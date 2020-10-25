Україна 25 жовтня переходить на зимовий час
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
О четвертій годині ранку 25 жовтня годинники потрібно перевести на годину назад.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №509 від 13 травня 1996 року, щорічно в останню неділю жовтня о 4:00 стрілки годинників переводяться на одну годину назад, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Також щорічно в останню неділю березня о 3:00 стрілки годинників переводяться на літній час - на одну годину вперед.
Наразі стрілки годинника переводять у понад 70 країнах. Країни Європейського Союзу, значна частина яких розташована в поясі UTC+1, менша - в UTC і UTC+2, також ще переходять на зимовий час. Однак у серпні 2018 року Єврокомісія виступила з рекомендацією відмовитися від сезонної зміни часу в 2019 році, щоб держави-члени могли вирішити, чи відмовитися від цього механізму. Такі рекомендації прийнято за результатами масового опитування серед громадян країн ЄС, за підсумками якого 80% підтримали відмову від зимового часу.
У березні 2019 року Європейський парламент підтримав припинення зміни літнього часу на зимовий із 2021 року. Країни ЄС, які вирішать постійно перебувати на літньому часі, мають востаннє перевести свої годинники в останню неділю березня 2021 року. А ті, хто вважатиме за краще зберегти стандартний (зимовий) час, зможуть зробити останню зміну часу в останню неділю жовтня 2021 року. Пропозицію Європарламенту має обговорити Рада ЄС для ухвалення остаточного рішення.
У північній півкулі перехід на літній/зимовий час використовується майже повсюдно в США, Канаді, Мексиці, а також на Кубі, в Ірані, Сирії, Йорданії, Лівані та Ізраїлі. У південній півкулі стрілки переводять в Австралії, Новій Зеландії, Чилі, низці штатів Бразилії і в Парагваї.
Відмовилися від переходу на літній час Японія, Китай, Індія, Сінгапур і низка інших країн. У Європі на зимовий час не переходять Ісландія, РФ і Білорусь.
В Україні в 2011 році було прийнято постанову про скасування переходу на зимовий час, проте пізніше її анулювали.
На початку жовтня 2020 року перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував у парламенті законопроєкт (№4201 "Про обчислення часу в Україні"), яким передбачається закріплення на території України єдиного київського часу і відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинника. За словами Стефанчука, проєкт закону також спрямовано на протидію агресії з боку РФ, яка на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановила свій час. "Закріплення на всій території України єдиного київського часу дозволить зміцнити наші оборонні позиції і сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - зазначив віцеспікер.
Будь ласка, зачекайте...
-Мусить встигнути! Бо потім кури встануть і не дадуть йому і слова сказати...)))
Летом экономия есть, если подстраиваться под Солнце. Длина светлого дня летом (примерно 16 часов) практически совпадает с периодом бодрствования человека. Можно вообще не пользоваться освещением, если начинать деятельность с восходом солнца и ложиться с заходом. Но в этом случае различные организации должны сдвигать начало работы на более раннее время путём использования плавающего графика, что крайне не удобно. Проще перевести стрелки часов.
Почему не желательно перевести стрелки на +1 час и так и оставить на летнем времени? Потому, что начало работы различных организаций не есть железный закон. То есть, начало работы большинства организаций устанавливают сами организации исходя из своих соображений. И, в основном, это соображения не экономии эл/энергии. Поэтому, если в режиме "лето/зима" магазин (завод, поликлиника) открывался в 8-00, то в режиме "только лето" магазин в один прекрасный день начнёт открываться в 9-00. И эффект от такого перевода стрелок исчезнет полностью. Потому, что так "удобнее", и "так было раньше". Потому, что коллектив скажет, что раньше мы вставали на работу на 1 час раньше только летом, а теперь круглый год, и нам это не нравиться. Поэтому нужно не стояние на одном времени, а переходы раз в полгода.
большеменьше.
Что касается остаться на одном времени (Вы предлагаете на зимнем), то я вижу, что Вы не поняли, что при этом, как я уже писал, эффект от такого одноразового перевода стрелок со временен (на следующий год) исчезает полностью. Очевидно, что европейские чиновники этого не понимают, и просто выполняют неумные хотелки своих избирателей.
