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"Коек в Украине достаточно, единственная задача - обеспечить их кислородом", - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Кабинет Министров делает все, чтобы карантин в Украине оставался адаптивным, в частности, работает над расширением количества койко-мест и готовит развертывание мобильных госпиталей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень не хотим и не видим возможности тотального карантина, сейчас делаем все, чтобы он был адаптивный. Но видим, что все больше появляется оранжевых и красных зон. Поэтому призываем еще раз людей быть сознательными: маски, социальная дистанция и ответственность за то, что даст нам возможность спасти людей и экономику", - подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер отметил, что больницы Украины сейчас подготовлены намного лучше, чем были весной. Вопрос обеспечения кислородом остается основным для местных руководителей и для коммунальных медицинских предприятий. Субвенции в размере полмиллиарда гривень перечислены на места, и каждый день проводится штаб, где главы облгосадминистраций и мэры городов отчитываются о работе над увеличением количества коек и обеспечением их кислородом.

"Коек в Украине достаточно, единственная задача - обеспечить их кислородом", - заявил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

По словам главы Кабмина, в Киеве, Одесской, Донецкой областях, где количество больных может оказаться больше, чем обеспеченных кислородом коек, интенсивно работают над созданием мобильных госпиталей.

Напоминаем, правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года.

Также читайте: Кинотеатрам разрешили работать в "красной" зоне карантина, - Минкульт

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
Так шо просто лежать на койке? А врачи, ИВЛ, лекарства?? Ничего не пойму..полежать я и дома могу ...
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25.10.2020 18:43
+11
возьмете с опороса и закупите медицинский кислород и кислородные концентраторы. вы же не бедные? бабло вон какое на ветер выкинули. вперед

знаете что обидно? эти зеленые уроды стонут а "Рошен" с 26.10.2020 разворачивает новую компанию помощи больницам именно с кислородными концентраторами. а эти уроды потом будут рассказывать какие они чемпионы...
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25.10.2020 18:51
+10
Министров у нас тоже достаточно, основная задача - обеспечить их черепные коробки мозгами.
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25.10.2020 18:46
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Так шо просто лежать на койке? А врачи, ИВЛ, лекарства?? Ничего не пойму..полежать я и дома могу ...
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25.10.2020 18:43 Ответить
І скільки апаратів ШВЛ можна було закупити замість опитування Зеленського стосовно легалайзу ганджубасу?
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25.10.2020 18:44 Ответить
посчитаем? аппарат ШВЛ примерно 30-50 тысяч. 100000000/50000=2000 аппаратов.
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25.10.2020 18:52 Ответить
минимум 2000 спасенных жизней вместо позорного шоу
но вместо этого

ХА-ВАЙ-ТЕ ЗЕ-ЛЕН-СКО-ГО !!!!
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25.10.2020 19:11 Ответить
нам кисню не треба !
нам Бубку давай !
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25.10.2020 19:19 Ответить
всього хоча б кисневозабезпечуючих найпростіших приладів
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25.10.2020 19:05 Ответить
Это оно нам говорит? "Коек в Украине достаточно, единственная задача - обеспечить их кислородом", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3457
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25.10.2020 18:46 Ответить
Нікчеми! Не забирайте хліб у опозиції в підрахунках проблем , заберіть у вигляді професійних їх рішень.
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25.10.2020 18:47 Ответить
Министров у нас тоже достаточно, основная задача - обеспечить их черепные коробки мозгами.
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25.10.2020 18:46 Ответить
Телетайп от ЗЄ: "Мясокомбінатам негайно перенаправити товар(мозгі) в кабмін!!!"
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25.10.2020 19:04 Ответить
Койки асфальтированные, хоть?
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25.10.2020 18:46 Ответить
еще тепленький асхвальт, гудроном воняет "Ліжок в Україні достатньо, єдине завдання - забезпечити їх киснем", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3777
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25.10.2020 19:20 Ответить
Нове гасло "Зеко****и" - кожному в ліжко балон з киснем і
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25.10.2020 18:47 Ответить
Ліжок в Україні досить,от тільки де їх ставити?..
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25.10.2020 18:47 Ответить
на тисячах кілометрів рівненьких автобанів із іще теплим асхвальтом
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25.10.2020 19:21 Ответить
кроватей ржавых с обоссаными матрацами достаточно и все- больше ничего нет
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25.10.2020 18:49 Ответить
возьмете с опороса и закупите медицинский кислород и кислородные концентраторы. вы же не бедные? бабло вон какое на ветер выкинули. вперед

