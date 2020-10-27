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За сутки COVID-19 заболели 298 детей и 281 медработник, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки COVID-19 заболели 298 детей и 281 медработник, - Степанов

За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 6677 человек, из них 298 детей и 281 медработник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 6677 человек, из них 298 детей и 281 медицинский работник. Были госпитализированы 1022 человека. Зафиксировано 126 летальных случаев. При этом выздоровели 2799 пациентов", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболели 355 601 человек, из них 20 843 ребенка, а также 21 812 медработников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже на 22-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 43,7 млн заразившихся и 1,1 млн жертв
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А какая связь между детьми и медработниками? За добу COVID-19 захворіли 298 дітей і 281 медпрацівник, - Степанов - Цензор.НЕТ 7566
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27.10.2020 09:18 Ответить
Расшифровка статистики.
Только не пойму почему нет стариков.
Чем больше медиков заболевает, тем темнее становится ближайшее будущее, скоро лечить не кому будет
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27.10.2020 09:23 Ответить
Статист Степанов- рептилоид
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27.10.2020 09:32 Ответить
 
 