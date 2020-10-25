Місцеві вибори-2020: в Україні закрилися дільниці для голосування

В Україні о 20:00 закрилися дільниці для голосування на місцевих виборах, на яких українці могли обирати депутатів місцевого, районного чи обласного рад та голів територіальних громад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Центральної виборчої комісії, на місцевих виборах у неділю обиралися 1 780 депутатів обласних рад і міської ради Києва, 5 366 депутатів районних рад, 11 124 депутати міських рад, 562 депутати районних рад у містах із районним поділом, 10 284 депутати селищних рад, 14 006 депутатів сільських рад, 370 міських голів, 428 селищних голів, 623 сільські голови.

Відповідно до норм Виборчого кодексу, виборча система залежить від кількості виборців в адміністративній одиниці. У територіальних громадах, де менше 10 тис. виборців, депутатів обирили за звичною мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних округах. Тут кандидатами можна було стати як від політичних партій, так і шляхом самовисування.

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У громадах, де виборців більше 10 тис., діє нова для України система пропорційного представництва з відкритими виборчими списками. Кандидатів у депутати таких рад висувають лише політичні партії, проте виборець голосував не тільки за партію, а й за конкретного кандидата в її регіональному списку і таким чином вплинув на шанси кандидата бути обраним незалежно від його порядкового номера в списку.

Одночасно з виборами відбувалося ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування.

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