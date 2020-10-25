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Местные выборы-2020: в Украине закрылись участки для голосования

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Местные выборы-2020: в Украине закрылись участки для голосования

В Украине в 20:00 закрылись участки для голосования на местных выборах, на которых украинцы могли избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Центральной избирательной комиссии, на местных выборах 25 октября избирались 1 780 депутатов областных и городского советов Киева, 5 366 депутатов районных советов, 11 124 депутата городских советов, 562 депутата районных советов в городах с районным делением, 10 284 депутата поселковых советов, 14 006 депутатов сельских советов, 370 городских голов, 428 поселковых голов, 623 сельских головы.

В соответствии с нормами Избирательного кодекса, избирательная система зависит от количества избирателей в административной единице. В территориальных громадах, где менее 10 тыс. избирателей, депутатов будут избирать привычной по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных округах. Здесь кандидатами можно стать как от политических партий, так и путем самовыдвижения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция

В громадах, где избирателей более 10 тыс., действует новая для Украины система пропорционального представительства с открытыми избирательными списками. Кандидатов в депутаты таких советов выдвигают только политические партии, однако избиратель голосует не только за партию, но и за конкретного кандидата в ее региональном списке и таким образом влияет на шансы кандидата быть избранным независимо от его порядкового номера в списке.

Одновременно с выборами проходил инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос.

Также читайте: Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
А опросники от осла наверное свалили как только стемнело.... Місцеві вибори-2020: в Україні закрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 2699
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25.10.2020 20:01
+5
Они еще вчера даже уже все подсчитали. Місцеві вибори-2020: в Україні закрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 3739
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25.10.2020 20:03
+5
Киев ЕС+Кличко!
сосите зеленые!
верещук - 8
СН - 9.3
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25.10.2020 20:04
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А опросники от осла наверное свалили как только стемнело.... Місцеві вибори-2020: в Україні закрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 2699
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25.10.2020 20:01 Ответить
Они еще вчера даже уже все подсчитали. Місцеві вибори-2020: в Україні закрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 3739
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25.10.2020 20:03 Ответить
Киев ЕС+Кличко!
сосите зеленые!
верещук - 8
СН - 9.3
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25.10.2020 20:04 Ответить
А каким боком ЕС, Кличко шел сам, не х........ примазываться. Во ушлепок.
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25.10.2020 20:10 Ответить
спокуха мавпа. все будет зашибись. ну не с зелеными с их 8% процентами обьединяться Кличко? ЕС на втором месте в киевсовет. вместе с ударом у них 40%
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25.10.2020 20:13 Ответить
А почему он должен объединятся, тут бабушка на двое сказала. Кличко не любит, что бы ним управляли.
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25.10.2020 20:21 Ответить
это только у вас обьединение означает обязательно управление. вам даже в голову не приходит что обьединяться могут люди и силы с одинаковыми платформами на равных правах. точно тже как до вас не доходит как это "бесплатно". это дефект мозга такой...
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25.10.2020 20:23 Ответить
Вот и настал день Х. Дальше будет как в сказке, пером не описать и так далее. Никто не может и представить, что ожидает в будущем. А будет и не избежно.
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25.10.2020 20:17 Ответить
С ОПЗЖ і слугами точно ніхто не буде об'єднуватись !
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25.10.2020 20:24 Ответить
Досить нас лякати , товариш портнов !
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25.10.2020 20:25 Ответить
А я и нэ лякаю, читай историю. Каждый стольный град имеет князька, они Х........... ложили на главного князя. Ну, слабэнькый вин. 1000 лет назад это уже было и что произошло? И почему ты относишь меня к Портнову? Кличко в Киеве, Кернес в Харькове, Труханов в Одессе и ........................, страна поделена на княжества, это распад. К чему это ведет, читай историю.
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25.10.2020 20:49 Ответить
а че, все норм- какие бы падлюки к власти не приходили- все об утырках домбасовских пекутся - а сколько волка ни корми, он все в лес смотрит..
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25.10.2020 20:26 Ответить
Эти выборы стали точкой обратного отсчета монобольшинства и политической карьеры квартального наркомана. Через год такую партию как слуга народа забудут, а перед зеленским повиснит мечь фемиды с пожизненным сроком и конфискацией имущества.
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25.10.2020 20:27 Ответить
Ну что диванные эксперты, погнали)))
Я буду с вами))
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25.10.2020 20:43 Ответить
 
 