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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) дільниці (31)

Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування

В Україні о 08.00 відкриваються дільниці для голосування на місцевих виборах, на яких українці обиратимуть депутатів місцевої, районної чи обласної рад та голів територіальних громад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дільниці закриються о 20:00.

У ніч на неділю Україна перейшла на зимовий час: о 4:00 годинник перевели на одну годину назад.

За даними Центральної виборчої комісії, на місцевих виборах у неділю буде обиратися 1 780 депутатів обласних рад  і міської ради Києва, 5 366 депутатів районних рад, 11 124 депутати міських рад, 562 депутати районних рад у містах із районним поділом, 10 284 депутати селищних рад, 14 006 депутатів сільських рад, 370 міських голів, 428 селищних голів, 623 сільські голови.

Одночасно з виборами відбуватиметься ініційоване президентом Володимиром Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

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Вперше Україна проводить вибори в умовах пандемії COVID-19 у світі і непростої епідеміологічної ситуації всередині країни. У зв'язку з цим в Кабінеті Міністрів рекомендували виборцям не брати дітей на виборчі дільниці, обробляти руки дезінфекторами перед входом до приміщення, на дільницях перебувати в респіраторі або захисній масці, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися особистими ручками під час голосування. У разі виявлення підвищеної температури пропонується голосувати в ізольованій кабінці і скористатися окремою виборчою скринькою.

У приміщеннях буде нанесено розмітку, яка вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців, на вхід і на вихід, мають бути розділені. Крім того, рекомендується в приміщенні одночасне перебування виборців із розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування. Для цього потрібно не пізніше 20:00 останньої п'ятниці перед днем ​​виборів подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров'я. Члени комісії, які забезпечують голосування за місцем самоізоляції виборців, мають бути в масках, рукавичках, захисних щитках і після кожного відвідування проводити утилізацію засобів захисту.

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Відповідно до норм Виборчого кодексу, виборча система залежить від кількості виборців в адміністративній одиниці. У територіальних громадах, де менше 10 тис.  виборців, депутатів обиратимуть за звичною мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних округах. Тут кандидатами можна стати як від політичних партій, так і шляхом самовисування.

У громадах, де виборців більше 10 тис., діє нова для України система пропорційного представництва з відкритими виборчими списками. Кандидатів у депутати таких рад висувають лише політичні партії, проте виборець голосує не тільки за партію, а й за конкретного кандидата в її регіональному списку і таким чином впливає на шанси кандидата бути обраним незалежно від його порядкового номера в списку.

На виборах до такої ради бюлетень міститиме зліва назву партії (і прізвище кандидата єдиного виборчого списку, який не бере участі в персоналізованому голосуванні, адже гарантовано пройде до ради, якщо партія подолає прохідний бар'єр), посередині два квадратики для голосування, а праворуч - список прізвищ з 5-12 кандидатами від цієї партії. Отже, в першому квадратику необхідно поставити позначку за партію, а в другому квадратику вписати за трафаретом номер кандидата від цієї партії (від 1 до 12).
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Топ коментарі
+24
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 2895
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25.10.2020 08:34
+13
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 8688
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25.10.2020 08:42
+13
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 6030
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25.10.2020 08:46
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Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 2895
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25.10.2020 08:34 Відповісти
і портрет фуйла на стіну
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25.10.2020 08:37 Відповісти
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 2179
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25.10.2020 09:16 Відповісти
За кого ж проголосують зебіли? Їх досить 73%?
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25.10.2020 08:34 Відповісти
Цирк відкрився , вистава розпочалась !!!))
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25.10.2020 08:58 Відповісти
Люди добрі, ось і чергові вибори. А значить вам знову доведеться обирати тих кого будете проклинати наступні пять років, а ті кого ви виберете, будуть хто потихеньку, хто гучно обкрадати вас та цинічно брехати вам про те, що вони зробили "видатного" і про ваше світле майбутнє. То ж віднесіться до цього важливого дійства з повною серйозністю та відповідальністю, щоб всі отримали по заслугам своїм.....
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25.10.2020 08:37 Відповісти
Достатньо переглянути статистичні дані, щоб зробити висновок про недолугість народу.
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25.10.2020 08:38 Відповісти
знов илітє не пощастило з народом...Чемодан - вокзал - ...

