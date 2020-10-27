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Новини Економіка
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кредит (587) Мінфін (775)

У рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 11,6 млрд грн, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У рамках держпрограми

Від моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки вже видали 4 847 позик на загальну суму 11,571 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, інформує Цензор.НЕТ.

З них 8,460 млрд гривень були видані як рефінансування попередньо отриманих позик, 2,260 млрд підприємці отримали на капітальні інвестиції і 852 млн гривень як антикризові кредити під 3%.

За останній тиждень уповноважені банки видали 270 кредитів на загальну суму 756 млн гривень.

68,8% (520 млн гривень) від загальної суми укладених за останній тиждень угод становлять угоди з рефінансування раніше виданих кредитів. 14% (105 млн гривень) - це інвестиційні кредити. Антикризові кредити під 3% становлять 17,2% (131 млн гривень).

Читайте також: За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес отримав 8 мільярдів, - Марченко

Нагадуємо, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий банк відкладає виділення Києву $350 млн допомоги, - Марченко

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.
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Топ коментарі
+8
кому? кому вы их выдаете? я общаюсь с многими бизнесменами и у себя в городе и в Киеве. никто ничего не получил.
Нет, соврал. один пытался. документы собрал. зарубили. бизнес-план не понравился. сказали "если хотите под этот бизнес-план дадим на обычных условиях"
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26.10.2020 23:58
+3
Индивидуальные предприниматели Ахметов и Коломойский очень хвалят эти кредиты!
У рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 11,6 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3707
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27.10.2020 00:24
+2
забыли в статье дописать четыре фамилии "нуждающихся" кому пошли эти "кредиты"...
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27.10.2020 07:30
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кому? кому вы их выдаете? я общаюсь с многими бизнесменами и у себя в городе и в Киеве. никто ничего не получил.
Нет, соврал. один пытался. документы собрал. зарубили. бизнес-план не понравился. сказали "если хотите под этот бизнес-план дадим на обычных условиях"
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26.10.2020 23:58 Відповісти
да дЕрьмак с Тищенко распихали по карманам!
первый раз, что-ли?
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27.10.2020 08:11 Відповісти
У рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 11,6 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2535
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27.10.2020 00:07 Відповісти
Чергова порція локшини для лохтората ,в цей сумний для лохтората день !!))
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27.10.2020 00:07 Відповісти
А у государственного Приватбанка 36 % годовых на карту Голд или Минфин это атрицает
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27.10.2020 00:09 Відповісти
3.6% на залишок щомісяця
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27.10.2020 00:13 Відповісти
З 11,5 було видано на рефінансування попередніх кредитів 8,5млрд. То для цього і приймали цю програму
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27.10.2020 00:12 Відповісти
12 час ночи, а они новость про кредиты выкладывают.. Вы вообще, про что думаете???!!!
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27.10.2020 00:12 Відповісти
Индивидуальные предприниматели Ахметов и Коломойский очень хвалят эти кредиты!
У рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 11,6 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3707
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27.10.2020 00:24 Відповісти
а в кінці Зеленського посадять за корупцію в особливо великих обсягах на довічний термін
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27.10.2020 06:52 Відповісти
Разумкову дали что-бы он раздал БОХАТЫМ Украинцам по 15% В МЕСЯЦ
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27.10.2020 07:19 Відповісти
забыли в статье дописать четыре фамилии "нуждающихся" кому пошли эти "кредиты"...
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27.10.2020 07:30 Відповісти
дЕрьмак, Тищенко...
А кто еще два?
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27.10.2020 08:13 Відповісти
Опять Беня всё выгребет на Кипр. А в Оман часть отправит.
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27.10.2020 07:58 Відповісти
 
 