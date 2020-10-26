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Значительных нарушений во время "опроса Зеленского" не зафиксировано, - глава Нацполиции Клименко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Значительных нарушений во время
Фото: vybory.rbc.ua

Полиция не зафиксировала значительных нарушений в ходе опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Укринформ, об этом во время брифинга в воскресенье сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы прогнозировали, что будет много правонарушений, так как были заявления общественных организаций и отдельных прошлых и нынешних политиков, но могу сказать, что это не оправдалось. Мы обратились к гражданам, я думаю, что полицию услышали", - сказал он.

По словам Клименко, инициированный президентом опрос, а также экзитполы при выходе с избирательных участков "прошли в целом по стране практически нормально".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА

Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
саме опитування це вже порушення Конституції !
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26.10.2020 01:18
+16
Так вот по версии полиции
Порушень під час порушення Конституції та Виборчого кодексу України не зафіксовано.

Т.е. все нарушения законов Украины Зеленским прошли спокойно.
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26.10.2020 01:21
+10
А бревна то мы и не заметили..пздц
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26.10.2020 01:16
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А бревна то мы и не заметили..пздц
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26.10.2020 01:16 Ответить
Типа: Значительных нарушений, при ограблении банка не выявлено - причин открывать уголовное дело нет!
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26.10.2020 10:17 Ответить
саме опитування це вже порушення Конституції !
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26.10.2020 01:18 Ответить
Так вот по версии полиции
Порушень під час порушення Конституції та Виборчого кодексу України не зафіксовано.

Т.е. все нарушения законов Украины Зеленским прошли спокойно.
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26.10.2020 01:21 Ответить
Именна!Значительных нарушений во время "опроса Зеленского" не зафиксировано, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 3238
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26.10.2020 01:23 Ответить
Значительных нарушений во время "опроса Зеленского" не зафиксировано, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 877
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26.10.2020 01:19 Ответить
хм.. я не знаю есть ли в ленте кто-то с психиатров чтобы мог прокомментировать это высер !? Значительных нарушений во время "опроса Зеленского" не зафиксировано, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6277
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26.10.2020 01:24 Ответить
Тут потрібна думка філософа:

Значительных нарушений во время "опроса Зеленского" не зафиксировано, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 5967
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26.10.2020 04:10 Ответить
А что там можно было порушить? Или не порушить?
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26.10.2020 01:31 Ответить
Это цирк . Все кто был против опроса - проигнорировали волонтёров. А кто был за опрос - ответили волонтёрам . Теперь зелёные начали свою манипуляцию : типа ВСЕ одобрили предложения ЗЕ. То есть из 37 процентов пришедших на выборы 5 процентов ответили на опрос - и теперь в понятии зелёных - ЭТО ВСЕ ЗА 😀😀😀
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26.10.2020 01:35 Ответить
Цікаво, чи порахують і такі відповіді. "Некоторые украинцы, принявшие участие в опросе, своеобразно заполнили место ответа. "Пошел на х@, наркоман!"".

Цензор не пропускає цю статтю, але якщо наберете у гуглі "Опрос Зеленского: в Киеве голосуют по несколько раз, участвуют дети и иностранцы", то там ще й фотографії цих відповідей побачите.
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26.10.2020 02:08 Ответить
Это несомненный лидер среди ответов!
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26.10.2020 07:51 Ответить
Нацполіція просто Конституцію не читала, тому і не знає, що головний закон був порушений. Але Янелоху можна, він же все понарошку робить, просто він так звик.
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26.10.2020 02:52 Ответить
З фб (комент на сторінці блазня):
Обіцяв країну в смартфоні, а зробив в картонній коробці й сміттєвих пакетах. Лузер. Нікчема (с)

Значительных нарушений во время "опроса Зеленского" не зафиксировано, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 9289
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26.10.2020 06:08 Ответить
Я не здивуюсь,що наші "самые справедливые суды в мире",сформулюють цю справу,як "демократичне випередження конституції.
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26.10.2020 06:26 Ответить
Да, подумаешь - гарант Конституции сам же ее и нарушил, это ж такие мелочи...
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26.10.2020 07:51 Ответить
зеля -все.Мочим рыгов)
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26.10.2020 08:10 Ответить
 
 