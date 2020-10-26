Кинотеатры открылись в находящемся в "красной зоне" Харькове

В Харькове с 26 октября открылись кинотеатры, несмотря на то, что город в "красной зоне" эпидопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, возобновила работу в частности одна из сетей кинотеатров.

По словам директора кинотеатра Игоря Максимчука, на дневные сеансы пришли 1-2 человека. Были сеансы и без посетителей: "Работаем с ограничениями, которые были в "оранжевой зоне". Для продажи доступны 50% мест".

Максимчук отметил, что перерывы в работе кинотеатра повлияли на зарплату работников, но штат не сокращали: "Мы изменили графики работы, чтобы все были трудоустроены".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес планирует обращение к харьковчанам, будут фото и ролик, - заммэра Харькова Терехов

Напомним, за минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 5 426 человек. Были госпитализированы 736 человек. Зафиксированы 73 летальных случая. Выздоровели 1 029 пациентов. Вснего за все время пандемии в Украине заболели 348 924 человек. Всего выздоровели 142 537, а летальных случаев 6 464. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (478), Одесской области (348), Житомирской области (345), Львовской области (335) и Черновицкой области (323).

С 26 октября в Украине действует новое эпидемическое зонирование: в "красную" зону попали 11 областных центров.