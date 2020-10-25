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Любые опросы возле избирательных участков после голосования правомерны, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Любые опросы возле избирательных участков после голосования правомерны, - Аваков

Никакие опросы, проводящиеся за пределами избирательного участка после голосования, в том числе экзит-полы, не противоречат действующему украинскому законодательству.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Опрос вне избирательного участка - не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", - цитирует Авакова пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

При этом отмечается, что существует определенный порядок проведения опроса - интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

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Напомним, одновременно с местными выборами 25 октября проходит инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
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Топ комментарии
+19
Раз так, то отвечай, Рюкзаков: вы с Зелей сами свалите, или вас вперёд ногами вынесут? Любые опросы возле избирательных участков после голосования правомерны, - Аваков - Цензор.НЕТ 4553
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25.10.2020 11:16
+16
не свисти, это не законно и как раз очень хорошо раскрывает того. кто этот опрос затеял
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25.10.2020 11:16
+15
Аваков лжет.
На урнах-мусорках опрашивающих написано, что это опрос от преЗедента, что приравнивается к агитации за его партию, которую он открьіто пиарил в своих поездках по Украине, вьіступая на трибунах с логотипом "Зе".

Но "майдановец" Авакян этого в упор не видел.
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25.10.2020 11:31
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Сама реклама этого "опроса" в день выборов уже являться агитацией!
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25.10.2020 11:36 Ответить
За кого агитируют? Или президент в местных выборах участвует?
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25.10.2020 11:40 Ответить
кто финансирует этот "опорос"?
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25.10.2020 11:42 Ответить
За партию президента. Типа мы такие хорошие, дайте нам ещё шанс...
Охлос ведётся.
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25.10.2020 11:45 Ответить
Ладно Ааков , давай так ,обратимся в Лондонский суд или ЕСПЧ ,что они скажут😡😡😡
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25.10.2020 11:37 Ответить
Аваков своё ещё за убийство Сашка Белого не отсидел, а вы уже его за опросники хотите привлечь.
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25.10.2020 11:55 Ответить
Аваков
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25.10.2020 11:37 Ответить
Глава ДВК №800708 в г.Киеве после принятия у меня заявы и акта про нарушение звонила своему начальству из ЦВК.

Начальство из ЦВК приказало вызвать полицию и гнать опросника сраной метлой.

Копии принятых у меня Главой ДВК документов отправил в Демсокиру и ЕС.
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25.10.2020 11:37 Ответить
Авакян такой же юрист как и зебил. Страна, в которой безпредельщики жарят лохов. Остальние 25% нормальниз людей находятся в постоянном шоке, наблюдая єто.
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25.10.2020 11:37 Ответить
"Будь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні" - опитування правомірні.

Неправомірні корупційні дії держслужбовців...
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25.10.2020 11:41 Ответить
соц опрос проводят методом опроса, а тут типа бланки, урны с печатями - изначально закос под официальное мероприятие результат которого имеет законную силу., и все официально считает комиссия а не хз кто. то есть налицо спланированное мошенничество с нарушением полномочий
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25.10.2020 11:45 Ответить
Метод анкети́рования - психологический вербально-коммуникативный метод, в котором в качестве средства для сбора сведений от респондента используется специально оформленный список вопросов - анкета. В социологии анкетирование - это метод опроса, используемый для составления статических (однократное анкетирование) или динамических (при многократном анкетировании) статистических представлений о состоянии общества, общественного мнения, состояния политической, социальной и прочей напряжённости с целью прогнозирования действий или событий.
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25.10.2020 11:49 Ответить
Це і так зрозуміло..........
Ніхто ж не влаштовує істерики через екзитполи.
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25.10.2020 11:47 Ответить
на каких экзитполах люди заполняют бюлетени и отвечают не на те вопросы за которые официально голосовали
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25.10.2020 11:50 Ответить
Я заповнював власноручно листок опитування на виході з дільниці рік тому. Питання там не всі стосувались конкретно мого волевиявлення. І що тепер? То є Зрада?
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25.10.2020 12:12 Ответить
екзитпули користуються певною методикою. Науковою.

а тут -АБСОЛЮТНА ХУ...НЯ "від Зеленського"...
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25.10.2020 12:14 Ответить
на основе экзитполов не выносятся никакие решегия, это все для любопытных дать новости. а тут изначально типа отмазка для принятия каких-то решений
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25.10.2020 12:15 Ответить
29 років у нашій державі думку народу не запитували при ухваленні 99% рішень, в тому числі і доленосних. Куди ми за цей час дійшли, кожен для себе може сказати сам. Але тепер, коли Зеленський вирішив провести це опитування, то воно одразу стало неправильним, незаконним і злочинним. Цікава логіка...
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25.10.2020 13:08 Ответить
получил 30 серебряников свои, или зеленые кинут?
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25.10.2020 11:52 Ответить
При экзитполе известны:
- организация, проводящая опрос,
- сотрудник представляется и имеет сответствующий бейджик,
- есть разрешающий документы,
- они проводятся устно, анонимно и только насчет результата голосования.

