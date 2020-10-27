В рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано 11,6 млрд грн, - Минфин

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 4 847 займов на общую сумму в 11,571 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-службу Минфина, информирует Цензор.НЕТ.

Из них 8,460 млрд гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,260 млрд предприниматели получили на капитальные инвестиции и 852 млн гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 270 кредитов на общую сумму 756 млн гривен.

68,8% (520 млн гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию ранее выданных кредитов. 14% (105 млн гривен) - это инвестиционные кредиты. Антикризисные кредиты под 3% составляют 17,2% (131 млн гривен).

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Как сообщалось, в Украине с 1 февраля 2020 г. стартовала утвержденная правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

В апреле Кабинет Министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством была увеличена максимальная сумма кредита по программе 2 млн грн до 3 млн грн.

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