещение летом. Зимой экономии нет, поэтому, что неважно, когда включать освещение - больше утром или больше вечером, поскольку длина светлого времени суток зимой намного больше, чем период бодрствования человека (примерно 16 часов), и куда не сдвигай время подъёма, а свет приходиться включать.
Летом экономия есть, если подстраиваться под Солнце. Длина светлого дня летом (примерно 16 часов) практически совпадает с периодом бодрствования человека. Можно вообще не пользоваться освещением, если начинать деятельность с восходом солнца и ложиться с заходом. Но в этом случае различные организации должны сдвигать начало работы на более раннее время путём использования плавающего графика, что крайне не удобно. Проще перевести стрелки часов.
Почему не желательно перевести стрелки на +1 час и так и оставить на летнем времени? Потому, что начало работы различных организаций не есть железный закон. То есть, начало работы большинства организаций устанавливают сами организации исходя из своих соображений. И, в основном, это соображения не экономии эл/энергии. Поэтому, если в режиме "лето/зима" магазин (завод, поликлиника) открывался в 8-00, то в режиме "только лето" магазин в один прекрасный день начнёт открываться в 9-00. И эффект от такого перевода стрелок исчезнет полностью. Потому, что так "удобнее", и "так было раньше". Потому, что коллектив скажет, что раньше мы вставали на работу на 1 час раньше только летом, а теперь круглый год, и нам это не нравиться. Поэтому нужно не стояние на одном времени, а переходы раз в полгода.
показати весь коментар
25.10.2020 11:43 Відповісти
...длина светлого времени суток зимой намного больше меньше.
показати весь коментар
25.10.2020 12:09 Відповісти
Вы не учитываете биологический ритм человека для конкретного часового пояса, который вырабатывался веками. И для человека наиболее комфортный и естественный ритм именно для так называемого зимнего времени. Посему, в случае отказа от перевода стрелок каждые полгода, нужно последний раз перевести стрелки на зимнее время и в нем и остаться.
показати весь коментар
25.10.2020 12:43 Відповісти
Негородские жители, а таких много, веками начинают свою трудовую деятельность по солнцу, то есть сдвигают время вставания, и никого это не напрягало и не напрягает. Это и есть нормальный биологический ритм, фаза которого медленно и циклично изменяется при изменении сезонов. И такой ритм вполне "комфортный и естественный".
Что касается остаться на одном времени (Вы предлагаете на зимнем), то я вижу, что Вы не поняли, что при этом, как я уже писал, эффект от такого одноразового перевода стрелок со временен (на следующий год) исчезает полностью. Очевидно, что европейские чиновники этого не понимают, и просто выполняют неумные хотелки своих избирателей.
показати весь коментар
25.10.2020 13:21 Відповісти
Эффекта ИМХО изначально никакого не было. И по-моему это уже доказано. А вот отрицательные моменты от данного перехода есть. И я что-то не припомню, чтобы как-то те же селяне сдвигали время по солнцу до данного перехода. К примеру на дойку вставали всегда в 4 утра. Независимо от сезона. Кормили живность тоже всегда в одно и то же время. И летом вставали рано просто светало раньше и всего то. За живностью ухаживали круглый год и всегда в одно и то же время. Вне зависимости от времени года. Посему и вставали засветло зимой. Т.е. на улице темно, а возле живности уже начинают пораться.
показати весь коментар
25.10.2020 13:42 Відповісти
Мой ответ предназначался Вам, но попал в общий поток. См. ниже.
показати весь коментар
25.10.2020 15:37 Відповісти
Самое лучшее время - астрономическое.
Задалбьівает когда тут летом рассвет в 3.30 ( мешает спать) , а закат в 19 (ограничивает активность на свежем воздухе).
То же про зиму. В 15 начинает темнеть.
Неужели нельзя найти какую- то золотую середину и на єтом остановиться.