ПиСи...Як може адекватна особь з ранку до ночі щоденно ганьбити народ, котрий абсолютною більшістю не забажав коронувати на пожитттеве царство ідола холуїв?
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25.10.2020 08:51 Відповісти
Дурнику, ти краще задайся питанням, як твойо тупоє "большинство" коронувало клоуна, який ганьбить свою країну?
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25.10.2020 08:54 Відповісти
как это "не забажал"? как раз дебилы-холуи забажали и теперь жрут зеленое говно полными ложками

кстати, по поводу "абсолютного большинства" - за зеленое недоразумение проголосовало всего 13.5 млн. что составляет всего 37% от числа выборцев (35,6 млн) и чуть больше 30 % от всех жителей Украины. так что сосямба зеленожопая макака.
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25.10.2020 08:55 Відповісти
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 5150 Нуууу....У такому випадку, по вашій логікє, галасунов за ***** Рихфигваматора - на рівні статпогрішності!

"Тщатєльнєє надо, тщатєльнєє!"
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25.10.2020 09:07 Відповісти
ты таки тупой. математика тебе плохо давалась в школе?
за пороха проголосовало 4.4 млн. что составляет 12,4% от числа выборцев или 10,5% от общего числа граждан Украины
а теперь погугли что такое "статистическая погрешность" и сколько она составляет.
я знал что зеленожопые макаки идиоты, но чтобы настолько....
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25.10.2020 09:11 Відповісти
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 9779 ідол отримав підтримку загалом на рівні 8% .З ціх 8% - частина куплені, частина - родичі. Отож, залишки від двух частин - і є адепти. 3% - ото і є "чавунний" електорат вождя каманчєй. Мабуть рівно стільки, скільки має (навіть, мабуть, і сьогодні) родич ліддера - бжоляр. Крапка. Є сумніви з відсотками - подивиться рейтінг у ВР 19 року.

ПиСи ...Тільки не треба казати, що то "підтримка партії"! 99,99% - якщо б не було в голові колони прізвища Самого!!! - партія пролітала повз ВР "як фанєра над Вроттердамом"! Є сумніви - подивиться на НаркФронт! Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 5194
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25.10.2020 09:37 Відповісти
бл ну купи наконец калькулятор. я тебе все цифры разложил. что тебе дегенерату еще не понятно?
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25.10.2020 09:44 Відповісти
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 1693
...21 июля 2019 года в Украине прошли выборы в Верховную раду.

Партия «Европейская солидарность» получила 8,18 % (1 196 256 голоса),
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25.10.2020 09:52 Відповісти
*** туполрылая скотина!!!
мы говорим о выборах президента про которые ты рассказывал о "абсолютное большинство" потому как на выборах в ВР твои дубинские и ткаченки набрали аж 43% от пришедших что составило аж 6,3 млн выборцев. жри... скот
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25.10.2020 09:57 Відповісти
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 2705 При чому тут "твои дубинские и ткаченки" до 92% громадян - виборців, котрі голосували за різноманітні партії окрім *****?

