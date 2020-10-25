Любые опросы возле избирательных участков после голосования правомерны, - Аваков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Никакие опросы, проводящиеся за пределами избирательного участка после голосования, в том числе экзит-полы, не противоречат действующему украинскому законодательству.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Опрос вне избирательного участка - не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", - цитирует Авакова пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
При этом отмечается, что существует определенный порядок проведения опроса - интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.
Напомним, одновременно с местными выборами 25 октября проходит инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Пожалуйста, подождите...
Охлос ведётся.
Начальство из ЦВК приказало вызвать полицию и гнать опросника сраной метлой.
Копии принятых у меня Главой ДВК документов отправил в Демсокиру и ЕС.
Неправомірні корупційні дії держслужбовців...
Ніхто ж не влаштовує істерики через екзитполи.
а тут -АБСОЛЮТНА ХУ...НЯ "від Зеленського"...
- организация, проводящая опрос,
- сотрудник представляется и имеет сответствующий бейджик,
- есть разрешающий документы,
- они проводятся устно, анонимно и только насчет результата голосования.
Во время незаконного опроса:
- никто не может или не хочет назвать контору, которая проводит незаконный опрос,
- никто не хочет представляться,
- никто не говорит про инициатора опроса, хотя в самом бланке значится основатель СН Зеленский, что делает этот опрос агитацией за СН во время выборов.
2. Опитування не незаконне.. ВОНО ПРОСТО ГІВНО ВАРТЕ ))))
2. Чтобы зафиксировать нарушение закона, надо оформить заяву/скаргу+акт про нарушение и отдать под роспись в ДВК и/или полицию.
А возле участка спрашивать за кого голосуете, к примеру, можно?))
Майдан придумал НАПОЛЕОН...чуваки....,билет в Ростов бесплатный будет....
Москаль довбай катівню невідомо за що
До Києва нам везе, верзе та й водку п*є
Що ж ти хочешь сучий сину від Святої України?
розсмішили печатки на урнах цих "опитувальників".
А ХТО ЗАВАДИТЬ в кінці дня "опитувальнику",щоб виконати план,самому заповнити кілька десятків анкет...або сотню... залежно від наглості ))))
Аваков - бреше.
это начало импичмента