показати весь коментар
25.10.2020 14:00 Відповісти
Эффект экономии электричества на освещение существует. Доказательстсво простое. Пусть человет активен 16 часов и спит 8 часов. Летом солнце светит те же 16 часов приблизительно (точность не нужна). Значит, если человек встаёт с солнцем и ложиться с солнцем, он совсем не пользуется искусственным освещением. Но если он ляжет после захода солнца спустя 2 часа, он будет спать утром при свете солнца те же 2 часа. То есть вечером он пользовался искусс. освещением.
Да, ухаживают за животными по часам. А кто мешает перенести дойку с 4-00 на 5-00 после перехода на летнее время? Или начать раньше, в 4-00, (то есть бывшие 3-00) хотя в первый день это будет непривычно, дольше входит в норму.
"...летом вставали рано просто светало раньше..." Так не просто же вставали от нечего делать, а пользовались возможностью использовать световой день. И не страдали от этого.
показати весь коментар
25.10.2020 14:18 Відповісти
Очень сомнительная экономия в виду наличия сведодиодного освещения. Кроме того у нас сейчас проблема со сбытом электроэнергии. Или Вы не в курсе в каком положении находится сейчас энергоатом? А электроприборы, которые люди используют и которые минимум на два порядка больше мощности чем лампа люди используют в любом случае при подъеме. Так что актуальность перехода по сезонному времени по-моему утрачена. Отрицательное влияние на организм человека и как следствие на болезни по-моему напрочь нивелирует экономический эффект.
показати весь коментар
25.10.2020 15:41 Відповісти
"Отрицательное влияние на организм человека" Это расхожий мэм. Это про то, что в весенне-осенний период вредно вставать на 1 час раньше. Чепуха. Я как раз и писал о том, что такое поведение человека более естественное, чем привязка к одному времени. Это вековые традиции - вставать ну не точно с солнцем, но привязывать подъём в какой-то мере к восходу и заходу солнца. Вы не видите в этом естественности, а я вижу. Поэтому я говорю не о вреде, а о пользе вставать раньше летом. Кстати, я заметил не один раз на себе, что за неделю до перехода на летнее время я просыпаюсь без будильника. Равно как и перед переходом на зимнее время вечерняя усталость наваливается где-то на 1 час раньше. Это говорит о том, что организм научился перестраиваться. Можно даже сказать, что мой организм требует возврата к более естественным ритмам. И это при том, что я ложусь довольно поздно. Так, что выкиньте из головы выдуманные страдания от раннего подъёма. Никакой он не ранний, а нормальный. А то, что большинство жалуется на то, что тяжело вставать, так этому есть другие причины.
Электроприборы (не считая освещения) люди используют, независимо от солнца, по этому мы не говорим об экономии на этих приборах.
Проблема со сбытом электроэнергии имеет появилась как следствие запутанности законодательства и прочего схематоза, но не означает, что "энергоатом" закапывает энергию в землю. Ещё один мэм. Трудно себе представить генератор, в котором нет функции "выкл" или "уменьшить".
показати весь коментар
25.10.2020 16:29 Відповісти
Ну кому как. Я себя чувствую нормально при переходе на зимнее время. Когда переходим на летнее минимум в течении недели ощущаю дискомфорт.
показати весь коментар
25.10.2020 17:32 Відповісти
Ну, вставать всегда трудно. Тут важно - по какой причине. Может просто надо раньше ложиться? Смешная причина, но, если задуматься, то надо в расчётах принимать какое-то конкретное время активности человека, в смысле "позже лёг - позже встал".
Вы правы относительно серьёзного уменьшения потребления электроэнергии на освещение за счёт применения светодиодных ламп. Это примерно в 5-8 раз. Было бы в 8-10 раз, если бы полностью отказались от люминисцентных ламп. Но уменьшение в 10 раз не означает ноль.
Поэтому тема экономии остаётся. Остаётся также тема вредности переходов.
