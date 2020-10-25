Местные выборы-2020: в Украине закрылись участки для голосования

В Украине в 20:00 закрылись участки для голосования на местных выборах, на которых украинцы могли избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Центральной избирательной комиссии, на местных выборах 25 октября избирались 1 780 депутатов областных и городского советов Киева, 5 366 депутатов районных советов, 11 124 депутата городских советов, 562 депутата районных советов в городах с районным делением, 10 284 депутата поселковых советов, 14 006 депутатов сельских советов, 370 городских голов, 428 поселковых голов, 623 сельских головы.

В соответствии с нормами Избирательного кодекса, избирательная система зависит от количества избирателей в административной единице. В территориальных громадах, где менее 10 тыс. избирателей, депутатов будут избирать привычной по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных округах. Здесь кандидатами можно стать как от политических партий, так и путем самовыдвижения.

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В громадах, где избирателей более 10 тыс., действует новая для Украины система пропорционального представительства с открытыми избирательными списками. Кандидатов в депутаты таких советов выдвигают только политические партии, однако избиратель голосует не только за партию, но и за конкретного кандидата в ее региональном списке и таким образом влияет на шансы кандидата быть избранным независимо от его порядкового номера в списке.

Одновременно с выборами проходил инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос.

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