Во время незаконного опроса:
- никто не может или не хочет назвать контору, которая проводит незаконный опрос,
- никто не хочет представляться,
- никто не говорит про инициатора опроса, хотя в самом бланке значится основатель СН Зеленский, что делает этот опрос агитацией за СН во время выборов.
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25.10.2020 11:58 Ответить
1.Ця агітація Зе ..уй допоможе...

2. Опитування не незаконне.. ВОНО ПРОСТО ГІВНО ВАРТЕ ))))
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25.10.2020 12:16 Ответить
1. Это и так понятно.

2. Чтобы зафиксировать нарушение закона, надо оформить заяву/скаргу+акт про нарушение и отдать под роспись в ДВК и/или полицию.
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25.10.2020 12:23 Ответить
Не путайте куй с пальцем.
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25.10.2020 12:00 Ответить
Экзит - это по факту, вопрос.
А возле участка спрашивать за кого голосуете, к примеру, можно?))
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25.10.2020 12:48 Ответить
с каких пор опросы делаются на бланках и с урнами. налицо мошенничество - закос под официальное голосование
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25.10.2020 11:48 Ответить
В следующий раз после выборов с опросами выступят все 12 или 15 партий Украины во время выборов. Вопросы будут разные, но все по 5. И это тоже будет законно
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25.10.2020 11:54 Ответить
Паниковский и Остап Бендер взяли БОГА за бороду.....
Майдан придумал НАПОЛЕОН...чуваки....,билет в Ростов бесплатный будет....
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25.10.2020 11:58 Ответить
в нас кожен мусор сам собі закон
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25.10.2020 11:59 Ответить
Генпрокуратура Италии отказала Украине в выдаче Арсена Авакова в 2012 году.... Будь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні, - Аваков - Цензор.НЕТ 3399А дело помните ПОЧЕМУ???
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25.10.2020 12:01 Ответить
Мусор не є особою, що має право тлумачити закон .
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25.10.2020 12:01 Ответить
Напрягаем ПАМЯТЬ...быстро... Будь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні, - Аваков - Цензор.НЕТ 690 болваныБудь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні, - Аваков - Цензор.НЕТ 6011
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25.10.2020 12:02 Ответить
Это его искренное желание? Тогда по закону.
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25.10.2020 12:05 Ответить
На Майдані, біля хати революція іде
Москаль довбай катівню невідомо за що
До Києва нам везе, верзе та й водку п*є
Що ж ти хочешь сучий сину від Святої України?
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25.10.2020 12:11 Ответить
"Опитування поза виборчою дільницею - не порушує закон України, оскільки не ідентифікує особу, так як це потрібно у бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь у опитуваннях, це не є обов'язковим"

розсмішили печатки на урнах цих "опитувальників".
А ХТО ЗАВАДИТЬ в кінці дня "опитувальнику",щоб виконати план,самому заповнити кілька десятків анкет...або сотню... залежно від наглості ))))
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25.10.2020 12:12 Ответить
Трактування Конституції - компетенція виключно Конституційного суду, а не міністра МВД.
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25.10.2020 12:32 Ответить
Да, но не в карантин и пандемию. Как собственно и сами выборы...
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25.10.2020 12:42 Ответить
Взагалі-то і, власне, голосування - такий же самий "опрос". І Законом, а також цивілізованими нормами допускається опитування незалежними фірмами від інших учасників виборчого процесу після голосування лише у вигляді "а за кого ви сьогодні проголосували?" Інші форми опитування - нецивілілізовані. Наприклад, поточний "опорос" є залежним, оскільки оплачений конкретним учасником виборчого процесу. І тому є формою непрямої агітації.

Аваков - бреше.
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25.10.2020 12:59 Ответить
В нормальних країнах півроку активно вивчають питання в комітетах парламентів в медіа, що вони означають, як ці відповіді імплементують в законодавство, чим це закінчиться для країни. А тут за пять днів до виборів з девізом - в степу і кизяк гора. Памалювали якісь дурниці і очікують, що ще більш дурніші затвердять.
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25.10.2020 13:27 Ответить
Идиотов считать идиотами тоже правомерно. И наш президент и его стороников считаю кончеными идиотами.
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25.10.2020 14:29 Ответить
черт не поможет зелебобе
это начало импичмента
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25.10.2020 15:44 Ответить
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