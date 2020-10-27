За сутки COVID-19 заболели 298 детей и 281 медработник, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 6677 человек, из них 298 детей и 281 медработник.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"За прошедшие сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 6677 человек, из них 298 детей и 281 медицинский работник. Были госпитализированы 1022 человека. Зафиксировано 126 летальных случаев. При этом выздоровели 2799 пациентов", - сказал Степанов.
По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболели 355 601 человек, из них 20 843 ребенка, а также 21 812 медработников.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Только не пойму почему нет стариков.
Чем больше медиков заболевает, тем темнее становится ближайшее будущее, скоро лечить не кому будет