"Коек в Украине достаточно, единственная задача - обеспечить их кислородом", - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Кабинет Министров делает все, чтобы карантин в Украине оставался адаптивным, в частности, работает над расширением количества койко-мест и готовит развертывание мобильных госпиталей.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы очень не хотим и не видим возможности тотального карантина, сейчас делаем все, чтобы он был адаптивный. Но видим, что все больше появляется оранжевых и красных зон. Поэтому призываем еще раз людей быть сознательными: маски, социальная дистанция и ответственность за то, что даст нам возможность спасти людей и экономику", - подчеркнул Шмыгаль.
Также премьер отметил, что больницы Украины сейчас подготовлены намного лучше, чем были весной. Вопрос обеспечения кислородом остается основным для местных руководителей и для коммунальных медицинских предприятий. Субвенции в размере полмиллиарда гривень перечислены на места, и каждый день проводится штаб, где главы облгосадминистраций и мэры городов отчитываются о работе над увеличением количества коек и обеспечением их кислородом.
"Коек в Украине достаточно, единственная задача - обеспечить их кислородом", - заявил Шмыгаль.
По словам главы Кабмина, в Киеве, Одесской, Донецкой областях, где количество больных может оказаться больше, чем обеспеченных кислородом коек, интенсивно работают над созданием мобильных госпиталей.
Напоминаем, правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года.
Пожалуйста, подождите...
но вместо этого
ХА-ВАЙ-ТЕ ЗЕ-ЛЕН-СКО-ГО !!!!
нам Бубку давай !
знаете что обидно? эти зеленые уроды стонут а "Рошен" с 26.10.2020 разворачивает новую компанию помощи больницам именно с кислородными концентраторами. а эти уроды потом будут рассказывать какие они чемпионы...
Дурні зебіли - кому їхні койки потрібні, як нема техніки, кисню і ліків???
этого они еще не поняли,
послезавтра сообразят
- Надо мыслить, - сурово ответил Остап. - Меня, например, кормят идеи. Я не протягиваю лапу за кислым исполкомовским рублем. Моя наметка пошире. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?
- Пять тысяч, - быстро ответил Балаганов.
- В месяц?
- В год.
- Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями.
- Может, все-таки возьмете частями? - спросил мстительный Балаганов. Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил:
- Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.
С. Є. Лєц
- На шо таки жалуетесь, мадам?
- От шото мини кажется шо у меня коронавирус, доктор.
- А вы Рембранту читали?
- Нет.
- На койку, дура.
заявив Президент Порошенко !
До виборів йому зебіли не дозволили це зробити , так як вони розцінили , не як спасіння людей від смерті ,
а як підкуп виборців !
Цю злочинну владу потрібно гнати на.... й і негайно !
Как это единственная? А статистику накрутить? А потом всех спасти?
в цьому борделі треба міняти "мамочку", чи то пак "бубочку"
В 8мій лікарні міста з двох кисневих концентраторів працює один, і той на ладан дихає, люди з сатурацією 72 ледве-ледве виживають.
Баран ти брехливий...!!!
Де???
У коридорах. Чи на вулиці???
А лікарів, медичних сестер, санітарок достатньо???
І сім місяців не вистачило, щоби обладнати лікарні кисневими станціями???
А чому Україна виявилась майже єдиною країною у Світі, де є розділення на «медичний» та «технічний» кисень???
Порошенко витратив 100 млн. грн. на боротьбу з коронавірусом,а зеленський витратив ті ж 100 млн. на 5 дибільних питань. Хто знає, як ще зеленський міг би допомогти українцям подолати коронавірус?