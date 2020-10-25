УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16929 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
4 322 141
Аваков (1961) місцеві вибори (1000) опитування (1403)

Будь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Будь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні, - Аваков

Жодні опитування, що проводяться за межами виборчої дільниці після голосування, зокрема екзитполи, не суперечать чинному українському законодавству.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Опитування поза виборчою дільницею - не порушує закон України, оскільки не ідентифікує особу, так як це потрібно у бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь у опитуваннях, це не є обов’язковим", - цитує Авакова пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Водночас наголошується, що існує певний порядок проведення опитування: інтерв'юери мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.

Читайте також: Разумков не взяв участі в опитуванні Зеленського: не знайшов волонтерів

Нагадаємо, одночасно з виборами 25 жовтня відбувається ініційоване президентом Володимиром Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Раз так, то отвечай, Рюкзаков: вы с Зелей сами свалите, или вас вперёд ногами вынесут? Любые опросы возле избирательных участков после голосования правомерны, - Аваков - Цензор.НЕТ 4553
показати весь коментар
25.10.2020 11:16
+16
не свисти, это не законно и как раз очень хорошо раскрывает того. кто этот опрос затеял
показати весь коментар
25.10.2020 11:16
+15
Аваков лжет.
На урнах-мусорках опрашивающих написано, что это опрос от преЗедента, что приравнивается к агитации за его партию, которую он открьіто пиарил в своих поездках по Украине, вьіступая на трибунах с логотипом "Зе".

Но "майдановец" Авакян этого в упор не видел.
показати весь коментар
25.10.2020 11:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Сама реклама этого "опроса" в день выборов уже являться агитацией!
показати весь коментар
25.10.2020 11:36 Відповісти
За кого агитируют? Или президент в местных выборах участвует?
показати весь коментар
25.10.2020 11:40 Відповісти
кто финансирует этот "опорос"?
показати весь коментар
25.10.2020 11:42 Відповісти
За партию президента. Типа мы такие хорошие, дайте нам ещё шанс...
Охлос ведётся.
показати весь коментар
25.10.2020 11:45 Відповісти
Ладно Ааков , давай так ,обратимся в Лондонский суд или ЕСПЧ ,что они скажут😡😡😡
показати весь коментар
25.10.2020 11:37 Відповісти
Аваков своё ещё за убийство Сашка Белого не отсидел, а вы уже его за опросники хотите привлечь.
показати весь коментар
25.10.2020 11:55 Відповісти
Аваков
показати весь коментар
25.10.2020 11:37 Відповісти
Глава ДВК №800708 в г.Киеве после принятия у меня заявы и акта про нарушение звонила своему начальству из ЦВК.

Начальство из ЦВК приказало вызвать полицию и гнать опросника сраной метлой.

Копии принятых у меня Главой ДВК документов отправил в Демсокиру и ЕС.
показати весь коментар
25.10.2020 11:37 Відповісти
Авакян такой же юрист как и зебил. Страна, в которой безпредельщики жарят лохов. Остальние 25% нормальниз людей находятся в постоянном шоке, наблюдая єто.
показати весь коментар
25.10.2020 11:37 Відповісти
"Будь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні" - опитування правомірні.

Неправомірні корупційні дії держслужбовців...
показати весь коментар
25.10.2020 11:41 Відповісти
соц опрос проводят методом опроса, а тут типа бланки, урны с печатями - изначально закос под официальное мероприятие результат которого имеет законную силу., и все официально считает комиссия а не хз кто. то есть налицо спланированное мошенничество с нарушением полномочий
показати весь коментар
25.10.2020 11:45 Відповісти
Метод анкети́рования - психологический вербально-коммуникативный метод, в котором в качестве средства для сбора сведений от респондента используется специально оформленный список вопросов - анкета. В социологии анкетирование - это метод опроса, используемый для составления статических (однократное анкетирование) или динамических (при многократном анкетировании) статистических представлений о состоянии общества, общественного мнения, состояния политической, социальной и прочей напряжённости с целью прогнозирования действий или событий.
показати весь коментар
25.10.2020 11:49 Відповісти
Це і так зрозуміло..........
Ніхто ж не влаштовує істерики через екзитполи.
показати весь коментар
25.10.2020 11:47 Відповісти
на каких экзитполах люди заполняют бюлетени и отвечают не на те вопросы за которые официально голосовали
показати весь коментар
25.10.2020 11:50 Відповісти
Я заповнював власноручно листок опитування на виході з дільниці рік тому. Питання там не всі стосувались конкретно мого волевиявлення. І що тепер? То є Зрада?
показати весь коментар
25.10.2020 12:12 Відповісти
екзитпули користуються певною методикою. Науковою.

а тут -АБСОЛЮТНА ХУ...НЯ "від Зеленського"...
показати весь коментар
25.10.2020 12:14 Відповісти
на основе экзитполов не выносятся никакие решегия, это все для любопытных дать новости. а тут изначально типа отмазка для принятия каких-то решений
показати весь коментар
25.10.2020 12:15 Відповісти
29 років у нашій державі думку народу не запитували при ухваленні 99% рішень, в тому числі і доленосних. Куди ми за цей час дійшли, кожен для себе може сказати сам. Але тепер, коли Зеленський вирішив провести це опитування, то воно одразу стало неправильним, незаконним і злочинним. Цікава логіка...
показати весь коментар
25.10.2020 13:08 Відповісти
получил 30 серебряников свои, или зеленые кинут?
показати весь коментар
25.10.2020 11:52 Відповісти
При экзитполе известны:
- организация, проводящая опрос,
- сотрудник представляется и имеет сответствующий бейджик,
- есть разрешающий документы,
- они проводятся устно, анонимно и только насчет результата голосования.

