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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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вибори (6158) голосування (452) місцеві вибори (1000)

Місцеві вибори-2020: в Україні закрилися дільниці для голосування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Місцеві вибори-2020: в Україні закрилися дільниці для голосування

В Україні о 20:00 закрилися дільниці для голосування на місцевих виборах, на яких українці могли обирати депутатів місцевого, районного чи обласного рад та голів територіальних громад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Центральної виборчої комісії, на місцевих виборах у неділю  обиралися 1 780 депутатів обласних рад і міської ради Києва, 5 366 депутатів районних рад, 11 124 депутати міських рад, 562 депутати районних рад у містах із районним поділом, 10 284 депутати селищних рад, 14 006 депутатів сільських рад, 370 міських голів, 428 селищних голів, 623 сільські голови.

Відповідно до норм Виборчого кодексу, виборча система залежить від кількості виборців в адміністративній одиниці. У територіальних громадах, де менше 10 тис. виборців, депутатів обирили за звичною мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних округах. Тут кандидатами можна було стати як від політичних партій, так і шляхом самовисування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші результати паралельного підрахунку голосів оприлюднять 26 жовтня після обіду, - "слуга народу" Кравчук

У громадах, де виборців більше 10 тис., діє нова для України система пропорційного представництва з відкритими виборчими списками. Кандидатів у депутати таких рад висувають лише політичні партії, проте виборець голосував не тільки за партію, а й за конкретного кандидата в її регіональному списку і таким чином вплинув на шанси кандидата бути обраним незалежно від його порядкового номера в списку.

Одночасно з виборами відбувалося ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування.

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Топ коментарі
+5
А опросники от осла наверное свалили как только стемнело.... Місцеві вибори-2020: в Україні закрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 2699
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25.10.2020 20:01
+5
Они еще вчера даже уже все подсчитали. Місцеві вибори-2020: в Україні закрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 3739
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25.10.2020 20:03
+5
Киев ЕС+Кличко!
сосите зеленые!
верещук - 8
СН - 9.3
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25.10.2020 20:04
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А опросники от осла наверное свалили как только стемнело.... Місцеві вибори-2020: в Україні закрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 2699
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25.10.2020 20:01 Відповісти
Они еще вчера даже уже все подсчитали. Місцеві вибори-2020: в Україні закрилися дільниці для голосування - Цензор.НЕТ 3739
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25.10.2020 20:03 Відповісти
Киев ЕС+Кличко!
сосите зеленые!
верещук - 8
СН - 9.3
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25.10.2020 20:04 Відповісти
А каким боком ЕС, Кличко шел сам, не х........ примазываться. Во ушлепок.
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25.10.2020 20:10 Відповісти
спокуха мавпа. все будет зашибись. ну не с зелеными с их 8% процентами обьединяться Кличко? ЕС на втором месте в киевсовет. вместе с ударом у них 40%
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25.10.2020 20:13 Відповісти
А почему он должен объединятся, тут бабушка на двое сказала. Кличко не любит, что бы ним управляли.
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25.10.2020 20:21 Відповісти
это только у вас обьединение означает обязательно управление. вам даже в голову не приходит что обьединяться могут люди и силы с одинаковыми платформами на равных правах. точно тже как до вас не доходит как это "бесплатно". это дефект мозга такой...
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25.10.2020 20:23 Відповісти
Вот и настал день Х. Дальше будет как в сказке, пером не описать и так далее. Никто не может и представить, что ожидает в будущем. А будет и не избежно.
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25.10.2020 20:17 Відповісти
С ОПЗЖ і слугами точно ніхто не буде об'єднуватись !
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25.10.2020 20:24 Відповісти
Досить нас лякати , товариш портнов !
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25.10.2020 20:25 Відповісти
А я и нэ лякаю, читай историю. Каждый стольный град имеет князька, они Х........... ложили на главного князя. Ну, слабэнькый вин. 1000 лет назад это уже было и что произошло? И почему ты относишь меня к Портнову? Кличко в Киеве, Кернес в Харькове, Труханов в Одессе и ........................, страна поделена на княжества, это распад. К чему это ведет, читай историю.
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25.10.2020 20:49 Відповісти
а че, все норм- какие бы падлюки к власти не приходили- все об утырках домбасовских пекутся - а сколько волка ни корми, он все в лес смотрит..
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25.10.2020 20:26 Відповісти
Эти выборы стали точкой обратного отсчета монобольшинства и политической карьеры квартального наркомана. Через год такую партию как слуга народа забудут, а перед зеленским повиснит мечь фемиды с пожизненным сроком и конфискацией имущества.
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25.10.2020 20:27 Відповісти
Ну что диванные эксперты, погнали)))
Я буду с вами))
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25.10.2020 20:43 Відповісти
 
 