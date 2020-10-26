Наибольшее количество нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области, - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что наибольшее количество уголовных и административных правонарушений во время избирательного процесса зафиксировано в Киевской области.

Об этом он заявил на брифинге,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Могу сказать, что наиболее такая горячая ситуация была, по моим оценкам, в Киевской области", - сказал Геращенко.

В то же время директор Депаратменту коммуникации МВД Артем Шевченко уточнил, что также такими точками являются Киев, Одесса и Одесская область.

Как сообщила полиция Киевской области в Фейсбуке, в день выборов было открыто 24 дела.

"В течение дня волеизъявления и после закрытия избирательных участков в полицию столичной области поступило 608 заявлений и сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства от граждан, наблюдателей и представителей СМИ. По материалам проверки работники полиции Киевской области открыли 24 уголовных производства ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди этих производств 6 были открыты по организации подкупа избирателей, 11 - по факту предоставления ложных сведений в орган ведения Госреестра избирателей, 5 фактов - о незаконном использовании избирательного бюллетеня, хулиганстве.

Уточняется, что полицейские Киевщины предупредили массовую фальсификацию результатов выборов.

В частности, в порядке статьи 208 УПК были задержаны 10 человек, и из них 4 сообщено о подозрении, а именно: 3 нарушителям - за подкуп голосов избирателей и еще одному человеку, который совершил хулиганские действия в Ирпене относительно кандидата в местные депутаты.

Досудебные расследования по ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) УК были начаты в Киево-Святошинском, Обуховском и Бориспольском отделах полиции.

По материалам проверки полицейские также открыли уголовные производства: 5 фактов - по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме нарушение тайны голосования) по ст. 159 (Нарушение тайны голосования); по ст. 296 (хулиганство) УК.

По админнарушений, в полиции столичной области отметили, что в течение суток было составлено 42 протокола о нарушении избирательного права, и все их направят в суд для принятия решений.

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