В свете затрат государства на компенсацию владельцам "зелёной" энергетики экономия за счёт перевода стрелок может оказаться мизерной. Украина могла бы сэкономить гораздо больше, прекратив бесконечные дотации "зелёным" энергетикам. Можно оставить дотации на приобретение солнечных панелей, а дальше - тариф один для всех. Как на золото. "Зелёная" энергетика убыточна по определению. То есть, вопрос можно поставить так: "А зачем строились атомные электростанции?" Затем, что это самая дешёвая энергия, даже с учётом катастроф. Так зачем нам "зелёная энергетика?" Ответ: еврозелёные чиновники пропихнули проект развития этой энергетики методом создания совместных предприятий. То есть, есть люди в Украине, проталкивающие "зелёную" энергетику. Я не против евросотрудничества. Но "зелёная" энергетика нам не нужна в принципе, поскольку у нас есть атомные электростанции. Хотя для них тоже существует понятие "экономия". Износ ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов) зависит от производимой мощности. На сколько - не знаю, но знаю, что "зелёная" энергетика - в пролёте.
показати весь коментар
25.10.2020 17:52 Відповісти
Добавка. Этот пролёт будут компенсировать все жители Украины.
показати весь коментар
25.10.2020 17:57 Відповісти
В том то и дело, что тяжело заставить организм лечь раньше, а еще тяжелее встать раньше. Ну а относительно дешевизны ядерной энергетики - бабка надвое сказала. Вы учитываете цену самой генерации и никак не учитываете потери при хранении отработанного топлива и то какой вред это наносит окружающей среде. И, заметьте, не на годы - на века. За зеленой энергетикой все таки будущее. Я в этом более чем уверен. Но давать такого размера преференции тоже нельзя. Лучше действительно дотировать строительство станций, а не держать такой неоправданно высокий тариф. Кроме того этот тариф делает плохой имидж данному направлению развития энергетического комплекса в целом.
показати весь коментар
25.10.2020 18:00 Відповісти

"В том то и дело, что тяжело заставить организм лечь раньше, а еще тяжелее встать раньше." Я понимаю, сам такой. Но это вопрос внутренней дисциплины. Хорошо, что мы с Вами поняли, что вопрос не астрономический, как некоторые утверждают.
По поводу будущего за "зелёной" энергетикой. Это всё мэмы. Будущее за управляемой энергией, которая в единице объёма (или массы) содержит больше энергии. Плюс безопасность. Никто сейчас не говорит о безопасности термоядерной энергетики (управляемый термоядерный синтез), главное - получить такую возможность. Нельзя заранее сказать, что термоядерный синтез безопасен. Кто назовёт его "зелёным"? Хоть он явно не "зелёный" по причине не взрыва (хотя кто его знает), а его дороговизны. Деньги можно потратить на обустройство надёжных хранилищ ядерных отходов. Почему надо сразу считать, что хранилища ядерных отходов - это нечто невозможное, нереальное, занимающее большую площадь?, В Украине можно найти место (не бесплатно).
И слава Богу, что в Украине нет, благодаря атомным электростанциям, энергетического кризиса. И это хороший задел для развития промышленности, то есть для того, чтобы в содружестве европейских стран не стать изгоем.
показати весь коментар
25.10.2020 19:46 Відповісти
Деньги можно потратить на обустройство надёжных хранилищ ядерных отходов. Почему надо сразу считать, что хранилища ядерных отходов - это нечто невозможное, нереальное, занимающее большую площадь?, В Украине можно найти место (не бесплатно).

Можно конечно, тем самым переложив разгребание данного дерьма на плечи будущих поколений.

Хорошо, что мы с Вами поняли, что вопрос не астрономический, как некоторые утверждают.

А я и не утверждал подобного. Я говорил что есть достаточно большая категория людей, которые данный переход тяжело переносят. И дело тут не в самодисциплине. Заставить себя конечно возможно. А вот организм подобный переход нормально переносить заставить гораздо сложнее.
показати весь коментар
25.10.2020 20:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 