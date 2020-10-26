Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине террориста "ЛНР", находящегося в общегосударственном розыске. ФОТОрепортаж

В Новоайдарском районе Луганщины контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика так называемой "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник задержан контрразведчиками во взаимодействии с военнослужащими 14-й ОМБр имени князя Романа Великого Вооруженных Сил Украины непосредственно на линии боевого соприкосновения вблизи села Трехизбенка.

По данным следствия Службы безопасности Украины, уроженец Сватовского района присоединился к российско-террористическим группировкам в конце 2014 года. В составе так называемой "4 Отдельной бригады 2 АК НС ЛНР" он с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС.

Следователями органов безопасности задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.







Фото: сайт СБУ