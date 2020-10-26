РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3997 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
2 670 24
карантин (16730) кинопрокат (95) Харьков (6515) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Кинотеатры открылись в находящемся в "красной зоне" Харькове

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Кинотеатры открылись в находящемся в

В Харькове с 26 октября открылись кинотеатры, несмотря на то, что город в "красной зоне" эпидопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, возобновила работу в частности одна из сетей кинотеатров.

По словам директора кинотеатра Игоря Максимчука, на дневные сеансы пришли 1-2 человека. Были сеансы и без посетителей: "Работаем с ограничениями, которые были в "оранжевой зоне". Для продажи доступны 50% мест".

Максимчук отметил, что перерывы в работе кинотеатра повлияли на зарплату работников, но штат не сокращали: "Мы изменили графики работы, чтобы все были трудоустроены".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес планирует обращение к харьковчанам, будут фото и ролик, - заммэра Харькова Терехов

Напомним, за минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 5 426 человек. Были госпитализированы 736 человек. Зафиксированы 73 летальных случая. Выздоровели 1 029 пациентов. Вснего за все время пандемии в Украине заболели 348 924 человек. Всего выздоровели 142 537, а летальных случаев 6 464. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (478), Одесской области (348), Житомирской области (345), Львовской области (335) и Черновицкой области (323).

С 26 октября в Украине действует новое эпидемическое зонирование: в "красную" зону попали 11 областных центров.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Кинотеатры открылись в находящемся в "красной зоне" Харькове - Цензор.НЕТ 9811
показать весь комментарий
26.10.2020 18:58
+4
для голосовавших за жопоблок и шарикова-вход бесплатный!
показать весь комментарий
26.10.2020 19:09
+3
А до чого тут уряд? Саджайте місцеву владу Харкова- це їх сфера відповідальності.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кинотеатры открылись в находящемся в "красной зоне" Харькове



Зиленскай , твой друзяко Коля Тищенко отменил карантин , так шо не удивляйся Кинотеатры открылись в находящемся в "красной зоне" Харькове - Цензор.НЕТ 3771
показать весь комментарий
26.10.2020 18:53 Ответить
Кинотеатры открылись в находящемся в "красной зоне" Харькове - Цензор.НЕТ 9811
показать весь комментарий
26.10.2020 18:58 Ответить
)))
показать весь комментарий
26.10.2020 19:06 Ответить
Кінотеатри відкрилися в Харкові, який перебуває в "червоній зоні" - Цензор.НЕТ 5631 Гепа как ЧЛенин жив! Кінотеатри відкрилися в Харкові, який перебуває в "червоній зоні" - Цензор.НЕТ 3994
показать весь комментарий
26.10.2020 19:28 Ответить
маразмы карантина... или если надо то сойдет и так!
показать весь комментарий
26.10.2020 18:59 Ответить
24 октября Квартал дал 2 полуторачасовых концерта в трехтысячной "Украине".

Итого, на выходе Киев получил 6 тыс. гарантированно зараженных короной Кинотеатры открылись в находящемся в "красной зоне" Харькове - Цензор.НЕТ 7453



а не пора ли спросить у себя "Или Я, или они ?"
иначе - передохнем
показать весь комментарий
26.10.2020 18:59 Ответить
Надо правительство послать не на удаленку,а сами знаете куда.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:00 Ответить
А до чого тут уряд? Саджайте місцеву владу Харкова- це їх сфера відповідальності.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:05 Ответить
вы начинающая горохоботка или просто не любите зелёную власть? ))
показать весь комментарий
26.10.2020 19:06 Ответить
Она "ВЕЛИКАЯ", ви що...)))
показать весь комментарий
26.10.2020 19:07 Ответить
як для гуру форуму (user/27709), краще б жував... Кінотеатри відкрилися в Харкові, який перебуває в "червоній зоні" - Цензор.НЕТ 2151
показать весь комментарий
26.10.2020 20:27 Ответить
И не только. ФТУ разрешает проводить детские турниры в Харькове, да ещё и первой категориии. Я считаю, что это преступление.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:00 Ответить
Щось ти після вчорашнього галасування сама на себе не схожа.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:26 Ответить
Таке враження що розчарування було таки величезним...
показать весь комментарий
26.10.2020 19:27 Ответить
Корабельная сосна Танюха себе новый рубанок ищет! Кінотеатри відкрилися в Харкові, який перебуває в "червоній зоні" - Цензор.НЕТ 9292
показать весь комментарий
26.10.2020 19:30 Ответить
Кінотеатри відкрилися в Харкові, який перебуває в "червоній зоні" - Цензор.НЕТ 7505 Кінотеатри відкрилися в Харкові, який перебуває в "червоній зоні" - Цензор.НЕТ 7505 ++++
показать весь комментарий
26.10.2020 20:58 Ответить
Відкривав онлайн Кернес?
показать весь комментарий
26.10.2020 19:03 Ответить
Я навіть і не згадаю, коли в останнє був в кінотеатрі. І не жалкую!
показать весь комментарий
26.10.2020 19:04 Ответить
для голосовавших за жопоблок и шарикова-вход бесплатный!
показать весь комментарий
26.10.2020 19:09 Ответить
А шо слабо устроить теле марафон коронобесов с опонентами. Проблема того стоит чтоб часов несколько доносить свою правоту и референдум по окончании, где диспуты ученых без политиков. Коронобесам сказать то нечего только пугать и умеют.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:28 Ответить
От кляті бандерівці ніяк не заспокояться, хочуть зморити харків, терміново звіть гєпу він не дасть збрехати - covid то х**ня!
показать весь комментарий
26.10.2020 19:33 Ответить
Надо новый опросик от Зе-наркома запилить
1. Есть ли коронавирус?
2. Вы за легализацию кокаина?
3. Посадить патриотов?
4. Папа Саша заслуженный педагог?
5. Есть ли в глазах Путина мир?
показать весь комментарий
26.10.2020 19:33 Ответить
Так а в чем новость, минкульт разрешил работу кинотеатров в красной зоне, театры и музеи на рассмотрении.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:42 Ответить
Все норм, если шо Адольфыч к себе в Шарите положит всех харьковчан
показать весь комментарий
26.10.2020 21:44 Ответить
 
 