Задалбьівает когда тут летом рассвет в 3.30 ( мешает спать) , а закат в 19 (ограничивает активность на свежем воздухе).
То же про зиму. В 15 начинает темнеть.
Неужели нельзя найти какую- то золотую середину и на єтом остановиться.
Да, ухаживают за животными по часам. А кто мешает перенести дойку с 4-00 на 5-00 после перехода на летнее время? Или начать раньше, в 4-00, (то есть бывшие 3-00) хотя в первый день это будет непривычно, дольше входит в норму.
"...летом вставали рано просто светало раньше..." Так не просто же вставали от нечего делать, а пользовались возможностью использовать световой день. И не страдали от этого.
Электроприборы (не считая освещения) люди используют, независимо от солнца, по этому мы не говорим об экономии на этих приборах.
Проблема со сбытом электроэнергии имеет появилась как следствие запутанности законодательства и прочего схематоза, но не означает, что "энергоатом" закапывает энергию в землю. Ещё один мэм. Трудно себе представить генератор, в котором нет функции "выкл" или "уменьшить".
Вы правы относительно серьёзного уменьшения потребления электроэнергии на освещение за счёт применения светодиодных ламп. Это примерно в 5-8 раз. Было бы в 8-10 раз, если бы полностью отказались от люминисцентных ламп. Но уменьшение в 10 раз не означает ноль.
Поэтому тема экономии остаётся. Остаётся также тема вредности переходов.
В свете затрат государства на компенсацию владельцам "зелёной" энергетики экономия за счёт перевода стрелок может оказаться мизерной. Украина могла бы сэкономить гораздо больше, прекратив бесконечные дотации "зелёным" энергетикам. Можно оставить дотации на приобретение солнечных панелей, а дальше - тариф один для всех. Как на золото. "Зелёная" энергетика убыточна по определению. То есть, вопрос можно поставить так: "А зачем строились атомные электростанции?" Затем, что это самая дешёвая энергия, даже с учётом катастроф. Так зачем нам "зелёная энергетика?" Ответ: еврозелёные чиновники пропихнули проект развития этой энергетики методом создания совместных предприятий. То есть, есть люди в Украине, проталкивающие "зелёную" энергетику. Я не против евросотрудничества. Но "зелёная" энергетика нам не нужна в принципе, поскольку у нас есть атомные электростанции. Хотя для них тоже существует понятие "экономия". Износ ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов) зависит от производимой мощности. На сколько - не знаю, но знаю, что "зелёная" энергетика - в пролёте.
"В том то и дело, что тяжело заставить организм лечь раньше, а еще тяжелее встать раньше." Я понимаю, сам такой. Но это вопрос внутренней дисциплины. Хорошо, что мы с Вами поняли, что вопрос не астрономический, как некоторые утверждают.
По поводу будущего за "зелёной" энергетикой. Это всё мэмы. Будущее за управляемой энергией, которая в единице объёма (или массы) содержит больше энергии. Плюс безопасность. Никто сейчас не говорит о безопасности термоядерной энергетики (управляемый термоядерный синтез), главное - получить такую возможность. Нельзя заранее сказать, что термоядерный синтез безопасен. Кто назовёт его "зелёным"? Хоть он явно не "зелёный" по причине не взрыва (хотя кто его знает), а его дороговизны. Деньги можно потратить на обустройство надёжных хранилищ ядерных отходов. Почему надо сразу считать, что хранилища ядерных отходов - это нечто невозможное, нереальное, занимающее большую площадь?, В Украине можно найти место (не бесплатно).
И слава Богу, что в Украине нет, благодаря атомным электростанциям, энергетического кризиса. И это хороший задел для развития промышленности, то есть для того, чтобы в содружестве европейских стран не стать изгоем.
Можно конечно, тем самым переложив разгребание данного дерьма на плечи будущих поколений.
Хорошо, что мы с Вами поняли, что вопрос не астрономический, как некоторые утверждают.
А я и не утверждал подобного. Я говорил что есть достаточно большая категория людей, которые данный переход тяжело переносят. И дело тут не в самодисциплине. Заставить себя конечно возможно. А вот организм подобный переход нормально переносить заставить гораздо сложнее.