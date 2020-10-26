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Кінотеатри відкрилися в Харкові, який перебуває в "червоній зоні"

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Кінотеатри відкрилися в Харкові, який перебуває в

У Харкові з 26 жовтня відкрилися кінотеатри, попри те, що місто в "червоній зоні" епіднебезпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, відновила роботу зокрема одна з мереж кінотеатрів.

За словами директора кінотеатру Ігоря Максимчука, на денні сеанси прийшли 1-2 особи. Були сеанси і без відвідувачів: "Працюємо з обмеженнями, які були в "помаранчевій зоні". Для продажу доступні 50% місць".

Максимчук зазначив, що перерви в роботі кінотеатру вплинули на зарплату працівників, але штат не скорочували: "Ми змінили графіки роботи, щоб усі були працевлаштовані".

Нагадаємо, за минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 5 426 осіб. Було госпіталізовано 736 осіб. Зафіксовано 73 летальні випадки. Одужали 1 029 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 348 924 осіб. Всього одужали 142 537, а летальних випадків 6 464. Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Харківській області (478), Одеській області (348), Житомирській області (345), Львівській області (335) та Чернівецькій області (323).

З 26 жовтня в Україні діє нове епідемічне зонування: в "червону" зону потрапили 11 обласних центрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кінотеатрам дозволили працювати в "червоній" зоні карантину, - Мінкульт
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Топ коментарі
+10
Кинотеатры открылись в находящемся в "красной зоне" Харькове - Цензор.НЕТ 9811
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26.10.2020 18:58
+4
для голосовавших за жопоблок и шарикова-вход бесплатный!
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26.10.2020 19:09
+3
А до чого тут уряд? Саджайте місцеву владу Харкова- це їх сфера відповідальності.
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26.10.2020 19:05
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Кинотеатры открылись в находящемся в "красной зоне" Харькове



Зиленскай , твой друзяко Коля Тищенко отменил карантин , так шо не удивляйся Кинотеатры открылись в находящемся в "красной зоне" Харькове - Цензор.НЕТ 3771
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26.10.2020 18:53 Відповісти
Кинотеатры открылись в находящемся в "красной зоне" Харькове - Цензор.НЕТ 9811
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26.10.2020 18:58 Відповісти
)))
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26.10.2020 19:06 Відповісти
Кінотеатри відкрилися в Харкові, який перебуває в "червоній зоні" - Цензор.НЕТ 5631 Гепа как ЧЛенин жив! Кінотеатри відкрилися в Харкові, який перебуває в "червоній зоні" - Цензор.НЕТ 3994
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26.10.2020 19:28 Відповісти
маразмы карантина... или если надо то сойдет и так!
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26.10.2020 18:59 Відповісти
24 октября Квартал дал 2 полуторачасовых концерта в трехтысячной "Украине".

Итого, на выходе Киев получил 6 тыс. гарантированно зараженных короной Кинотеатры открылись в находящемся в "красной зоне" Харькове - Цензор.НЕТ 7453



а не пора ли спросить у себя "Или Я, или они ?"
иначе - передохнем
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26.10.2020 18:59 Відповісти
Надо правительство послать не на удаленку,а сами знаете куда.
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26.10.2020 19:00 Відповісти
А до чого тут уряд? Саджайте місцеву владу Харкова- це їх сфера відповідальності.
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26.10.2020 19:05 Відповісти
вы начинающая горохоботка или просто не любите зелёную власть? ))
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26.10.2020 19:06 Відповісти
Она "ВЕЛИКАЯ", ви що...)))
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26.10.2020 19:07 Відповісти
як для гуру форуму (user/27709), краще б жував... Кінотеатри відкрилися в Харкові, який перебуває в "червоній зоні" - Цензор.НЕТ 2151
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26.10.2020 20:27 Відповісти
И не только. ФТУ разрешает проводить детские турниры в Харькове, да ещё и первой категориии. Я считаю, что это преступление.
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26.10.2020 19:00 Відповісти
Щось ти після вчорашнього галасування сама на себе не схожа.
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26.10.2020 19:26 Відповісти
Таке враження що розчарування було таки величезним...
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26.10.2020 19:27 Відповісти
Корабельная сосна Танюха себе новый рубанок ищет! Кінотеатри відкрилися в Харкові, який перебуває в "червоній зоні" - Цензор.НЕТ 9292
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26.10.2020 19:30 Відповісти
Кінотеатри відкрилися в Харкові, який перебуває в "червоній зоні" - Цензор.НЕТ 7505 Кінотеатри відкрилися в Харкові, який перебуває в "червоній зоні" - Цензор.НЕТ 7505 ++++
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26.10.2020 20:58 Відповісти
Відкривав онлайн Кернес?
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26.10.2020 19:03 Відповісти
Я навіть і не згадаю, коли в останнє був в кінотеатрі. І не жалкую!
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26.10.2020 19:04 Відповісти
для голосовавших за жопоблок и шарикова-вход бесплатный!
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26.10.2020 19:09 Відповісти
А шо слабо устроить теле марафон коронобесов с опонентами. Проблема того стоит чтоб часов несколько доносить свою правоту и референдум по окончании, где диспуты ученых без политиков. Коронобесам сказать то нечего только пугать и умеют.
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26.10.2020 19:28 Відповісти
От кляті бандерівці ніяк не заспокояться, хочуть зморити харків, терміново звіть гєпу він не дасть збрехати - covid то х**ня!
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26.10.2020 19:33 Відповісти
Надо новый опросик от Зе-наркома запилить
1. Есть ли коронавирус?
2. Вы за легализацию кокаина?
3. Посадить патриотов?
4. Папа Саша заслуженный педагог?
5. Есть ли в глазах Путина мир?
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26.10.2020 19:33 Відповісти
Так а в чем новость, минкульт разрешил работу кинотеатров в красной зоне, театры и музеи на рассмотрении.
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26.10.2020 19:42 Відповісти
Все норм, если шо Адольфыч к себе в Шарите положит всех харьковчан
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26.10.2020 21:44 Відповісти
 
 