Будь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні, - Аваков
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Жодні опитування, що проводяться за межами виборчої дільниці після голосування, зокрема екзитполи, не суперечать чинному українському законодавству.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Опитування поза виборчою дільницею - не порушує закон України, оскільки не ідентифікує особу, так як це потрібно у бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь у опитуваннях, це не є обов’язковим", - цитує Авакова пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Водночас наголошується, що існує певний порядок проведення опитування: інтерв'юери мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.
Нагадаємо, одночасно з виборами 25 жовтня відбувається ініційоване президентом Володимиром Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
Будь ласка, зачекайте...
Охлос ведётся.
Начальство из ЦВК приказало вызвать полицию и гнать опросника сраной метлой.
Копии принятых у меня Главой ДВК документов отправил в Демсокиру и ЕС.
Неправомірні корупційні дії держслужбовців...
Ніхто ж не влаштовує істерики через екзитполи.
а тут -АБСОЛЮТНА ХУ...НЯ "від Зеленського"...
- организация, проводящая опрос,
- сотрудник представляется и имеет сответствующий бейджик,
- есть разрешающий документы,
- они проводятся устно, анонимно и только насчет результата голосования.
Во время незаконного опроса:
- никто не может или не хочет назвать контору, которая проводит незаконный опрос,
- никто не хочет представляться,
- никто не говорит про инициатора опроса, хотя в самом бланке значится основатель СН Зеленский, что делает этот опрос агитацией за СН во время выборов.
2. Опитування не незаконне.. ВОНО ПРОСТО ГІВНО ВАРТЕ ))))
2. Чтобы зафиксировать нарушение закона, надо оформить заяву/скаргу+акт про нарушение и отдать под роспись в ДВК и/или полицию.
А возле участка спрашивать за кого голосуете, к примеру, можно?))
Майдан придумал НАПОЛЕОН...чуваки....,билет в Ростов бесплатный будет....
Москаль довбай катівню невідомо за що
До Києва нам везе, верзе та й водку п*є
Що ж ти хочешь сучий сину від Святої України?
розсмішили печатки на урнах цих "опитувальників".
А ХТО ЗАВАДИТЬ в кінці дня "опитувальнику",щоб виконати план,самому заповнити кілька десятків анкет...або сотню... залежно від наглості ))))
Аваков - бреше.
это начало импичмента