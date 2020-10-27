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Новости Экономика
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кредит (2344) Минфин (1541)

В рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано 11,6 млрд грн, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В рамках госпрограммы

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 4 847 займов на общую сумму в 11,571 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-службу Минфина, информирует Цензор.НЕТ.

Из них 8,460 млрд гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,260 млрд предприниматели получили на капитальные инвестиции и 852 млн гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 270 кредитов на общую сумму 756 млн гривен.

68,8% (520 млн гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию ранее выданных кредитов. 14% (105 млн гривен) - это инвестиционные кредиты. Антикризисные кредиты под 3% составляют 17,2% (131 млн гривен).

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Как сообщалось, в Украине с 1 февраля 2020 г. стартовала утвержденная правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

В апреле Кабинет Министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством была увеличена максимальная сумма кредита по программе 2 млн грн до 3 млн грн.

Также читайте: Программа кредитования "5-7-9" будет продолжена на следующий год, - Шмыгаль

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
кому? кому вы их выдаете? я общаюсь с многими бизнесменами и у себя в городе и в Киеве. никто ничего не получил.
Нет, соврал. один пытался. документы собрал. зарубили. бизнес-план не понравился. сказали "если хотите под этот бизнес-план дадим на обычных условиях"
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26.10.2020 23:58
+3
Индивидуальные предприниматели Ахметов и Коломойский очень хвалят эти кредиты!
У рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 11,6 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3707
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27.10.2020 00:24
+2
забыли в статье дописать четыре фамилии "нуждающихся" кому пошли эти "кредиты"...
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27.10.2020 07:30
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кому? кому вы их выдаете? я общаюсь с многими бизнесменами и у себя в городе и в Киеве. никто ничего не получил.
Нет, соврал. один пытался. документы собрал. зарубили. бизнес-план не понравился. сказали "если хотите под этот бизнес-план дадим на обычных условиях"
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26.10.2020 23:58 Ответить
да дЕрьмак с Тищенко распихали по карманам!
первый раз, что-ли?
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27.10.2020 08:11 Ответить
У рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 11,6 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2535
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27.10.2020 00:07 Ответить
Чергова порція локшини для лохтората ,в цей сумний для лохтората день !!))
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27.10.2020 00:07 Ответить
А у государственного Приватбанка 36 % годовых на карту Голд или Минфин это атрицает
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27.10.2020 00:09 Ответить
3.6% на залишок щомісяця
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27.10.2020 00:13 Ответить
З 11,5 було видано на рефінансування попередніх кредитів 8,5млрд. То для цього і приймали цю програму
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27.10.2020 00:12 Ответить
12 час ночи, а они новость про кредиты выкладывают.. Вы вообще, про что думаете???!!!
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27.10.2020 00:12 Ответить
Индивидуальные предприниматели Ахметов и Коломойский очень хвалят эти кредиты!
У рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 11,6 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3707
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27.10.2020 00:24 Ответить
а в кінці Зеленського посадять за корупцію в особливо великих обсягах на довічний термін
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27.10.2020 06:52 Ответить
Разумкову дали что-бы он раздал БОХАТЫМ Украинцам по 15% В МЕСЯЦ
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27.10.2020 07:19 Ответить
забыли в статье дописать четыре фамилии "нуждающихся" кому пошли эти "кредиты"...
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27.10.2020 07:30 Ответить
дЕрьмак, Тищенко...
А кто еще два?
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27.10.2020 08:13 Ответить
Опять Беня всё выгребет на Кипр. А в Оман часть отправит.
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27.10.2020 07:58 Ответить
 
 