Ще раз: Пєдро "ізбірался" у дві спроби. Перша спроба - 75,6% від виборців "проти", друга спроба - 91,8% від виборців "проти". Крапка. Усе інше - від лукавого.
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25.10.2020 10:08 Відповісти
ты имбецил. по твоей логике большинство было против партии твоего зеленого недомерка.
ты можешь и дальше видять жопой как проститутка - это тебе идет даже. и привыкать тебе не надо. но факт остается фактом - ты пытался соврать, я тебя поймал на брехне. вывод - ты дегенерат
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25.10.2020 10:11 Відповісти
по твоей логике большинство было против партии твоего зеленого недомерка
-------------------------------------------
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 5600 Так! І що з того?
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25.10.2020 10:33 Відповісти
але найшлось таки 4 522 450 жополизів.
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25.10.2020 09:08 Відповісти
не. вас обрыганов лижущих сраку зеленой мрази и бене было 13.5 млн. не путай!
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25.10.2020 09:12 Відповісти
Ось тому й погнали ссаною тряпкою петюню та його паству.
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25.10.2020 09:53 Відповісти
погнать ты можешь только соску свою и белку после пятничного стекломоя
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25.10.2020 09:58 Відповісти
Большинство из тех, кто не пошел на выборы, не пошли по причине "лень и какаяразница". Как ты думаешь, кто бы выиграл при явке в 100%?
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25.10.2020 09:23 Відповісти
" Если вы заметили ,что вы на стороне большинства ,это верный признак того ,
что пора меняться."
Марк Твен
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25.10.2020 09:33 Відповісти
Поэтому нормальные должны посетить участки.
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25.10.2020 08:55 Відповісти
Нормальні,це хто???
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25.10.2020 09:00 Відповісти
А якщо вибір між хабарниками та зрадниками?
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25.10.2020 08:38 Відповісти
Українці,як завжди, отримали можливість оцінювати пропонуєме лайно за консистенцією ,або ароматом !!))
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25.10.2020 09:01 Відповісти
А шо, в смартфоне ищо не галасуем?
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25.10.2020 08:37 Відповісти
Поскольку агитация сегодня запрещена, просто посылайте зебильё с их "5 вопросами" на х#й. Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 9495
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25.10.2020 08:38 Відповісти
25 хв стояв в черзі, але проголосував.
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25.10.2020 08:38 Відповісти
а на 5 питань?!
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25.10.2020 08:42 Відповісти
ще в другій черзі стоїть
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25.10.2020 08:53 Відповісти
Я не зебуїн
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25.10.2020 12:11 Відповісти
На выборы лазают только конченый лохторат прокачать свое убогое ЧСЗ - отметиться как псина под забором ссаками о том что вот оно я явилося со своим никому ненужным убогим мнением.
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25.10.2020 08:42 Відповісти
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 8688
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25.10.2020 08:42 Відповісти
А що, після заборони агітації у день виборів, свідкам другого приходу Закон до дупи? Треба заскриніти порушення Закону.

С 00:00 субботы, 24 октября
...кандидатам и партиям в этот день запрещено ...распространять агитацию в СМИ....публично призывать голосовать "за" или "против" определенных людей или политсил, а также публично оценивать их деятельность.
Согласно украинскому законодательству, за агитацию в день тишины несут ответственность только интернет-СМИ.

ПиСи...Де заводятся адепти другого приходу - "пропал дом"...
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25.10.2020 10:23 Відповісти
я приватна особа , виборець, і висловлюю СВОЮ ДУМКУ, так , що гуляй вася Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 2308
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25.10.2020 10:28 Відповісти
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 3161 Ще раз:

...Согласно украинскому законодательству, за агитацию в день тишины несут ответственность только интернет-СМИ.
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25.10.2020 10:36 Відповісти
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 3691 ще раз:

я приватна особа , виборець, і висловлюю СВОЮ ДУМКУ, так , що гуляй вася Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 3520
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25.10.2020 10:44 Відповісти
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 8211

...Любая политическая реклама считается незаконной и приведет к неприятным последствиям для тех кандидатов и партий, в чьих интересах она проводится.
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25.10.2020 10:46 Відповісти
Ведмедчук недавно был в Москве в гостях у КГБиста.значит будет 73 % за адвоката Витю.... Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 6557Кибервойска РАБссии любьят цифру за 70%
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25.10.2020 08:45 Відповісти
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 6030
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25.10.2020 08:46 Відповісти
Я уже, и на 5 вопросов ответил вернее нарисовал направление в котором двигаться нашей шмаркле
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25.10.2020 08:53 Відповісти
я тільки готуюсь до цієї"теплої" зустрічі з сцикунами з їхніми 5 ма питаннями. Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 6607
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25.10.2020 08:56 Відповісти
"Радастним шагом,с песней весёлой...."!!!)))
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25.10.2020 09:09 Відповісти
Зе решился, вся власть на места, почти 30 лет никто не решился, только звездели. Скоро институт президенства перейдет в категорию клоунады.
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25.10.2020 08:46 Відповісти
Символично, что именно в день выборов время перевели на час в прошлое.
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25.10.2020 08:46 Відповісти
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 7225
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25.10.2020 08:47 Відповісти
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25.10.2020 08:47 Відповісти
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 8075
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25.10.2020 08:49 Відповісти
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 8699Шариков ты за кого?за серп и молот....,а ты Швондер?я за то Шарикова.... Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 6677 Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 6677
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25.10.2020 08:50 Відповісти
хрен им, мало того что мона заразиться, так еще и обезьяны со своими вопросами.
**** с этих вопросов, если сто раз писали петиции и каждый раз получали болт. даже ПАП высрал про оружие петицию - не на часі.
Офигенно - прямо посылают на Путина с петициями, а тут 5 вопросиков - пшли в ж.
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25.10.2020 08:51 Відповісти
Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 71 Местные выборы-2020: в Украине открылись участки для голосования - Цензор.НЕТ 4335
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25.10.2020 08:54 Відповісти
1 питання від народу України:
- Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення зеленського за корупцію в особливо великих розмірах та сдачу нац інтересів?
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25.10.2020 08:56 Відповісти
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 6867
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25.10.2020 08:57 Відповісти
Професор помилявся.
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 6033
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25.10.2020 09:06 Відповісти
финал праздника популизма.....
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25.10.2020 08:59 Відповісти
Апогей!!)))
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25.10.2020 09:06 Відповісти
новости местные
"за ночь из выборного участка расположенного в школе исчезло 200 бюллетеней на выборы городского головы"
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25.10.2020 09:01 Відповісти
Вже бачив як лохторат з ціпками посунув до школи. За 5 хвилин до восьмої. Тепер вже лізуть назад ощасливлені. Ось ми вам покажемо! Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 5855
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25.10.2020 09:03 Відповісти
Зроблят разом !!))
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25.10.2020 09:07 Відповісти
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 3311
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25.10.2020 09:05 Відповісти
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 8146Гуляй народ Бухай,Короновирусом закусывай.... Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 7801
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25.10.2020 09:08 Відповісти
"Гуляй рванина ,от рубля и више!"!!!)))
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25.10.2020 09:11 Відповісти