Во время незаконного опроса:
- никто не может или не хочет назвать контору, которая проводит незаконный опрос,
- никто не хочет представляться,
- никто не говорит про инициатора опроса, хотя в самом бланке значится основатель СН Зеленский, что делает этот опрос агитацией за СН во время выборов.
показати весь коментар
25.10.2020 11:58 Відповісти
1.Ця агітація Зе ..уй допоможе...

2. Опитування не незаконне.. ВОНО ПРОСТО ГІВНО ВАРТЕ ))))
показати весь коментар
25.10.2020 12:16 Відповісти
1. Это и так понятно.

2. Чтобы зафиксировать нарушение закона, надо оформить заяву/скаргу+акт про нарушение и отдать под роспись в ДВК и/или полицию.
показати весь коментар
25.10.2020 12:23 Відповісти
Не путайте куй с пальцем.
показати весь коментар
25.10.2020 12:00 Відповісти
Экзит - это по факту, вопрос.
А возле участка спрашивать за кого голосуете, к примеру, можно?))
показати весь коментар
25.10.2020 12:48 Відповісти
с каких пор опросы делаются на бланках и с урнами. налицо мошенничество - закос под официальное голосование
показати весь коментар
25.10.2020 11:48 Відповісти
В следующий раз после выборов с опросами выступят все 12 или 15 партий Украины во время выборов. Вопросы будут разные, но все по 5. И это тоже будет законно
показати весь коментар
25.10.2020 11:54 Відповісти
Паниковский и Остап Бендер взяли БОГА за бороду.....
Майдан придумал НАПОЛЕОН...чуваки....,билет в Ростов бесплатный будет....
показати весь коментар
25.10.2020 11:58 Відповісти
в нас кожен мусор сам собі закон
показати весь коментар
25.10.2020 11:59 Відповісти
Генпрокуратура Италии отказала Украине в выдаче Арсена Авакова в 2012 году.... Будь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні, - Аваков - Цензор.НЕТ 3399А дело помните ПОЧЕМУ???
показати весь коментар
25.10.2020 12:01 Відповісти
Мусор не є особою, що має право тлумачити закон .
показати весь коментар
25.10.2020 12:01 Відповісти
Напрягаем ПАМЯТЬ...быстро... Будь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні, - Аваков - Цензор.НЕТ 690 болваныБудь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні, - Аваков - Цензор.НЕТ 6011
показати весь коментар
25.10.2020 12:02 Відповісти
Это его искренное желание? Тогда по закону.
показати весь коментар
25.10.2020 12:05 Відповісти
На Майдані, біля хати революція іде
Москаль довбай катівню невідомо за що
До Києва нам везе, верзе та й водку п*є
Що ж ти хочешь сучий сину від Святої України?
показати весь коментар
25.10.2020 12:11 Відповісти
"Опитування поза виборчою дільницею - не порушує закон України, оскільки не ідентифікує особу, так як це потрібно у бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь у опитуваннях, це не є обов'язковим"

розсмішили печатки на урнах цих "опитувальників".
А ХТО ЗАВАДИТЬ в кінці дня "опитувальнику",щоб виконати план,самому заповнити кілька десятків анкет...або сотню... залежно від наглості ))))
показати весь коментар
25.10.2020 12:12 Відповісти
Трактування Конституції - компетенція виключно Конституційного суду, а не міністра МВД.
показати весь коментар
25.10.2020 12:32 Відповісти
Да, но не в карантин и пандемию. Как собственно и сами выборы...
показати весь коментар
25.10.2020 12:42 Відповісти
Взагалі-то і, власне, голосування - такий же самий "опрос". І Законом, а також цивілізованими нормами допускається опитування незалежними фірмами від інших учасників виборчого процесу після голосування лише у вигляді "а за кого ви сьогодні проголосували?" Інші форми опитування - нецивілілізовані. Наприклад, поточний "опорос" є залежним, оскільки оплачений конкретним учасником виборчого процесу. І тому є формою непрямої агітації.

Аваков - бреше.
показати весь коментар
25.10.2020 12:59 Відповісти
В нормальних країнах півроку активно вивчають питання в комітетах парламентів в медіа, що вони означають, як ці відповіді імплементують в законодавство, чим це закінчиться для країни. А тут за пять днів до виборів з девізом - в степу і кизяк гора. Памалювали якісь дурниці і очікують, що ще більш дурніші затвердять.
показати весь коментар
25.10.2020 13:27 Відповісти
Идиотов считать идиотами тоже правомерно. И наш президент и его стороников считаю кончеными идиотами.
показати весь коментар
25.10.2020 14:29 Відповісти
черт не поможет зелебобе
это начало импичмента
показати весь коментар
25.10.2020 15:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 