знаете что обидно? эти зеленые уроды стонут а "Рошен" с 26.10.2020 разворачивает новую компанию помощи больницам именно с кислородными концентраторами. а эти уроды потом будут рассказывать какие они чемпионы...
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25.10.2020 18:51 Ответить
не можна кисень закачувати в груди, він окиснює тканини, обпікає слизову оболонку і потім людина стає напів-живою; збільшити концентрацію кисню в крові можна дихальними вправами з затримкою дихання і лазерною терапією, оскільки лазерне світло формує активний кисень (О2 з мінусом) прямо з води наявної в організмові
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25.10.2020 19:10 Ответить
я так понимаю это какое то новое учение типа "свидетелей третьего пришествия"?
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25.10.2020 19:12 Ответить
))))))
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25.10.2020 19:10 Ответить
Це як колись Горбачьов говорив за кілька місяців до втрати влади - дєнєг в людєй дастаточно (нам удалось виплачівать високіє зарплати), а от товару маловато - нє магут люді атаваріть своі дєньгі... "Коек в Украине достаточно, единственная задача - обеспечить их кислородом", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7052
Дурні зебіли - кому їхні койки потрібні, як нема техніки, кисню і ліків???
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25.10.2020 18:53 Ответить
И.... врвчами? Не?)
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25.10.2020 18:56 Ответить
не грузите их несчастные мозги !

этого они еще не поняли,
послезавтра сообразят "Ліжок в Україні достатньо, єдине завдання - забезпечити їх киснем", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8467
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25.10.2020 19:24 Ответить
- Так что же делать? - забеспокоился Балаганов. - Как снискать хлеб насущный?
- Надо мыслить, - сурово ответил Остап. - Меня, например, кормят идеи. Я не протягиваю лапу за кислым исполкомовским рублем. Моя наметка пошире. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?
- Пять тысяч, - быстро ответил Балаганов.
- В месяц?
- В год.
- Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями.
- Может, все-таки возьмете частями? - спросил мстительный Балаганов. Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил:
- Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.
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25.10.2020 18:56 Ответить
є
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25.10.2020 18:57 Ответить
то шо ти здохнеш ще не означає що ти жив
С. Є. Лєц
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25.10.2020 19:00 Ответить
Я думаю двухярусные кровати решат любую проблему! А кто не сможет залезть на второй этаж - теж отправить домой подлечиться! Надеюсь министру Степанову понравится мое предложение!
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25.10.2020 19:01 Ответить
А що ви робили від лютого понині, зЁлопи пустоголові?
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25.10.2020 19:01 Ответить
вони ж попи а голова у них пуста )) Ваше питання вже відповідь
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25.10.2020 19:03 Ответить
зЁлопи - це діагноз. На відміну від попів (вид бізнесу)
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25.10.2020 19:08 Ответить
Схоже на: ліжок достатньо, клієнтів також. залишилося найняти дівчаток Жарт.
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25.10.2020 19:03 Ответить
в мене вдома з ліжками все в порядку, а от кисню таки бракує; Шмигаль, дайте розпорядження позносити навколишні незаконно зведені хмарочоси і в мене вдома одразу стане більше кисню аби вільно дихати перебуваючи в ліжку
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25.10.2020 19:05 Ответить
Сколько необходимо времени проложить магистраль из медной трубы с улицы в палаты и кинуть по палатам трубку на количество коек? За сколько времени справится бригада из 10-ти человек, работая по парам? На мой взгляд, максимум два дня на отделение. А работать можно параллельно по всем больницам страны. За неделю у всех коек будет кислород. Ах, да, я забыл, деньги на это с3.14здили.
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25.10.2020 19:07 Ответить
НИХУЯ! Два человека один день, без штробы, но с дюбелением под пылесос.
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25.10.2020 19:14 Ответить
Ну это смотря какая больница. Я брал худший вариант.
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25.10.2020 19:16 Ответить
ПО ЛОГИКЕ МЕНЕДЖЕРА АХМЕТОВА НЕКОЕГО ШМВГАЛЯ:
- На шо таки жалуетесь, мадам?
- От шото мини кажется шо у меня коронавирус, доктор.
- А вы Рембранту читали?
- Нет.
- На койку, дура.
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25.10.2020 19:08 Ответить
Впрочем, зачем кислород, ведь дороги остануться. До весны.
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25.10.2020 19:09 Ответить
Після цих найганебніших виборів в Украіні , киснем будуть забезпечені всі лікарні , - про це
заявив Президент Порошенко !
До виборів йому зебіли не дозволили це зробити , так як вони розцінили , не як спасіння людей від смерті ,
а як підкуп виборців !
Цю злочинну владу потрібно гнати на.... й і негайно !
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25.10.2020 19:11 Ответить
"Коек в Украине достаточно, единственная задача - обеспечить их кислородом", - Шмыгаль