Margo@Margo1370 11 ч

От якби можна було сьогодні в ночі перевести годинник на два роки назад...
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25.10.2020 09:13 Відповісти
Надеюсь что эти выборы положат начало и отправят клоуна на свалку истории.
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25.10.2020 09:29 Відповісти
НЕ ПІДУ І ЖІНКУ НЕ ПУЩУ!
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25.10.2020 09:31 Відповісти
Вибори ....вибори.... Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 9591
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...
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25.10.2020 09:45 Відповісти
и ты дмитрик такой же как кандидаты от зеленой шмаркли. не стесняйся. ты чел тут известный. как французский писатель фантаст
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25.10.2020 10:00 Відповісти
Мусорам ..роботи підвалило . Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 4388
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25.10.2020 10:01 Відповісти
точно. можешь джамалку с этим поздравить. у него сенокос. на ремонт собирает
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25.10.2020 10:02 Відповісти
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 3716 Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 6073
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25.10.2020 10:00 Відповісти
Хто прогоосує за ЗЕлених шмаркль, за мойш, зажопників, нашокраївцій і прочу сепарську сволоту - хай вам і вашим нащадкам до сьомого коліна гикається і відригається Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 5792
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25.10.2020 10:10 Відповісти
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 1619 Навіть й голки у ляльки вже повштрикали?
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25.10.2020 10:44 Відповісти
Навіщо бавитися з ляльками? Упевнений, що незабаром прийде час, коли ножі в горлянки треба буде встромляти.
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25.10.2020 11:20 Відповісти
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 5464Профессор Преображенский..вы Гитлер советского быдла,вас к власти не ДОПУСТИМ... Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 2707
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25.10.2020 11:18 Відповісти
Профессор купите журналы для детей Германии?НЕ ХОЧУ....Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 8285
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25.10.2020 11:28 Відповісти
Всего 2 диалога,а понятно все на 500 лет ВПЕРЕД Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 1133
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25.10.2020 11:32 Відповісти
Володимир Зеленський вже проголосував на місцевих виборах. До нього намагалася дістатися жінка, яка свистіла у свисток. Потім вона підняла спідницю, на подолі якої було написано ZEXIST. Також виявилося, що жінка без спіднього, а її лобкове волосся пофарбоване у зелений колір.
Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 1666
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25.10.2020 11:58 Відповісти
Президент имеет право делать все, что ему заблагорассудится, несмотря на Конституцию и Законы Украины. Это говорят судьи конституционного суда.Может пора их проверить на профпригодность.
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25.10.2020 12:06 Відповісти
Дебильный график работы участков.За ,,бортом,,остались тысячи народа работающих по сменно в том числе и я.У мненя график работы с 8 до 20-ти.а для этого нужен 1 час чтобы до нен добраться и 1 час чтобы вернуться.
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25.10.2020 12:31 Відповісти
P.S.Ведь не зря же раньше избирательные участки открывались в 6 часов.
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25.10.2020 12:33 Відповісти
 
 