"Ліжок в Україні достатньо, єдине завдання - забезпечити їх киснем", - Шмигаль
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Кабінет Міністрів робить все, щоб карантин в Україні залишався адаптивним, зокрема, працює над розширенням кількості ліжко-місць і готує розгортання мобільних госпіталів.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості тотального карантину, зараз робимо все, щоб він був адаптивний. Але бачимо, що все більше з'являється помаранчевих і червоних зон. Тому закликаємо ще раз людей бути свідомими: маски, соціальна дистанція і відповідальність за те, що дасть нам змогу врятувати людей і економіку", - наголосив Шмигаль.
Також прем'єр зазначив, що лікарні України нині підготовлені набагато краще, ніж були навесні. Питання забезпечення киснем лишається основним для місцевих керівників і для комунальних медичних підприємств. Субвенції в розмірі півмільярда гривень перераховані на місця, і кожного дня відбувається засідання штабу, де голови облдержадміністрацій та мери міст звітують про роботу над збільшенням кількості ліжок і забезпеченням їх киснем.
"Ліжок в Україні достатньо, єдине завдання - забезпечити їх киснем", - додав прем'єр.
За його словами, в Києві, Одеській, Донецькій областях, де кількість хворих може виявиться більшою, ніж ліжок, забезпечених киснем, інтенсивно працюють над створенням мобільних госпіталів.
Нагадуємо, уряд продовжив дію адаптивного карантину в Україні до кінця 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
но вместо этого
ХА-ВАЙ-ТЕ ЗЕ-ЛЕН-СКО-ГО !!!!
нам Бубку давай !
знаете что обидно? эти зеленые уроды стонут а "Рошен" с 26.10.2020 разворачивает новую компанию помощи больницам именно с кислородными концентраторами. а эти уроды потом будут рассказывать какие они чемпионы...
Дурні зебіли - кому їхні койки потрібні, як нема техніки, кисню і ліків???
этого они еще не поняли,
послезавтра сообразят
- Надо мыслить, - сурово ответил Остап. - Меня, например, кормят идеи. Я не протягиваю лапу за кислым исполкомовским рублем. Моя наметка пошире. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?
- Пять тысяч, - быстро ответил Балаганов.
- В месяц?
- В год.
- Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями.
- Может, все-таки возьмете частями? - спросил мстительный Балаганов. Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил:
- Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.
С. Є. Лєц
- На шо таки жалуетесь, мадам?
- От шото мини кажется шо у меня коронавирус, доктор.
- А вы Рембранту читали?
- Нет.
- На койку, дура.
заявив Президент Порошенко !
До виборів йому зебіли не дозволили це зробити , так як вони розцінили , не як спасіння людей від смерті ,
а як підкуп виборців !
Цю злочинну владу потрібно гнати на.... й і негайно !
Как это единственная? А статистику накрутить? А потом всех спасти?
в цьому борделі треба міняти "мамочку", чи то пак "бубочку"
В 8мій лікарні міста з двох кисневих концентраторів працює один, і той на ладан дихає, люди з сатурацією 72 ледве-ледве виживають.
Баран ти брехливий...!!!
Де???
У коридорах. Чи на вулиці???
А лікарів, медичних сестер, санітарок достатньо???
І сім місяців не вистачило, щоби обладнати лікарні кисневими станціями???
А чому Україна виявилась майже єдиною країною у Світі, де є розділення на «медичний» та «технічний» кисень???
Порошенко витратив 100 млн. грн. на боротьбу з коронавірусом,а зеленський витратив ті ж 100 млн. на 5 дибільних питань. Хто знає, як ще зеленський міг би допомогти українцям подолати коронавірус?