Как это единственная? А статистику накрутить? А потом всех спасти?
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25.10.2020 19:14 Ответить
короче з ліжками все ок!
в цьому борделі треба міняти "мамочку", чи то пак "бубочку" "Ліжок в Україні достатньо, єдине завдання - забезпечити їх киснем", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6196
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25.10.2020 19:26 Ответить
Ну на койке можно и дома полежать... Проблема в мед.персонале, который будет обслуживать больных на этих койках.
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25.10.2020 19:30 Ответить
Викинути з влади дебілів і кісню буде достатньо.
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25.10.2020 19:31 Ответить
Шмигаль, кому ти намагаєшся 3.14зду в лапті обувати, ти просто наглий тупий брехливий цинік, який повністю 💯 відсотково не володіє ситуацією, до речі вчора по Запоріжжя, б/у мера Карташова с + тестом на ковід, ледве вдалося покласти в 2 гу лікарю міста бо просто тупо немає місць...
В 8мій лікарні міста з двох кисневих концентраторів працює один, і той на ладан дихає, люди з сатурацією 72 ледве-ледве виживають.
Баран ти брехливий...!!!
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25.10.2020 19:32 Ответить
Кислорода не хватает говоришь? А сколько уде Одесский кислородный завод пытается получить разрешение на производство медицинского кислорода, но без откатов ничего у нас не разрешают.
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25.10.2020 19:36 Ответить
Більше того ОПЗ теж намагався продавати кисень у лікарні і теж відмовили...
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25.10.2020 19:44 Ответить
Ліжок достатньо???
Де???
У коридорах. Чи на вулиці???
А лікарів, медичних сестер, санітарок достатньо???
І сім місяців не вистачило, щоби обладнати лікарні кисневими станціями???
А чому Україна виявилась майже єдиною країною у Світі, де є розділення на «медичний» та «технічний» кисень???
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25.10.2020 19:41 Ответить
Такая малость осталась, КЫСЭНЬ, а я розкладужку приготовил, видать напрасно.
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25.10.2020 19:50 Ответить
Есть проблемы по-важнее - опрос, увеличение финансирования офиса перзидента, искать повод посадить Порошенко, скрывать сотрудничество с россией, подальше спрятать свой квартал на Кипре, короче работы полно...
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25.10.2020 19:51 Ответить
Йозеф Кнехт

Порошенко витратив 100 млн. грн. на боротьбу з коронавірусом,а зеленський витратив ті ж 100 млн. на 5 дибільних питань. Хто знає, як ще зеленський міг би допомогти українцям подолати коронавірус?



"Ліжок в Україні достатньо, єдине завдання - забезпечити їх киснем", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 796
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25.10.2020 20:45 Ответить
Шмаль конченая! Когда начнут вешать этих тварей?
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25.10.2020 20:58 Ответить
 
 