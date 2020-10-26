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Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине террориста "ЛНР", находящегося в общегосударственном розыске. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине террориста

В Новоайдарском районе Луганщины контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика так называемой "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник задержан контрразведчиками во взаимодействии с военнослужащими 14-й ОМБр имени князя Романа Великого Вооруженных Сил Украины непосредственно на линии боевого соприкосновения вблизи села Трехизбенка.

По данным следствия Службы безопасности Украины, уроженец Сватовского района присоединился к российско-террористическим группировкам в конце 2014 года. В составе так называемой "4 Отдельной бригады 2 АК НС ЛНР" он с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС.

Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине террориста ЛНР, находящегося в общегосударственном розыске 01

Следователями органов безопасности задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине террориста ЛНР, находящегося в общегосударственном розыске 02
Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине террориста ЛНР, находящегося в общегосударственном розыске 03
Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине террориста ЛНР, находящегося в общегосударственном розыске 04
Фото: сайт СБУ
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Обменяют на таксиста. Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине террориста "ЛНР", находящегося в общегосударственном розыске - Цензор.НЕТ 2478
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26.10.2020 12:57 Ответить
Не оскорбляй таксиста.
Таксисты двигатели пропаганды...
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26.10.2020 18:33 Ответить
Он не терорист, его обманули, понять и просить, обменять на бабушку из бамбаса.
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26.10.2020 13:11 Ответить
Допитати з пристрастю.
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26.10.2020 13:16 Ответить
 
 