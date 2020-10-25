Місцеві вибори-2020: в Україні відкрилися дільниці для голосування

В Україні о 08.00 відкриваються дільниці для голосування на місцевих виборах, на яких українці обиратимуть депутатів місцевої, районної чи обласної рад та голів територіальних громад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дільниці закриються о 20:00.

У ніч на неділю Україна перейшла на зимовий час: о 4:00 годинник перевели на одну годину назад.

За даними Центральної виборчої комісії, на місцевих виборах у неділю буде обиратися 1 780 депутатів обласних рад і міської ради Києва, 5 366 депутатів районних рад, 11 124 депутати міських рад, 562 депутати районних рад у містах із районним поділом, 10 284 депутати селищних рад, 14 006 депутатів сільських рад, 370 міських голів, 428 селищних голів, 623 сільські голови.

Одночасно з виборами відбуватиметься ініційоване президентом Володимиром Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

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Вперше Україна проводить вибори в умовах пандемії COVID-19 у світі і непростої епідеміологічної ситуації всередині країни. У зв'язку з цим в Кабінеті Міністрів рекомендували виборцям не брати дітей на виборчі дільниці, обробляти руки дезінфекторами перед входом до приміщення, на дільницях перебувати в респіраторі або захисній масці, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися особистими ручками під час голосування. У разі виявлення підвищеної температури пропонується голосувати в ізольованій кабінці і скористатися окремою виборчою скринькою.

У приміщеннях буде нанесено розмітку, яка вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців, на вхід і на вихід, мають бути розділені. Крім того, рекомендується в приміщенні одночасне перебування виборців із розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування. Для цього потрібно не пізніше 20:00 останньої п'ятниці перед днем ​​виборів подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров'я. Члени комісії, які забезпечують голосування за місцем самоізоляції виборців, мають бути в масках, рукавичках, захисних щитках і після кожного відвідування проводити утилізацію засобів захисту.

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Відповідно до норм Виборчого кодексу, виборча система залежить від кількості виборців в адміністративній одиниці. У територіальних громадах, де менше 10 тис. виборців, депутатів обиратимуть за звичною мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних округах. Тут кандидатами можна стати як від політичних партій, так і шляхом самовисування.

У громадах, де виборців більше 10 тис., діє нова для України система пропорційного представництва з відкритими виборчими списками. Кандидатів у депутати таких рад висувають лише політичні партії, проте виборець голосує не тільки за партію, а й за конкретного кандидата в її регіональному списку і таким чином впливає на шанси кандидата бути обраним незалежно від його порядкового номера в списку.

На виборах до такої ради бюлетень міститиме зліва назву партії (і прізвище кандидата єдиного виборчого списку, який не бере участі в персоналізованому голосуванні, адже гарантовано пройде до ради, якщо партія подолає прохідний бар'єр), посередині два квадратики для голосування, а праворуч - список прізвищ з 5-12 кандидатами від цієї партії. Отже, в першому квадратику необхідно поставити позначку за партію, а в другому квадратику вписати за трафаретом номер кандидата від цієї партії (від 1 до 12).