Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні о 08.00 відкриваються дільниці для голосування на місцевих виборах, на яких українці обиратимуть депутатів місцевої, районної чи обласної рад та голів територіальних громад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дільниці закриються о 20:00.
У ніч на неділю Україна перейшла на зимовий час: о 4:00 годинник перевели на одну годину назад.
За даними Центральної виборчої комісії, на місцевих виборах у неділю буде обиратися 1 780 депутатів обласних рад і міської ради Києва, 5 366 депутатів районних рад, 11 124 депутати міських рад, 562 депутати районних рад у містах із районним поділом, 10 284 депутати селищних рад, 14 006 депутатів сільських рад, 370 міських голів, 428 селищних голів, 623 сільські голови.
Одночасно з виборами відбуватиметься ініційоване президентом Володимиром Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
Вперше Україна проводить вибори в умовах пандемії COVID-19 у світі і непростої епідеміологічної ситуації всередині країни. У зв'язку з цим в Кабінеті Міністрів рекомендували виборцям не брати дітей на виборчі дільниці, обробляти руки дезінфекторами перед входом до приміщення, на дільницях перебувати в респіраторі або захисній масці, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися особистими ручками під час голосування. У разі виявлення підвищеної температури пропонується голосувати в ізольованій кабінці і скористатися окремою виборчою скринькою.
У приміщеннях буде нанесено розмітку, яка вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців, на вхід і на вихід, мають бути розділені. Крім того, рекомендується в приміщенні одночасне перебування виборців із розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів.
Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування. Для цього потрібно не пізніше 20:00 останньої п'ятниці перед днем виборів подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров'я. Члени комісії, які забезпечують голосування за місцем самоізоляції виборців, мають бути в масках, рукавичках, захисних щитках і після кожного відвідування проводити утилізацію засобів захисту.
Відповідно до норм Виборчого кодексу, виборча система залежить від кількості виборців в адміністративній одиниці. У територіальних громадах, де менше 10 тис. виборців, депутатів обиратимуть за звичною мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних округах. Тут кандидатами можна стати як від політичних партій, так і шляхом самовисування.
У громадах, де виборців більше 10 тис., діє нова для України система пропорційного представництва з відкритими виборчими списками. Кандидатів у депутати таких рад висувають лише політичні партії, проте виборець голосує не тільки за партію, а й за конкретного кандидата в її регіональному списку і таким чином впливає на шанси кандидата бути обраним незалежно від його порядкового номера в списку.
На виборах до такої ради бюлетень міститиме зліва назву партії (і прізвище кандидата єдиного виборчого списку, який не бере участі в персоналізованому голосуванні, адже гарантовано пройде до ради, якщо партія подолає прохідний бар'єр), посередині два квадратики для голосування, а праворуч - список прізвищ з 5-12 кандидатами від цієї партії. Отже, в першому квадратику необхідно поставити позначку за партію, а в другому квадратику вписати за трафаретом номер кандидата від цієї партії (від 1 до 12).
Будь ласка, зачекайте...
ПиСи...Як може адекватна особь з ранку до ночі щоденно ганьбити народ, котрий абсолютною більшістю не забажав коронувати на пожитттеве царство ідола холуїв?
кстати, по поводу "абсолютного большинства" - за зеленое недоразумение проголосовало всего 13.5 млн. что составляет всего 37% от числа выборцев (35,6 млн) и чуть больше 30 % от всех жителей Украины. так что сосямба зеленожопая макака.
"Тщатєльнєє надо, тщатєльнєє!"
за пороха проголосовало 4.4 млн. что составляет 12,4% от числа выборцев или 10,5% от общего числа граждан Украины
а теперь погугли что такое "статистическая погрешность" и сколько она составляет.
я знал что зеленожопые макаки идиоты, но чтобы настолько....
ПиСи ...Тільки не треба казати, що то "підтримка партії"! 99,99% - якщо б не було в голові колони прізвища Самого!!! - партія пролітала повз ВР "як фанєра над Вроттердамом"! Є сумніви - подивиться на НаркФронт!
...21 июля 2019 года в Украине прошли выборы в Верховную раду.
Партия «Европейская солидарность» получила 8,18 % (1 196 256 голоса),
мы говорим о выборах президента про которые ты рассказывал о "абсолютное большинство" потому как на выборах в ВР твои дубинские и ткаченки набрали аж 43% от пришедших что составило аж 6,3 млн выборцев. жри... скот
Ще раз: Пєдро "ізбірался" у дві спроби. Перша спроба - 75,6% від виборців "проти", друга спроба - 91,8% від виборців "проти". Крапка. Усе інше - від лукавого.
ты можешь и дальше видять жопой как проститутка - это тебе идет даже. и привыкать тебе не надо. но факт остается фактом - ты пытался соврать, я тебя поймал на брехне. вывод - ты дегенерат
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Так! І що з того?
что пора меняться."
Марк Твен
С 00:00 субботы, 24 октября
...кандидатам и партиям в этот день запрещено ...распространять агитацию в СМИ....публично призывать голосовать "за" или "против" определенных людей или политсил, а также публично оценивать их деятельность.
Согласно украинскому законодательству, за агитацию в день тишины несут ответственность только интернет-СМИ.
ПиСи...Де заводятся адепти другого приходу - "пропал дом"...
...Согласно украинскому законодательству, за агитацию в день тишины несут ответственность только интернет-СМИ.
я приватна особа , виборець, і висловлюю СВОЮ ДУМКУ, так , що гуляй вася
...Любая политическая реклама считается незаконной и приведет к неприятным последствиям для тех кандидатов и партий, в чьих интересах она проводится.
**** с этих вопросов, если сто раз писали петиции и каждый раз получали болт. даже ПАП высрал про оружие петицию - не на часі.
Офигенно - прямо посылают на Путина с петициями, а тут 5 вопросиков - пшли в ж.
- Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення зеленського за корупцію в особливо великих розмірах та сдачу нац інтересів?
"за ночь из выборного участка расположенного в школе исчезло 200 бюллетеней на выборы городского головы"
Margo@Margo1370 11 ч
От якби можна було сьогодні в ночі перевести годинник на два роки назад...
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